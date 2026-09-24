Atalanta: Giorgio Scalvini diburu banyak klub Premier League

Scalvini hingga kini masih dianggap sentral dalam proyek Maurizio Sarri, tetapi jika pada Januari klub tidak berada di posisi klasemen yang diharapkan, penjualan untuk menambah pemasukan bisa dipertimbangkan.

Ia diminati oleh Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United, dan juga Manchester City. Atalanta, jika perpisahan terjadi, akan mematok tinggi nilai transfernya mengingat, dengan kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2028, musim panas mendatang akan menjadi yang terakhir untuk bisa meminta angka besar atas penjualannya.