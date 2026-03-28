AFP
Diterjemahkan oleh
Barcelona akan memilih di antara dua target pemain bertahan saat juara La Liga itu mengincar bintang-bintang Tottenham dan Inter
Ahli asal Italia
Menurut surat kabar Spanyol AS, Alessandro Bastoni muncul sebagai kandidat utama bagi raksasa Catalan tersebut. Bintang Inter berusia 26 tahun ini adalah seorang bek tengah berkaki kiri yang telah membuktikan kemampuannya di level tertinggi, dengan mencatatkan hampir 300 penampilan untuk Nerazzurri dan 41 caps untuk tim nasional Italia. Barcelona sangat menyadari kualitasnya, setelah berhadapan dengannya selama perjalanan impresif Inter di Liga Champions musim lalu.
Namun, mendapatkan jasa pemain Italia ini tidak akan mudah. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2028, Inter berada dalam posisi tawar yang kuat. Kecuali Barcelona dapat menyertakan pemain sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran, tuntutan finansial klub Serie A tersebut bisa menjadi hambatan besar bagi petinggi Blaugrana.
- Getty Images Sport
Bocah ajaib asal Kroasia
Nama kedua dalam daftar Deco adalah Luka Vuskovic, pemain sensasional berusia 19 tahun yang saat ini dipinjamkan ke Hamburg dari Tottenham. Nilai pasar pemain muda asal Kroasia ini melonjak tajam musim ini, dengan banyak pihak menempatkannya di antara bek-bek terbaik di Bundesliga. Kemampuannya yang serba bisa menjadi daya tarik utama, karena ia nyaman bermain di kedua sisi pasangan bek tengah.
Hubungan Vuskovic dengan agen top Pini Zahavi, yang menjalin hubungan dekat dengan presiden Barca Joan Laporta, telah membuat klub waspada. Menurut laporan dari Bild, sang pemain telah mengindikasikan keinginannya untuk pindah ke klub yang berlaga di kompetisi Eropa musim depan.
Tantangan dalam penerapan prinsip fair play finansial
Agar Barcelona dapat melakukan langkah signifikan di bursa transfer, kembalinya ke aturan pengeluaran 1:1 La Liga dianggap sangat penting. Perkiraan terkini menunjukkan bahwa klub ini masih membutuhkan sekitar €12 juta untuk mencapai ambang batas tersebut. Terlepas dari ketidakpastian seputar regulasi keuangan, klub telah membuat kemajuan besar dalam mengelola beban gaji, yang kini mencapai 53% dari anggaran, dibandingkan dengan lebih dari 90% pada tahun-tahun sebelumnya.
Karena kendala ekonomi ini, klub juga tetap membuka peluang bagi Andreas Christensen. Karena ia sudah terdaftar, memperpanjang kontrak pemain internasional Denmark tersebut tidak akan berdampak negatif terhadap margin fair play klub. Deco harus menyeimbangkan keinginan untuk mendatangkan wajah-wajah baru seperti Bastoni atau Vuskovic dengan kenyataan logistik terkait keterbatasan keuangan klub yang masih ada.
- Getty Images Sport
Kedalaman pertahanan Flick
Flick telah berhasil mengatasi krisis di lini pertahanan pasca cedera yang dialami Christensen dan Araujo, ditambah lagi dengan kepindahan Iñigo Martínez ke Liga Profesional Arab Saudi. Meskipun Pau Cubarsí dan Gerard Martín telah tampil lebih baik, Deco tetap berfokus untuk mendatangkan bek kelas dunia—seperti Bastoni atau Vuskovic—guna memastikan barisan pertahanan siap bertanding.