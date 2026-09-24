Jalur transfer yang menghubungkan Bergamo dan Inggris siap kembali memanas menjelang bursa transfer musim dingin berikutnya. Di Premier League, perhatian terhadap pasar transfer Italia dalam beberapa tahun terakhir kian besar dan nama berikutnya yang masuk dalam catatan klub-klub papan atas adalah, menurut TeamTalk, Giorgio Scalvini dari Atalanta.
Atalanta: Giorgio Scalvini diburu banyak klub Premier League
PENOLAKAN PADA MUSIM PANAS
Pada musim panas, Atalanta memilih untuk menarik Scalvini dari bursa transfer meski, sebenarnya, tidak pernah ada tawaran konkret yang datang untuknya yang melampaui sekadar pendekatan.
SIAPA YANG MENGINGINKANNYA
Scalvini hingga kini masih dianggap sentral dalam proyek Maurizio Sarri, tetapi jika pada Januari klub tidak berada di posisi klasemen yang diharapkan, penjualan untuk menambah pemasukan bisa dipertimbangkan.
Ia diminati oleh Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United, dan juga Manchester City. Atalanta, jika perpisahan terjadi, akan mematok tinggi nilai transfernya mengingat, dengan kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2028, musim panas mendatang akan menjadi yang terakhir untuk bisa meminta angka besar atas penjualannya.
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