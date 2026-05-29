Atlético Madrid 'jenuh' dengan 'kabar bohong' seputar transfer Julián Álvarez setelah upaya Barcelona digagalkan
Metropolitano menolak tawaran dari pihak Catalan
Kisah transfer yang terus berlanjut seputar Alvarez telah menimbulkan ketidakpuasan yang cukup besar di kalangan petinggi Atletico, sehingga memicu pernyataan resmi yang menentang kabar ketertarikan Barcelona. Pihak klub telah secara tegas menegaskan bahwa tidak ada kontak resmi maupun tidak resmi, pertemuan, atau tawaran yang pernah terjadi dengan klub asal Catalunya tersebut. Penyerang berusia 26 tahun itu tetap menjadi bagian penting dari rencana jangka panjang tim asal Madrid tersebut, setelah berhasil membuktikan dirinya sebagai sosok kunci sejak bergabung dari Manchester City.
Klub mengecam kampanye yang dirancang secara terencana
Menurut laporan dari MARCA, petinggi Atlético tidak menyembunyikan kemarahan mereka yang semakin memuncak terkait spekulasi media yang terus-menerus di awal jendela transfer. Menanggapi desas-desus yang tak henti-hentinya dari luar, Atlético menegaskan bahwa pemain tersebut “tidak dijual” dan bahwa: “Belum ada tawaran untuk pemain kami, juga belum ada pertemuan apa pun. Kami lelah dengan kebohongan, setengah kebenaran, pelecehan terhadap para pemain kami di zona campuran, dan pertanyaan-pertanyaan tidak masuk akal yang semuanya merupakan bagian dari kampanye yang telah diatur sebelumnya.”
Alvarez dipuji atas profesionalismenya
Terlepas dari kabar-kabar dari luar yang mengganggu mengenai tawaran yang akan segera datang dalam beberapa hari ke depan, jajaran eksekutif klub telah membebaskan sang penyerang dari segala keterlibatan dalam penyebaran rumor-rumor kepindahan yang terus-menerus ini. Membebaskan pemain internasional Argentina itu dari segala tuduhan, juru bicara klub menambahkan kepada Marca: “Itu hanya omongan agen. Julian selalu bersikap sempurna, memberikan yang terbaik di lapangan, dan menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Kami tahu dia tidak memicu semua keributan ini; dia selalu berperilaku sempurna.”
Penyerang menjadi kunci masa depan Madrid
Alvarez masih terikat kontrak menguntungkan hingga Juni 2030, setelah mencetak 18 gol yang mengesankan di laga-laga La Liga dan Liga Champions musim ini. Sementara Barcelona masih sangat membutuhkan pengganti kelas atas untuk Robert Lewandowski yang akan hengkang, Atlético yakin dapat mempertahankan bintang andalan mereka yang bernilai €95 juta. Klub ibu kota ini sangat yakin dengan posisinya, karena menyadari bahwa hampir mustahil bagi rival-rivalnya untuk merebut bintang-bintang utama mereka tanpa persetujuan.