FBL-ENG-PR-FULHAM-LIVERPOOLAFP
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Arne Slot Akui Mohamed Salah 'Tidak Normal'

M. SalahLiverpoolFulham vs LiverpoolFulhamPremier LeagueA. Slot

Arne Slot membela Mohamed Salah di tengah kemandulan gol saat Liverpool kalah 3-2 di Fulham pada hari Minggu.

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Artikel dilanjutkan di bawah ini
  • Slot membela performa buruk Salah
  • Salah gagal mencetak gol dalam lima pertandingan terakhirnya
  • Liverpool kalah 3-2 melawan Fulham
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