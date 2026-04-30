Arsenal didesak untuk melepas Martin Odegaard yang 'buruk' seiring munculnya usulan kapten baru
Odegaard, yang terus-menerus mengalami masalah kebugaran sepanjang musim ini, ditarik keluar sebelum pertandingan genap satu jam di Metropolitano, sehingga membuat O’Hara mempertanyakan kesesuaiannya dalam jangka panjang untuk tim asuhan Mikel Arteta.
O’Hara tidak segan-segan dalam menilai kontribusi pemain berusia 27 tahun itu. "Musim lalu dia juga tidak bagus," kata O’Hara kepada talkSPORT. "Dia sangat buruk musim ini; terseret dalam pertandingan semifinal Liga Champions saat kamu adalah kapten bukanlah pemandangan yang bagus."
Kekhawatiran terkait kebugaran dan kepemimpinan
Masalah seputar Odegaard tidak hanya terbatas pada performanya di lapangan. Masalah lutut yang berkepanjangan telah mengganggu gelandang ini sepanjang musim 2025-26, sehingga membatasi penampilannya hanya pada 19 kali sebagai starter di Liga Premier dan Liga Champions. Kurangnya ketersediaannya ini telah memicu kekhawatiran, terutama di negara asalnya, Norwegia, di mana ada kekhawatiran bahwa sang playmaker masih terhambat oleh cedera yang membuatnya absen selama sebagian besar musim domestik.
O’Hara meyakini faktor-faktor ini berarti Arteta harus mencari alternatif lain untuk sentuhan kreatif di jendela transfer mendatang. "Saya yakin Arsenal mungkin mulai menjauh dari Odegaard. Mungkin mereka harus mencari pemain yang bisa masuk dan menjadi sosok kunci. Saat [Eberechi] Eze masuk malam ini, dia terus kehilangan bola. Dia melakukan beberapa hal bagus, tapi apakah dia bintang dunia di posisi nomor 10 untuk Arsenal? Saya tidak yakin. Tapi Odegaard perlu meningkatkan permainannya. Dia perlu memperbaiki performanya karena dia akan berakhir tergeser dalam hierarki tim. Saya tidak berpikir dia bisa menjadi kapten lagi."
Rice disebut-sebut sebagai calon penerus yang paling tepat
Jika The Gunners mengikuti saran O’Hara dan berencana melepas Odegaard, pertanyaan tentang siapa yang harus memimpin tim pun muncul dengan sendirinya. Bagi mantan bek Chelsea, Jason Cundy, jawabannya sudah ada di dalam skuad. Declan Rice, yang tampil menonjol sejak pindah dari West Ham, dipandang sebagai calon pemimpin de facto baik untuk klub maupun tim nasional.
"Dia tidak akan pernah menarik perhatian dengan gerakan step-over atau tendangan yang melesat ke sudut atas gawang, atau berlari sejauh 30 yard. Dia bukan tipe pemain seperti itu. Namun, secara defensif, dia adalah monster," kata Cundy di talkSPORT. "Saat dia maju ke depan, dia membawa tim. Dia brilian dalam mengontrol permainan. Saya yakin dia akan menjadi kapten Inggris berikutnya dan saya yakin dia juga akan menjadi kapten Arsenal berikutnya."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Meskipun Odegaard telah menjadi tokoh sentral dalam proyek Arteta hingga saat ini, ketidakmampuannya untuk memberikan pengaruh dalam pertandingan-pertandingan krusial musim ini telah memunculkan anggapan bahwa klub membutuhkan sosok yang lebih tangguh di posisi nomor 10. Dengan leg kedua melawan Atletico yang semakin dekat, sang kapten akan berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa para pengkritiknya salah.