Arsenal mencari jawaban dari Pro Ref setelah kontroversi penalti Sunderland

Manajer Arsenal Mikel Arteta tidak menahan diri dalam penilaiannya setelah pertandingan usai kemenangan, yang dipastikan lewat gol Bruno Guimaraes dan Bukayo Saka. Dengan nada frustrasi, ia mempertanyakan logika di balik keputusan tersebut, sembari mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa keputusan seperti itu bisa diambil di level tertinggi sepakbola Inggris, saat taruhannya begitu besar. "Ini tidak bisa diterima di level ini. Saya menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa menemukan cara untuk memahami bagaimana mereka berpikir untuk memberikan penalti dalam situasi itu, atau cara VAR harus ikut campur."

Manajer Arsenal itu juga lebih jauh menekankan potensi konsekuensi jangka panjang dari kesalahan pengadilan tersebut, dengan menyebut keputusan buruk pada akhirnya bisa menentukan ke mana trofi Premier League akan berlabuh. "Jadi saya tidak tahu harus berpikir apa. Saya sedih kami harus membahas ini setelah pertandingan yang begitu indah, yang di level ini memiliki dampak sebesar itu. Karena itu mengubah jalannya musim dan bisa membuat Anda kehilangan gelar juara. Di level ini, dengan semua kerja keras yang kami lakukan, ini tidak boleh terjadi."