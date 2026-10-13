Atletico Madrid vs Manchester United: Laga klasik, Setan Merah bertahan dari gempuran di Metropolitano

Rancangan taktiknya sudah jelas sejak peluit pertama, tetapi United kebobolan sebelum sempat menemukan ritme permainan. Pada menit ketujuh, Renan Lodi mengirim umpan silang berbahaya yang melewati lini belakang United yang terpaku. Joao Felix, yang menyelinap di antara para bek dengan insting predator, menyambut bola lewat sundulan menukik keras. Bola membentur bagian dalam tiang gawang sebelum masuk ke jaring. Stadion bergemuruh begitu keras, seolah suara itu mendorong tim Inggris tersebut mundur ke wilayah pertahanannya sendiri.

Sepanjang sisa babak pertama, Atletico memperagakan agresivitas yang terkendali dengan sempurna. Mereka bertahan jauh ke belakang, terus menekan lawan dan menutup jalur umpan, sehingga United hanya bisa bertukar operan menyamping tanpa arah. Tim tamu tampak tumpul dan gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran dalam 45 menit pertama. Simeone terus mondar-mandir di area teknisnya dengan intensitas luar biasa. Ia berhasil menjadikan lapangan seperti ladang ranjau, tempat setiap sentuhan pemain United langsung mendapat tekanan dari kerumunan pemain berseragam merah putih.