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Arsenal merencanakan transfer ganda dengan membajak prospek akademi James Scanlon dan Habeeb Ogunneye dari rival mereka, Manchester United
Arsenal incar pemain muda Manchester United
Menurut The Telegraph, Arsenal telah meluncurkan upaya ambisius untuk merekrut Scanlon dan Ogunneye dari Manchester United. Juara Premier League itu ingin menambahkan kedua pemain tersebut ke jajaran tim mudanya pada musim panas ini sebagai bagian dari strategi perekrutan yang agresif. Scanlon dan Ogunneye telah dipantau secara ketat oleh Arsenal, dan klub itu yakin bisa membujuk kedua talenta tersebut meninggalkan Old Trafford.
Potensi manuver ganda ini menjadi respons langsung atas keberhasilan Manchester United merekrut Chido Obi dan Ayden Heaven dari Arsenal dalam beberapa musim terakhir, yang membuka jalan bagi pertarungan menarik antara dua akademi rival tersebut.
- Getty Images Sport
Scanlon dan Ogunneye mencari jalan keluar permanen
Scanlon, 19, dan Ogunneye, 20, menghabiskan waktu berharga jauh dari Manchester United dengan status pinjaman musim lalu demi mencari kesempatan bermain di tim utama. Scanlon mencetak satu gol dalam enam penampilan untuk tim League Two, Swindon Town, sementara Ogunneye memainkan 21 pertandingan untuk Newport County sebelum kembali ke klub induknya pada Januari. Kedua prospek ini kini dilaporkan siap meninggalkan Manchester United secara permanen untuk melanjutkan perkembangan mereka. Arsenal telah memanfaatkan peluang ini, dan diyakini bahwa Scanlon sudah menyetujui kontrak dua tahun dengan opsi tambahan 12 bulan, yang menegaskan komitmen Arsenal untuk mengamankan talenta muda papan atas yang sedang berkembang.
Kepemimpinan baru akademi mendorong perekrutan
Langkah agresif dalam perekrutan pemain muda ini menyusul penunjukan terbaru Pascal De Maesschalck sebagai kepala akademi baru di Arsenal, menggantikan Per Mertesacker. Arsenal secara aktif membidik beberapa prospek domestik untuk memastikan aliran bakat yang stabil. Berbicara mengenai arah baru akademi, direktur olahraga Andrea Berta menjelaskan: "Kami senang menyambut Pascal ke Arsenal. Dia membawa pengalaman luas dari beberapa klub sepak bola terkemuka di Eropa dan memiliki rekam jejak luar biasa dalam pengembangan pemain muda. Kami antusias memilikinya bersama kami saat kami terus membangun untuk masa depan, mengembangkan pemain muda dan mengidentifikasi talenta-talenta baru terbaik untuk bergabung dengan Arsenal dalam perjalanan menuju sepak bola profesional."
- Getty Images Sport
Apa langkah Arsenal selanjutnya?
Arsenal kini akan fokus menuntaskan dokumen dan kesepakatan kompensasi yang diperlukan untuk membawa Scanlon dan Ogunneye ke London. Klub itu juga diperkirakan akan merampungkan kepindahan lain yang masih tertunda untuk talenta-talenta remaja lainnya, termasuk Vincent Joseph dan Axel Donczew, dalam beberapa pekan ke depan. Para pendukung akan dengan antusias mengikuti apakah para pemain tambahan ini pada akhirnya bisa menembus skuad tim utama Mikel Arteta.
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