Menurut The Telegraph, Arsenal telah meluncurkan upaya ambisius untuk merekrut Scanlon dan Ogunneye dari Manchester United. Juara Premier League itu ingin menambahkan kedua pemain tersebut ke jajaran tim mudanya pada musim panas ini sebagai bagian dari strategi perekrutan yang agresif. Scanlon dan Ogunneye telah dipantau secara ketat oleh Arsenal, dan klub itu yakin bisa membujuk kedua talenta tersebut meninggalkan Old Trafford.

Potensi manuver ganda ini menjadi respons langsung atas keberhasilan Manchester United merekrut Chido Obi dan Ayden Heaven dari Arsenal dalam beberapa musim terakhir, yang membuka jalan bagi pertarungan menarik antara dua akademi rival tersebut.