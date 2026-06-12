Tim juara Asia dua kali yang dipimpin kapten Heung-Min Son berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-1 (0-0) di Guadalajara, Meksiko, sebuah kemenangan yang sangat pantas, dan telah mengambil langkah besar menuju babak gugur. Bagi tim Ceko, ini merupakan awal yang kurang menguntungkan dalam kembalinya mereka ke panggung Piala Dunia setelah absen selama 20 tahun.
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Balikkan keadaan setelah sempat tertinggal! Korea Selatan rayakan awal yang sempurna melawan Ceko
In-Beom Hwang (menit ke-67) dan Hyeon-Gyu Oh (menit ke-80) membalikkan keadaan demi keunggulan Korea Selatan, setelah Ladislav Krejci (menit ke-59) membawa tim Ceko—yang sejauh itu tampil tak berbahaya—unggul lewat sundulan. Dengan hasil ini, Korea Selatan naik ke peringkat kedua Grup A. Pada pertandingan pembuka Piala Dunia, Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan dalam pertandingan pembuka yang meriah di Stadion Azteca.
Republik Ceko akan menghadapi tim Afrika Selatan yang terpuruk pada Kamis mendatang di Atlanta, sementara Korea Selatan harus kembali bertanding di Guadalajara melawan tuan rumah bersama Meksiko.
Korea Selatan menciptakan lebih banyak peluang
Tim Ceko baru saja lolos ke Piala Dunia pertama mereka dalam 20 tahun melalui babak playoff pada bulan Maret lalu; pelatih Miroslav Koubek (74) telah berhasil menstabilkan tim secara signifikan sejak mulai menjabat pada Desember 2025. Namun, saat menghadapi tim Korea Selatan yang agresif, Ceko langsung berada di bawah tekanan sejak awal, dan penyerang Bayer Leverkusen, Patrik Schick, hampir tidak bisa terlibat dalam permainan.
Korea Selatan adalah tim yang lebih aktif dan menciptakan lebih banyak peluang: Mantan pemain Bundesliga Son diblokir pada saat-saat terakhir (12'), tak lama kemudian Kang-In Lee dari juara Liga Champions Paris Saint-Germain mencoba tendangan jarak jauh (14'). Setelah itu, permainan menjadi datar. Ceko kekurangan ide, sementara Korea Selatan kurang tajam. Son melepaskan tembakan dari posisi yang bagus namun melebar ke kiri (39).
Setelah jeda, juara Asia dua kali itu tetap menjadi tim yang jelas lebih baik, Jae-Sung Lee gagal mencetak gol pembuka (49.) saat bola memantul. Di sisi lain, Krejci mencetak gol dari lemparan ke dalam yang muncul tiba-tiba. Namun, Korea Selatan membalas dengan pantas.