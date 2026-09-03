Menurut The Sun, persiapan Arsenal untuk laga mendatang melawan Chelsea terkena kekhawatiran besar terkait dua cedera. Dalam sesi latihan terbuka yang digelar di London Colney pada Kamis, tidak ada tanda-tanda rekrutan musim panas Bruno Guimaraes maupun bek Cristhian Mosquera. Absennya kedua pemain itu menimbulkan pertanyaan soal kesiapan mereka untuk akhir pekan, saat Arsenal berupaya mempertahankan start sempurna mereka di kampanye Premier League yang baru.

Guimaraes, yang tiba di London Utara dari Newcastle United dalam kesepakatan besar senilai £75 juta pada bursa transfer musim panas, sedang berjuang dengan masalah pangkal paha yang terus berulang. Gelandang Brasil itu terpaksa absen pada laga pembuka Premier League Arsenal melawan Coventry City, meski ia sempat kembali singkat dengan tampil 19 menit dari bangku cadangan saat menghadapi Aston Villa pada Senin.