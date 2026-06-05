Arsenal hampir merekrut pemain sayap Leicester berusia 16 tahun

Monga melakukan debutnya di level senior pada usia 15 tahun dan 271 hari saat menghadapi Newcastle United, menjadikannya pemain termuda ketiga dalam sejarah Liga Premier. Hanya ada dua pemain yang melakukan debut pada usia lebih muda, yaitu bintang Arsenal Max Dowman dan Ethan Nwaneri. Manajernya saat itu, Ruud van Nistelrooy, memuji potensi besar sang remaja setelah penampilan perdananya pada April 2025.

Van Nistelrooy menyatakan: "Anda bisa melihat sekilas kualitas hebatnya. Dia adalah pemain sayap yang hebat dan memiliki kecepatan. Dia adalah talenta yang fantastis, anak yang hebat. Dia pantas mendapatkan menit bermain ini dan semoga akan ada lebih banyak lagi."