Arsenal dalam Masalah: Absennya "Sang Karang" Ungkap Titik Paling Rawan Arteta

Arsenal terlihat rapuh dari sisi pertahanan selama masa persiapan menghadapi musim baru, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan tim untuk bertahan tanpa kehadiran William Saliba, seiring semakin dekatnya kick-off kompetisi Liga Primer Inggris.

Gawang Arsenal kebobolan 7 gol dalam 3 pertandingan uji coba yang dijalani tim sebagai persiapan menghadapi musim baru, sebuah indikasi yang mengkhawatirkan bagi Mikel Arteta, yang bersiap memimpin timnya dalam laga menghadapi Manchester City di pertandingan Community Shield, Minggu mendatang.

Arsenal tampaknya membayar mahal ketiadaan stabilitas pertahanan yang biasa diberikan William Saliba, setelah banyak celah muncul di lini belakang selama pertandingan-pertandingan persiapan, sebagaimana dilaporkan jaringan "Sky Sports".

Saliba absen karena cedera parah di punggung, yang diperkirakan akan membuatnya menepi dari lapangan dalam waktu lama, sementara Jurrien Timber masih membutuhkan beberapa pekan lagi untuk pulih dan kembali ke lapangan.

Dengan demikian, Arteta menghadapi kekurangan opsi pertahanan yang mengkhawatirkan menjelang laga melawan Manchester City di Stadion Wembley, sebuah pertandingan yang menjadi ujian nyata pertama bagi tim sebelum musim dimulai.