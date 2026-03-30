Ini adalah periode di mana klub-klub menanti dengan cemas pertandingan tim nasional, berharap para pemain mereka tidak mengalami cedera. Namun, seperti biasa, selalu saja ada pemain yang cedera dan tidak bisa bermain di pertandingan-pertandingan berikutnya. Dalam hal ini, situasi darurat yang dihadapi Arsenal di Inggris menjadi perbincangan: 11 pemain dalam skuad Arteta terpaksa menolak panggilan tim nasional atau kembali lebih awal ke London karena masalah fisik.
Diterjemahkan oleh
Arsenal, cedera pemain menjadi masalah serius: 11 pemain mundur dari tim nasional
PEMAIN YANG CEDERA
Sebagian besar dari mereka, antara lain, adalah pemain kunci bagi The Gunners: Bukayo Saka meninggalkan pemusatan latihan sebelum pertandingan persahabatan Inggris melawan Jepang sebagai tindakan pencegahan akibat masalah fisik ringan, Noni Madueke kembali ke London setelah mengalami cedera lutut kiri saat pertandingan persahabatan melawan Uruguay, dan Eberechi Eze digantikan pada menit-menit terakhir oleh Ben White (juga dari Arsenal dan mencetak gol melawan Uruguay) dalam daftar pemanggilan karena masih mengalami masalah pada betis yang dialaminya dalam pertandingan Liga Champions melawan Bayer Leverkusen.
YANG LAIN
Selain itu: William Saliba tidak dapat memenuhi panggilan timnas Prancis karena cedera pergelangan kaki kiri, Gabriel Magalhães absen akibat masalah pada lutut kanannya yang dialami setelah final Carabao Cup melawan Manchester City, Jurriën Timber masih dalam proses pemulihan dari cedera pangkal paha dan karena itu harus menolak panggilan timnas Belanda, serta Piero Hincapié mengalami cedera saat pertandingan persahabatan melawan Maroko. Lalu ada Martin Ødegaard dan Martin Zubimendi: yang pertama sedang menjalani rehabilitasi setelah cedera lutut dan karena itu pelatih Norwegia Solbakken memutuskan untuk tidak memanggilnya, sedangkan yang lain masuk pada menit-menit akhir pertandingan persahabatan melawan Serbia di mana ia mengalami ketidaknyamanan pada lutut kanannya yang membuatnya absen dalam pertandingan melawan Mesir.
JADWAL ARSENAL
Dalam beberapa hari ke depan, pelatih akan berkonsultasi dengan tim medis untuk mengetahui apakah beberapa pemain—dan siapa saja—dapat pulih tepat waktu menjelang pertandingan berikutnya: Arsenal akan bertanding pada Sabtu, 4 April pukul 21.00 dalam laga perempat final Piala FA di kandang Southampton, tiga hari kemudian (juga pukul 21.00) akan bertandang ke Lisbon untuk menghadapi Sporting dalam leg pertama perempat final Liga Champions, dan pertandingan liga berikutnya—The Gunners berada di puncak klasemen Premier League, unggul 11 poin dari ManCity yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit—dijadwalkan melawan Bournemouth pada Sabtu, 11 April pukul 13.30.