Arsenal didesak untuk melepas Martin Odegaard yang 'buruk' seiring munculnya usulan kapten baru

Masalah seputar Odegaard tidak hanya terbatas pada performanya di lapangan. Masalah lutut yang berkepanjangan telah mengganggu gelandang ini sepanjang musim 2025-26, sehingga membatasi penampilannya hanya pada 19 kali sebagai starter di Liga Premier dan Liga Champions. Kurangnya ketersediaannya ini telah memicu kekhawatiran, terutama di negara asalnya, Norwegia, di mana ada kekhawatiran bahwa sang playmaker masih terhambat oleh cedera yang membuatnya absen selama sebagian besar musim domestik.

O’Hara meyakini faktor-faktor ini berarti Arteta harus mencari alternatif lain untuk sentuhan kreatif di jendela transfer mendatang. "Saya yakin Arsenal mungkin mulai menjauh dari Odegaard. Mungkin mereka harus mencari pemain yang bisa masuk dan menjadi sosok kunci. Saat [Eberechi] Eze masuk malam ini, dia terus kehilangan bola. Dia melakukan beberapa hal bagus, tapi apakah dia bintang dunia di posisi nomor 10 untuk Arsenal? Saya tidak yakin. Tapi Odegaard perlu meningkatkan permainannya. Dia perlu memperbaiki performanya karena dia akan berakhir tergeser dalam hierarki tim. Saya tidak berpikir dia bisa menjadi kapten lagi."