"Maaf, tapi ini jelas-jelas layak kartu kuning!" seru pakar wasit Patrick Ittrich di MagentaTV, hanya dalam waktu seperempat jam, menanggapi cara penanganan wasit Slavko Vincic.
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"Astaga!" Kontroversi wasit terkait pelanggaran yang dilakukan Argentina dalam final Piala Dunia melawan Spanyol
Ittrich, yang mengakhiri karier panjangnya setelah musim lalu, merasa Vincic tidak memberikan sinyal yang jelas terkait gaya permainan keras para pemain Amerika Selatan tersebut dan khawatir bahwa pelatih asal Slovenia itu bisa kehilangan kendali atas pertandingan final sejak dini akibat strategi yang dipilih.
Apa yang terjadi? Alexis Mac Allister telah menjatuhkan Dani Olmo dengan keras di sayap, tepat di garis tengah lapangan, melalui tekel dengan kedua kaki terulur, namun meskipun aksi tersebut sangat jelas, ia tidak menerima kartu kuning. Olmo berguling-guling di lapangan karena kesakitan, tetapi masih bisa melanjutkan permainan.
Alexis Mac Allister seharusnya sudah mendapat kartu kuning sebelumnya
Ini bukanlah insiden kontroversial pertama yang jelas-jelas salah diputuskan oleh Vincic. Pada menit ketujuh, Pedro Porro seharusnya berada dalam posisi bebas dan siap menembak di kotak penalti Argentina setelah melakukan umpan satu-dua dengan Rodri, namun ia justru ditahan dan dijatuhkan oleh Mac Allister saat sedang menuju bola—tanpa ada upaya sama sekali dari pemain Argentina tersebut untuk mengarahkan bola.
“Dia membiarkan itu berlalu begitu saja?” tanya komentator ZDF, Oliver Schmidt, yang tampak terkejut, sambil juga mengkritik pelanggaran yang dilakukan Mac Allister terhadap Porro. Pada adegan kedua yang melibatkan Mac Allister, Schmidt juga tampak terkejut dan mengutip pernyataan Thomas Tuchel setelah kekalahan di semifinal melawan Albiceleste, ketika pelatih asal Jerman itu benar-benar terkejut dengan kinerja wasit dan mengkritik bahwa hampir tidak ada pemain Argentina yang mendapat kartu kuning.
Saat melawan Three Lions, hanya Lisandro Martinez dan Cristian Romero yang mendapat peringatan.
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