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Arsenal hampir merekrut pemain sayap Leicester berusia 16 tahun
The Gunners memburu bintang muda The Foxes
Menurut laporan dari The Times, Arsenal memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangan bakat muda Leicester, Monga. Klub asal London Utara itu telah mengincar pemain berusia 16 tahun tersebut sebagai bagian dari upaya strategis untuk merekrut talenta-talenta muda Inggris yang menjanjikan. Kepergian sang pemain sayap dari King Power Stadium semakin dipercepat setelah Leicester mengalami degradasi yang mengecewakan ke League One, menyusul finis di peringkat ke-23 klasemen Championship dengan hanya mengumpulkan 46 poin.
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Mantan bos memuji talenta muda
Monga melakukan debutnya di level senior pada usia 15 tahun dan 271 hari saat menghadapi Newcastle United, menjadikannya pemain termuda ketiga dalam sejarah Liga Premier. Hanya ada dua pemain yang melakukan debut pada usia lebih muda, yaitu bintang Arsenal Max Dowman dan Ethan Nwaneri. Manajernya saat itu, Ruud van Nistelrooy, memuji potensi besar sang remaja setelah penampilan perdananya pada April 2025.
Van Nistelrooy menyatakan: "Anda bisa melihat sekilas kualitas hebatnya. Dia adalah pemain sayap yang hebat dan memiliki kecepatan. Dia adalah talenta yang fantastis, anak yang hebat. Dia pantas mendapatkan menit bermain ini dan semoga akan ada lebih banyak lagi."
Arteta memantau pemain serba bisa
Mikel Arteta dikabarkan telah lama mengagumi pemain internasional Inggris U-19 yang serba bisa ini, yang mampu bermain di kedua sayap maupun sebagai pengatur serangan. Penyerang yang mahir menggunakan kedua kakinya ini memperoleh pengalaman berharga di tim utama musim lalu, dengan tampil dalam 27 pertandingan dan delapan kali menjadi starter selama musim Championship yang sulit bagi Leicester. Laporan dari The Standard menyebutkan bahwa nilai pasar sang bintang muda saat ini diperkirakan berkisar antara £10 juta hingga £15 juta.
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Sidang pengadilan mengancam terkait kontrak tersebut
Monga dijadwalkan akan menandatangani kontrak profesional secara resmi dengan The Foxes saat ia merayakan ulang tahun ke-17 pada 10 Juli, sehingga memastikan Leicester menerima kompensasi. Arsenal berharap dapat menyepakati biaya transfer resmi sebelum tanggal tersebut untuk menghindari ketidakpastian terkait sidang di pengadilan independen. Perombakan lini depan yang akan terjadi di Emirates ini terjadi pada saat yang cukup penting, karena pemain muda Arsenal saat ini, Nwaneri, menghadapi masa depan yang tidak pasti setelah masa peminjamannya di Marseille baru-baru ini.