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Bagaimana Bursa Transfer Saudi Mengendalikan Kesepakatan Rodri dengan Barcelona?

Transfers
Barcelona
Manchester City
Al Ahli
Al Hilal
Saudi Pro League
M. Casado
Rodri
Spanyol
Inggris
Arab Saudi

Transfer yang sulit

Sejumlah laporan media pada Minggu malam ini mengungkap berbagai hal terkait bursa transfer Barcelona, di mana klub Catalan itu berupaya melepas sejumlah pemain dan mendatangkan pemain lain.

Salah satu nama yang ditawarkan untuk dijual adalah Marc Casado, yang mendapat minat besar dari klub-klub Liga Roshn Saudi, dipimpin oleh Al Ahli dan Al Hilal.

Raksasa Catalan itu juga berupaya menuntaskan salah satu transfer terkuat di bursa ini, yaitu merekrut gelandang senior Rodri, bintang Manchester City, di mana mereka sudah sangat dekat untuk mendatangkannya, namun ada beberapa detail finansial yang menghambat rampungnya kesepakatan tersebut.

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    Persaingan antara Al Ahli dan Al Hilal

    Menurut sejumlah sumber terpercaya, Al Ahli dan Al Hilal tengah bersaing untuk mendatangkan Marc Casado dari Barcelona pada musim panas ini.

    Jurnalis terpercaya Ekrem Konur menegaskan bahwa Barcelona ingin mendapatkan 40 juta euro untuk melepas Casado.

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    Transfer Rodri dan Bursa Transfer Saudi

    Conor menegaskan bahwa kedatangan Rodri ke Barcelona akan mendorong klub Katalan itu untuk menyetujui kepergian Casado, tetapi dengan satu syarat, yaitu memperoleh 40 juta euro.

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    Dengan membaca situasi ini, melepas Casado dengan harga 40 juta euro akan membuat Barcelona langsung merampungkan transfer Rodri, karena kas mereka akan mengalami pemulihan besar.

  • Angka yang berlebihan

    Klub-klub Arab Saudi yang tertarik untuk merekrut Casado menilai angka yang diminta Barcelona terlalu berlebihan, terlebih karena tren saat ini di Liga Roshn adalah menurunkan nilai pembelian.

    Nilai sebesar 40 juta euro tersebut mungkin saja bisa turun, apalagi Barcelona terbuka untuk menjual pemain itu dan ingin meraih keuntungan finansial sebesar-besarnya.



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