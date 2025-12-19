Salah Bicara, Xabi Alonso Minta Maaf Pada Bintang Real Madrid Ini

Kontroversi berawal dari analisis Alonso setelah Real Madrid mengalahkan Deportivo Alaves 2-1 di La Liga, Senin (15/12) kemarin. Dalam penilaiannya, sang pelatih memuji performa Valdepenas secara keseluruhan, menyoroti ketenangan dan ketangguhannya sepanjang laga. Namun, Alonso juga menyinggung momen gol balasan Alaves pada menit 68, yang menurutnya terjadi karena bek muda itu dianggap melakukan kesalahan.

“Kami kebobolan pada satu-satunya momen ketika Valdepenas melakukan kesalahan, karena di semua situasi lainnya mereka tampil sangat solid," bunyi komentar mantan pelatih Bayer Leverkusen itu pasca-laga.

Dari sudut pandang sepakbola, komentar tersebut terdengar wajar dan analitis. Namun karena disampaikan di ruang publik, dan menyangkut pemain muda yang baru menjalani laga perdananya untuk tim senior Real Madrid, pernyataan itu berpotensi ditafsirkan sebagai kritik yang berlebihan dan tidak perlu terhadap pemain muda.

Padahal, niat Alonso justru untuk memuji Valdepenas dan menekankan bahwa ia hanya melakukan satu kesalahan sepanjang pertandingan. Marca melaporkan bahwa sang pelatih kemudian menyadari bahwa meski penilaiannya jujur, waktu dan konteks penyampaiannya kurang ideal. Agar narasi tak berkembang liar, Alonso langsung mengambil langkah.