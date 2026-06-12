Balikkan keadaan setelah sempat tertinggal! Korea Selatan rayakan awal yang sempurna melawan Ceko

Tim Ceko baru saja lolos ke Piala Dunia pertama mereka dalam 20 tahun melalui babak playoff pada bulan Maret lalu; pelatih Miroslav Koubek (74) telah berhasil menstabilkan tim secara signifikan sejak mulai menjabat pada Desember 2025. Namun, saat menghadapi tim Korea Selatan yang agresif, Ceko langsung berada di bawah tekanan sejak awal, dan penyerang Bayer Leverkusen, Patrik Schick, hampir tidak bisa terlibat dalam permainan.

Korea Selatan adalah tim yang lebih aktif dan menciptakan lebih banyak peluang: Mantan pemain Bundesliga Son diblokir pada saat-saat terakhir (12'), tak lama kemudian Kang-In Lee dari juara Liga Champions Paris Saint-Germain mencoba tendangan jarak jauh (14'). Setelah itu, permainan menjadi datar. Ceko kekurangan ide, sementara Korea Selatan kurang tajam. Son melepaskan tembakan dari posisi yang bagus namun melebar ke kiri (39).

Setelah jeda, juara Asia dua kali itu tetap menjadi tim yang jelas lebih baik, Jae-Sung Lee gagal mencetak gol pembuka (49.) saat bola memantul. Di sisi lain, Krejci mencetak gol dari lemparan ke dalam yang muncul tiba-tiba. Namun, Korea Selatan membalas dengan pantas.