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Arsenal diterpa dua kabar buruk cedera jelang derbi kontra Chelsea
Guimaraes dan Mosquera absen dari latihan
Menurut The Sun, persiapan Arsenal untuk laga mendatang melawan Chelsea terkena kekhawatiran besar terkait dua cedera. Dalam sesi latihan terbuka yang digelar di London Colney pada Kamis, tidak ada tanda-tanda rekrutan musim panas Bruno Guimaraes maupun bek Cristhian Mosquera. Absennya kedua pemain itu menimbulkan pertanyaan soal kesiapan mereka untuk akhir pekan, saat Arsenal berupaya mempertahankan start sempurna mereka di kampanye Premier League yang baru.
Guimaraes, yang tiba di London Utara dari Newcastle United dalam kesepakatan besar senilai £75 juta pada bursa transfer musim panas, sedang berjuang dengan masalah pangkal paha yang terus berulang. Gelandang Brasil itu terpaksa absen pada laga pembuka Premier League Arsenal melawan Coventry City, meski ia sempat kembali singkat dengan tampil 19 menit dari bangku cadangan saat menghadapi Aston Villa pada Senin.
- Getty Images Sport
Arteta berhati-hati terkait kebugaran Guimaraes
Arteta sangat berhati-hati dalam mengatur beban kerja jangkar lini tengah barunya itu sejak kedatangannya dari Newcastle United. Klub dikabarkan mengambil pendekatan yang sangat preventif terhadap kebugaran Guimaraes, terutama mengingat banyaknya opsi yang tersedia di lini tengah. Namun, kehilangan pemain dengan kualitas seperti dirinya untuk laga sepenting derby London melawan Chelsea asuhan Xabi Alonso akan menjadi pukulan bagi kelancaran taktik tim.
Situasi terkait Mosquera tampaknya sedikit lebih mengkhawatirkan bagi staf pelatih. Bek asal Spanyol itu terpaksa ditarik keluar pada fase akhir kemenangan atas Aston Villa pada Senin malam. Meski ia digantikan oleh Ezri Konsa pada menit ke-79, penilaian awal dari sang manajer menunjukkan bahwa pergantian itu semata merupakan langkah pencegahan, bukan respons terhadap cedera serius.
Perombakan di lini belakang siap dilakukan
Berbicara kepada media setelah kemenangan di Villa Park, Arteta memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Mosquera dengan mengatakan: 'Dia baik-baik saja, tetapi dia merasa seperti akan mengalami sesuatu, dan itulah mengapa kami punya bangku cadangan seperti yang kami miliki, dan itulah mengapa kami harus memasukkan Ezri.'
Jika pemain Spanyol berusia 22 tahun itu dinilai tidak fit untuk tampil pada Minggu, itu membuka peluang bagi Konsa untuk menjalani debut kandang penuhnya di Emirates. Konsa, yang menuntaskan kepindahan senilai £51 juta dari Aston Villa bulan lalu, adalah kandidat alami untuk mengisi lini belakang.
- Getty Images Sport
Rival sekota London bertarung demi supremasi awal
Kekhawatiran di lini pertahanan Arsenal tidak berhenti sampai di situ, karena Jurrien Timber juga masih diragukan untuk akhir pekan ini. Dengan Saliba menepi untuk periode yang panjang setelah cedera yang memburuk saat Piala Dunia, kedalaman skuad Arteta diuji sejak awal musim.
Arsenal dan Chelsea sama-sama menikmati awal yang sempurna pada kampanye baru, dengan meraih kemenangan beruntun dalam dua laga pembuka Premier League. Arsenal memulai musim mereka dengan kemenangan meyakinkan 3-0 atas Coventry City sebelum susah payah meraih kemenangan 1-0 melawan Aston Villa, sementara Chelsea menampilkan laga-laga dengan banyak gol untuk mengalahkan Fulham 3-2 dan menang tipis 4-3 atas Brighton.
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