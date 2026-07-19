Ini bukanlah insiden kontroversial pertama yang jelas-jelas salah diputuskan oleh Vincic. Pada menit ketujuh, Pedro Porro seharusnya berada dalam posisi bebas dan siap menembak di kotak penalti Argentina setelah melakukan umpan satu-dua dengan Rodri, namun ia justru ditahan dan dijatuhkan oleh Mac Allister saat sedang menuju bola—tanpa ada upaya sama sekali dari pemain Argentina tersebut untuk mengarahkan bola.

“Dia membiarkan itu berlalu begitu saja?” tanya komentator ZDF, Oliver Schmidt, yang tampak terkejut, sambil juga mengkritik pelanggaran yang dilakukan Mac Allister terhadap Porro. Pada adegan kedua yang melibatkan Mac Allister, Schmidt juga tampak terkejut dan mengutip pernyataan Thomas Tuchel setelah kekalahan di semifinal melawan Albiceleste, ketika pelatih asal Jerman itu benar-benar terkejut dengan kinerja wasit dan mengkritik bahwa hampir tidak ada pemain Argentina yang mendapat kartu kuning.

Saat melawan Three Lions, hanya Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang mendapat peringatan.