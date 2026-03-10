Goal.com
Arsenal, Calafiori bergabung dengan tim: Tim Nasional juga tersenyum

Bek yang keluar dari lapangan pada hari Sabtu karena cedera otot, telah berlatih menjelang pertandingan Liga Champions melawan Bayer Leverkusen.

Berita baik untuk Arsenal, yang menjelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions besok di kandang Bayer Leverkusen, kembali diperkuat oleh Riccardo Calafiori dan William Saliba. Keduanya hari ini ikut berlatih bersama tim

Mengenai Calafiori, perlu diingat bahwa bek mantan Bologna ini harus keluar pada menit ke-76 dalam pertandingan Piala FA hari Sabtu melawan Mansfield Town karena masalah pada paha kanannya

"Keduanya mengalami sedikit ketidaknyamanan, mereka tidak merasa nyaman untuk melanjutkan. Dan kami tahu bahwa ini bisa menjadi kemungkinan, terutama dalam kondisi di mana kami bermain hari ini. Jadi, kami harus mengganti mereka," kata Mikel Arteta, manajer The Gunners, setelah peluit akhir. 

  • GATTUSO tersenyum

    Pemulihan Calafiori juga membuat tim nasional tersenyum. Tim Italia asuhan Rino Gattuso akan menghadapi Irlandia Utara di Bergamo pada Kamis, 26 Maret pukul 20:45. Jika menang, mereka akan bertanding di final melawan salah satu antara Wales dan Bosnia di kandang lawan pada Selasa, 31 Maret.

