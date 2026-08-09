Sejumlah laporan media pada Minggu malam ini mengungkap berbagai hal terkait bursa transfer Barcelona, di mana klub Catalan itu berupaya melepas sejumlah pemain dan mendatangkan pemain lain.

Salah satu nama yang ditawarkan untuk dijual adalah Marc Casado, yang mendapat minat besar dari klub-klub Liga Roshn Saudi, dipimpin oleh Al Ahli dan Al Hilal.

Raksasa Catalan itu juga berupaya menuntaskan salah satu transfer terkuat di bursa ini, yaitu merekrut gelandang senior Rodri, bintang Manchester City, di mana mereka sudah sangat dekat untuk mendatangkannya, namun ada beberapa detail finansial yang menghambat rampungnya kesepakatan tersebut.