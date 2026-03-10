Arsenal, Calafiori bergabung dengan tim: Tim Nasional juga tersenyum

Berita baik untuk Arsenal, yang menjelang leg pertama babak 16 besar Liga Champions besok di kandang Bayer Leverkusen, kembali diperkuat oleh Riccardo Calafiori dan William Saliba. Keduanya hari ini ikut berlatih bersama tim.

Mengenai Calafiori, perlu diingat bahwa bek mantan Bologna ini harus keluar pada menit ke-76 dalam pertandingan Piala FA hari Sabtu melawan Mansfield Town karena masalah pada paha kanannya.

"Keduanya mengalami sedikit ketidaknyamanan, mereka tidak merasa nyaman untuk melanjutkan. Dan kami tahu bahwa ini bisa menjadi kemungkinan, terutama dalam kondisi di mana kami bermain hari ini. Jadi, kami harus mengganti mereka," kata Mikel Arteta, manajer The Gunners, setelah peluit akhir.