Barcelona akan memilih di antara dua target pemain bertahan saat juara La Liga itu mengincar bintang-bintang Tottenham dan Inter

Menurut surat kabar Spanyol AS, Alessandro Bastoni muncul sebagai kandidat utama bagi raksasa Catalan tersebut. Bintang Inter berusia 26 tahun ini adalah seorang bek tengah berkaki kiri yang telah membuktikan kemampuannya di level tertinggi, dengan mencatatkan hampir 300 penampilan untuk Nerazzurri dan 41 caps untuk tim nasional Italia. Barcelona sangat menyadari kualitasnya, setelah berhadapan dengannya selama perjalanan impresif Inter di Liga Champions musim lalu.

Namun, mendapatkan jasa pemain Italia ini tidak akan mudah. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2028, Inter berada dalam posisi tawar yang kuat. Kecuali Barcelona dapat menyertakan pemain sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran, tuntutan finansial klub Serie A tersebut bisa menjadi hambatan besar bagi petinggi Blaugrana.