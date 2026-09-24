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Scalvini Atalanta RomaGetty
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Atalanta: Giorgio Scalvini diburu banyak klub Premier League

Atalanta
Manchester City
Manchester United
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Chelsea
G. Scalvini
Transfers
Inter
Juventus

Bek Italia itu sangat diminati klub-klub top Inggris

Jalur transfer yang menghubungkan Bergamo dan Inggris siap kembali memanas menjelang bursa transfer musim dingin berikutnya. Di Premier League, perhatian terhadap pasar transfer Italia dalam beberapa tahun terakhir kian besar dan nama berikutnya yang masuk dalam catatan klub-klub papan atas adalah, menurut TeamTalk, Giorgio Scalvini dari Atalanta.

  • PENOLAKAN PADA MUSIM PANAS

    Pada musim panas, Atalanta memilih untuk menarik Scalvini dari bursa transfer meski, sebenarnya, tidak pernah ada tawaran konkret yang datang untuknya yang melampaui sekadar pendekatan.

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  • SIAPA YANG MENGINGINKANNYA

    Scalvini hingga kini masih dianggap sentral dalam proyek Maurizio Sarri, tetapi jika pada Januari klub tidak berada di posisi klasemen yang diharapkan, penjualan untuk menambah pemasukan bisa dipertimbangkan.

    Ia diminati oleh Tottenham, Chelsea, Newcastle, Manchester United, dan juga Manchester City. Atalanta, jika perpisahan terjadi, akan mematok tinggi nilai transfernya mengingat, dengan kontrak yang berakhir pada 30 Juni 2028, musim panas mendatang akan menjadi yang terakhir untuk bisa meminta angka besar atas penjualannya.

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