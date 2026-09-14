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Arsenal mencari jawaban dari Pro Ref setelah kontroversi penalti Sunderland
Arsenal mencari kejelasan mendesak dari Pro Ref
Menurut BBC Sport, Arsenal siap mengambil langkah formal dengan menghubungi Pro Ref setelah keputusan kontroversial untuk memberikan penalti kepada Sunderland Arsenal menghubungi Pro Ref setelah Mikel Arteta murka atas keputusan penalti Ezri Konsa dalam kemenangan Premier League melawan Sunderland di Stadium of Light.dalam kemenangan susah payah pada Sabtu. Insiden itu melibatkan bek Arsenal, Konsa, dan kapten Sunderland, Dan Ballard, dengan yang pertama dihukum atas apa yang dinilai wasit John Brooks sebagai tarikan berlebihan di dalam area penalti.
Keputusan itu sangat membuat frustrasi bagi tim London utara tersebut karena tetap dipertahankan oleh video assistant referee, meski tayangan ulang awal mengindikasikan duel fisik antara kedua pemain. Sebuah pernyataan yang dirilis Premier League Match Centre menjelaskan sikap resmi saat itu, dengan menyatakan: 'Keputusan wasit memberikan penalti kepada Sunderland atas pelanggaran menarik yang dilakukan Konsa terhadap Ballard telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR.'
- AFP
Arteta mengecam standar perwasitan
Manajer Arsenal Mikel Arteta tidak menahan diri dalam penilaiannya setelah pertandingan usai kemenangan, yang dipastikan lewat gol Bruno Guimaraes dan Bukayo Saka. Dengan nada frustrasi, ia mempertanyakan logika di balik keputusan tersebut, sembari mengungkapkan ketidakpercayaannya bahwa keputusan seperti itu bisa diambil di level tertinggi sepakbola Inggris, saat taruhannya begitu besar. "Ini tidak bisa diterima di level ini. Saya menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa menemukan cara untuk memahami bagaimana mereka berpikir untuk memberikan penalti dalam situasi itu, atau cara VAR harus ikut campur."
Manajer Arsenal itu juga lebih jauh menekankan potensi konsekuensi jangka panjang dari kesalahan pengadilan tersebut, dengan menyebut keputusan buruk pada akhirnya bisa menentukan ke mana trofi Premier League akan berlabuh. "Jadi saya tidak tahu harus berpikir apa. Saya sedih kami harus membahas ini setelah pertandingan yang begitu indah, yang di level ini memiliki dampak sebesar itu. Karena itu mengubah jalannya musim dan bisa membuat Anda kehilangan gelar juara. Di level ini, dengan semua kerja keras yang kami lakukan, ini tidak boleh terjadi."
Para pakar berpihak kepada sang juara
Keluhan Arteta digaungkan oleh sejumlah pundit papan atas yang menganalisis rekaman itu di Match of the Day. Mantan bek Premier League Ashley Williams menjadi salah satu yang paling vokal dalam mengkritik pengambilan keputusan John Brooks, dengan menyatakan bahwa pelanggaran itu justru seharusnya diberikan ke arah sebaliknya.
Williams memberikan gambaran yang jelas tentang benturan tersebut, membandingkan tindakan bek Sunderland itu dengan manuver olahraga tarung, bukan insiden sepak bola yang sesungguhnya. "Saya rasa dia benar-benar keliru," jelas Williams dalam siaran tersebut. "Itu nyaris seperti lemparan pinggul yang sempurna dalam judo dari Ballard. Sama sekali bukan penalti."
- AFP
Le Fee gagal mengeksekusi penalti sebelum gol Guimaraes memastikan kemenangan
Pada menit ke-55, Sunderland mendapat penalti kontroversial, tetapi David Raya melakukan penyelamatan krusial dengan menepis tendangan penalti Enzo Le Fee ke tiang gawang. Laga berubah drastis hanya tiga menit kemudian ketika Guimaraes memecah kebuntuan untuk membawa Arsenal unggul pada menit ke-58. Arsenal kemudian memastikan kemenangan 2-0, menjadikannya empat kemenangan dari empat pertandingan untuk tetap berada di puncak klasemen Premier League jelang lawatan pada Sabtu untuk menghadapi Brighton.
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