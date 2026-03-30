Arsenal, cedera pemain menjadi masalah serius: 11 pemain mundur dari tim nasional

Selain itu: William Saliba tidak dapat memenuhi panggilan timnas Prancis karena cedera pergelangan kaki kiri, Gabriel Magalhães absen akibat masalah pada lutut kanannya yang dialami setelah final Carabao Cup melawan Manchester City, Jurriën Timber masih dalam proses pemulihan dari cedera pangkal paha dan karena itu harus menolak panggilan timnas Belanda, serta Piero Hincapié mengalami cedera saat pertandingan persahabatan melawan Maroko. Lalu ada Martin Ødegaard dan Martin Zubimendi: yang pertama sedang menjalani rehabilitasi setelah cedera lutut dan karena itu pelatih Norwegia Solbakken memutuskan untuk tidak memanggilnya, sedangkan yang lain masuk pada menit-menit akhir pertandingan persahabatan melawan Serbia di mana ia mengalami ketidaknyamanan pada lutut kanannya yang membuatnya absen dalam pertandingan melawan Mesir.



