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Diterjemahkan oleh

Arsenal dalam Masalah: Absennya "Sang Karang" Ungkap Titik Paling Rawan Arteta

M. Arteta
W. Saliba
Arsenal
Arsenal vs Manchester City
FEATURES
Manchester City
Community Shield
Arsenal vs Como
Como
Club Friendlies
Aston Villa vs Arsenal
Aston Villa
Premier League
Spanyol
Prancis
Inggris
Wales
Italia

7 gol dalam 3 laga!

Arsenal terlihat rapuh dari sisi pertahanan selama masa persiapan menghadapi musim baru, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan tim untuk bertahan tanpa kehadiran William Saliba, seiring semakin dekatnya kick-off kompetisi Liga Primer Inggris.

Gawang Arsenal kebobolan 7 gol dalam 3 pertandingan uji coba yang dijalani tim sebagai persiapan menghadapi musim baru, sebuah indikasi yang mengkhawatirkan bagi Mikel Arteta, yang bersiap memimpin timnya dalam laga menghadapi Manchester City di pertandingan Community Shield, Minggu mendatang.

Arsenal tampaknya membayar mahal ketiadaan stabilitas pertahanan yang biasa diberikan William Saliba, setelah banyak celah muncul di lini belakang selama pertandingan-pertandingan persiapan, sebagaimana dilaporkan jaringan "Sky Sports".

Saliba absen karena cedera parah di punggung, yang diperkirakan akan membuatnya menepi dari lapangan dalam waktu lama, sementara Jurrien Timber masih membutuhkan beberapa pekan lagi untuk pulih dan kembali ke lapangan.

Dengan demikian, Arteta menghadapi kekurangan opsi pertahanan yang mengkhawatirkan menjelang laga melawan Manchester City di Stadion Wembley, sebuah pertandingan yang menjadi ujian nyata pertama bagi tim sebelum musim dimulai.

  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Angka-angka defensif yang mengkhawatirkan

    Arsenal kebobolan 2,3 gol per pertandingan dalam tiga laga uji coba yang mereka jalani sejak awal Agustus, setelah gawang mereka bergetar sebanyak 6 kali hanya dalam dua pertandingan terakhir.

    Angka tersebut tampak lebih mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan rata-rata kebobolan tim di Liga Primer Inggris musim lalu, yang mencapai 1,4 gol per pertandingan.

    Arsenal belum pernah kebobolan tiga gol atau lebih dalam dua pertandingan beruntun, apa pun jenis kompetisinya, sejak lebih dari tiga tahun lalu, sehingga apa yang terjadi selama masa persiapan menjadi hal yang tidak biasa bagi tim asal London tersebut.

    Tentu saja, Arteta dapat berpegang pada sifat pertandingan-pertandingan pramusim, yang menjadi kesempatan untuk mencoba berbagai ide dan formasi serta melakukan kesalahan sebelum mencapai kesiapan penuh. Seiring berjalannya waktu, para pemain mulai memulihkan kebugaran mereka, tingkat persaingan pun meningkat, dan keselarasan antara elemen baru dan lama semakin membaik.

    Pelatih asal Spanyol itu juga memiliki sejumlah pemain inti yang mulai kembali ke skuad, di samping kebutuhannya untuk mengintegrasikan rekrutan terbarunya, Bruno Guimaraes, yang diharapkan memainkan peran penting bersama Declan Rice dalam mengamankan lini tengah dan mengurangi tekanan terhadap lini belakang.

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kesalahan yang tak bisa diabaikan

    Meski demikian, sulit bagi Arteta untuk mengabaikan celah-celah defensif yang muncul selama kekalahan dari Borussia Dortmund pada hari Minggu, kendati ia mengandalkan empat pemain belakang yang menjadi pilihan utama di antara para pemain yang tersedia saat ini.

    Pertandingan tersebut menyaksikan kembalinya Gabriel untuk pertama kalinya, ketika ia menggantikan Piero Hincapie di jantung pertahanan, namun kehadiran bek asal Brasil itu belum cukup untuk mengatasi masalah-masalah defensif.

    Justru sebaliknya, muncul kesalahan-kesalahan baru dalam penempatan posisi, setelah Gabriel dan Cristhian Mosquera melakukan kesalahan yang jelas, yang mengungkap adanya kekacauan dalam organisasi pertahanan lebih daripada sekadar kurangnya kualitas individu.

    Pada akhirnya, tampaknya absennya Saliba meninggalkan dampak yang lebih besar dari yang diperkirakan.

    Kemungkinan besar Arteta akan mengandalkan empat pemain belakang yang sama saat menghadapi Manchester City, setelah menjalani satu pertandingan persahabatan terakhir melawan Como pada hari Rabu, yang akan menjadi kesempatan tambahan untuk mengatasi titik-titik lemah sebelum laga yang dinanti-nanti di Wembley.

    Arteta tahu bahwa timnya perlu mencapai tingkat kesiapan tertinggi, terutama karena laga melawan Manchester City memberinya kesempatan untuk mendapatkan keunggulan dini atas salah satu pesaing langsung paling menonjol.

  • FBL-ENG-PR-GER-BUNDESLIGA-ARSENAL-DORTMUND-FRIENDLYAFP

    Arteta di Bawah Tekanan yang Berbeda

    Meski laga Community Shield hanya memberikan gelar simbolis, pertandingan seperti ini memiliki arti khusus bagi sebuah tim yang berupaya menegaskan dominasinya sejak awal musim.

    Selain itu, Arteta, sebagai pelatih dengan masa jabatan terlama di antara para pelatih Liga Primer Inggris saat ini, tidak akan mendapatkan kesabaran dan toleransi sebesar yang mungkin diberikan kepada pelatih yang menjalani musim perdananya, seperti Enzo Maresca.

    Pertandingan melawan Manchester City ini menjadi laga ke-353 dalam perjalanan kepelatihan Arteta, yang mencerminkan besarnya pengalaman dan ekspektasi yang mengelilinginya.

    Arteta tidak menyembunyikan kekecewaannya atas kekalahan dari Dortmund, meski laga itu bersifat persiapan, seraya menegaskan bahwa kekalahan tersebut terasa "menyakitkan".

    Pelatih asal Spanyol itu berkata: "Kami kebobolan gol-gol buruk pada pertandingan lalu, dan gol-gol buruk lainnya hari ini, terutama terkait cara kami bersaing dan tampil."

    Pernyataan Arteta mengungkap kesadaran yang jelas bahwa level Arsenal saat ini masih jauh dari tingkat ketajaman dan keganasan yang ia harapkan dari para pemainnya.

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  • Arsenal FC v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Bola-bola mati dan tembakan menyingkap kelemahan

    Mungkin masalahnya terletak pada detail yang lebih jelas daripada yang terlihat pada awalnya. Dari enam gol yang diterima Arsenal melawan Real Betis dan Borussia Dortmund, tiga gol berasal dari tembakan luar kotak penalti, sementara dua gol berasal dari tendangan sudut.

    Angka-angka ini menunjukkan adanya kesalahan yang tidak biasa dalam penempatan posisi para pemain dan organisasi tim ketika kehilangan bola, ditambah dengan kebutuhan untuk memperbaiki penanganan bola-bola mati.

    Kesalahan itu juga terlihat di area lini tengah, di mana peran dan tanggung jawab defensif diharapkan membaik begitu Declan Rice kembali, di samping kehadiran Bruno Guimaraes dan Martin Odegaard.

    Trio ini memberikan Arteta lebih banyak opsi untuk mengendalikan lini tengah, serta mengembalikan keseimbangan antara pembangunan serangan dan pengamanan pertahanan, hal yang tidak dimiliki tim selama beberapa fase pertandingan pramusim.

    Pada saat yang sama, Arteta selama periode terakhir berfokus pada pengembangan sisi kreatif para pemain tengah dan pengatur serangan, tetapi hal itu dalam beberapa momen datang dengan mengorbankan kekukuhan defensif.

  • Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Persamaan baru di hadapan Arteta

    Arsenal menghadapi kritik yang berulang sepanjang musim lalu akibat ketergantungan mereka yang besar pada bola-bola mati untuk menentukan hasil pertandingan yang berlangsung ketat, di tengah menurunnya efektivitas serangan dalam permainan terbuka pada sejumlah periode.

    Menyeimbangkan kembali persamaan ini menjadi hal yang penting, terutama dengan masuknya tim ke musim baru sebagai juara bertahan Liga Primer Inggris, dan tuntutan yang menyertainya untuk menampilkan sepak bola yang lebih variatif.

    Arteta kini juga memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan perubahan secara berkelanjutan pada susunan pemainnya, tanpa memengaruhi kualitas tim pada tingkat yang sama, dan hal ini bisa membantunya mengembangkan gayanya secara bertahap.

    Perkembangan yang dinantikan dari Arsenal di bawah kepemimpinan Arteta bergantung pada kemampuannya menghadirkan gaya penguasaan bola yang lebih efektif dan menarik, dan angka penciptaan peluang selama laga-laga uji coba terakhir menunjukkan bahwa tim memang telah bergerak ke arah tersebut.

    Namun pengembangan sisi serangan tidak boleh datang dengan mengorbankan kekokohan pertahanan, terutama karena tim saat ini kehilangan salah satu elemen terpenting dari sistem pertahanannya dengan absennya Saliba.

    Dengan dimulainya pekan ini, Arteta untuk pertama kalinya mendapatkan kesempatan bekerja dengan kelompok yang lebih mendekati kelengkapan, seiring kembalinya para pemain yang tampil di Piala Dunia serta elemen-elemen internasional Inggris ke sesi latihan.

    Tantangan terbesar bagi pelatih asal Spanyol itu adalah mengatasi celah pertahanan yang tampak jelas selama masa persiapan, dan menemukan solusi sementara atas absennya Saliba, sebelum ketiadaannya berubah dari masalah sementara menjadi titik lemah yang sesungguhnya, yang mengancam awal musim baru Arsenal.