Arsenal & Borussia Dortmund Rebutan Pemain Mengejutkan Dari Real Madrid Ini

Victor Valdepenas baru saja melakoni debut seniornya bersama Real Madrid beberapa hari lalu saat menghadapi Deportivo Alaves, setelah diberi kepercayaan oleh Xabi Alonso. Krisis cedera dan skors di lini belakang memaksa Alonso mengandalkan pemain muda, dan Valdepenas langsung dilempar ke panggung besar di saat tekanan terhadap sang pelatih sedang tinggi-tingginya.

Real Madrid datang ke Estadio de Mendizorroza di bawah sorotan tajam, setelah hanya meraih dua kemenangan dari delapan laga sebelumnya. Rangkaian hasil itu memicu spekulasi soal masa depan Alonso, dengan laporan yang menyebut kekalahan dalam salah satu dari tiga laga berikutnya bisa membahayakan posisinya. Kemenangan 2-1 atas Alaves—yang ditentukan gol Rodrygo—memberi sedikit ruang bernapas, namun performa tim dalam laga itu kembali menegaskan rapuhnya sumber daya pertahanan Los Blancos.

Dengan Alvaro Carreras diskors, Alonso memilih Valdepenas untuk mengisi posisi bek kiri, meski sang pemain lebih terbiasa bermain di posisi bek sentral. Debut tersebut menjadi momen besar bagi pemain 19 tahun yang masih membangun reputasi di level senior, dan penampilan tersebut tak luput dari perhatian di luar Spanyol.