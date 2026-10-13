Malam pertandingan Eropa di bawah sorot lampu Madrid memiliki intensitas tersendiri yang nyaris menyesakkan. Pada Februari 2022, United bertandang ke Wanda Metropolitano untuk menjalani leg pertama babak 16 besar Liga Champions, laga yang menjanjikan ujian mental sekaligus keterampilan. Udara dipenuhi bau suar dan nyanyian berirama tanpa henti dari para pendukung Atleti, menciptakan atmosfer membara yang seolah dirancang untuk melumat habis tim tamu. Bagi United, perjalanan itu membawa mereka ke jantung labirin pertahanan Diego Simeone.
Atletico Madrid vs Manchester United: Laga klasik, Setan Merah bertahan dari gempuran di Metropolitano
- AFP
Start kilat dari tuan rumah
Rancangan taktiknya sudah jelas sejak peluit pertama, tetapi United kebobolan sebelum sempat menemukan ritme permainan. Pada menit ketujuh, Renan Lodi mengirim umpan silang berbahaya yang melewati lini belakang United yang terpaku. Joao Felix, yang menyelinap di antara para bek dengan insting predator, menyambut bola lewat sundulan menukik keras. Bola membentur bagian dalam tiang gawang sebelum masuk ke jaring. Stadion bergemuruh begitu keras, seolah suara itu mendorong tim Inggris tersebut mundur ke wilayah pertahanannya sendiri.
Sepanjang sisa babak pertama, Atletico memperagakan agresivitas yang terkendali dengan sempurna. Mereka bertahan jauh ke belakang, terus menekan lawan dan menutup jalur umpan, sehingga United hanya bisa bertukar operan menyamping tanpa arah. Tim tamu tampak tumpul dan gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dalam 45 menit pertama. Simeone terus mondar-mandir di area teknisnya dengan intensitas luar biasa. Ia berhasil menjadikan lapangan seperti ladang ranjau, tempat setiap sentuhan pemain United langsung mendapat tekanan dari kerumunan pemain berseragam merah putih.
- Ball Raw Images
United mencari pijakan
Pada babak kedua, anak asuh Ralf Rangnick berusaha kembali bersaing, tetapi rasa frustrasi mereka justru bertambah. Bruno Fernandes kesulitan mencari ruang, sementara Cristiano Ronaldo, yang kembali ke kota tempat ia pernah menjadi sosok paling menonjol, disambut siulan setiap kali mendekati bola. Atleti tetap berbahaya lewat serangan balik dan nyaris menggandakan keunggulan ketika tembakan yang berbelok arah membentur tiang gawang. Para pendukung United yang datang ke stadion pun hanya bisa menggenggam syal mereka dalam keputusasaan.
Saat pertandingan memasuki sepuluh menit terakhir, kemenangan kandang 1-0 tampak sudah di depan mata, hasil khas Simeone yang bertumpu pada pertahanan kokoh. Namun, Liga Champions kembali menunjukkan betapa sulitnya pertandingan diprediksi. Rangnick memasukkan Anthony Elanga yang masih muda sebagai upaya terakhir. Pergantian itu mengubah jalannya duel dan memberi United peluang untuk bangkit, sesuatu yang nyaris tidak layak mereka dapatkan jika melihat jalannya pertandingan.
- AFP
Penyelamatan pada saat-saat terakhir di Madrid
Pada menit ke-80, gol yang ditunggu akhirnya datang. Fernandes, yang lama tak banyak berperan, melihat celah di pertahanan Atlético Madrid yang mulai kelelahan dan mengirim umpan terobosan dengan bobot sempurna ke jalur lari Elanga. Pemain remaja itu tetap tenang, lalu menyepak bola dengan kaki bagian dalam melewati Jan Oblak ke sudut bawah gawang lewat sentuhan berarti pertamanya dalam pertandingan. Sekelompok suporter Manchester United di tribun paling atas sontak melompat kegirangan, sementara luapan kelegaan mereka bergema di Metropolitano yang selebihnya terdiam.
Pertandingan berakhir 1-1, hasil yang terasa seperti kemenangan bagi Manchester United setelah mereka kesulitan sepanjang malam. Laga ini ditandai oleh kontras antara organisasi permainan Atlético Madrid yang disiplin dan satu momen kecemerlangan individu dari pemain jebolan akademi Manchester United. Malam di Madrid ini mengingatkan kita semua bahwa dalam kompetisi elite Eropa, sejarah kerap ditentukan oleh detail kecil, dan satu kelengahan dapat meruntuhkan 90 menit pertahanan yang sempurna.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami