Arne Slot Akui Mohamed Salah 'Tidak Normal'

AFPRitabrata Banerjee dan Anugerah PamujiArne Slot Akui Mohamed Salah 'Tidak Normal'M. SalahLiverpoolFulham vs LiverpoolFulhamPremier LeagueA. SlotArne Slot membela Mohamed Salah di tengah kemandulan gol saat Liverpool kalah 3-2 di Fulham pada hari Minggu.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowArtikel dilanjutkan di bawah iniSlot membela performa buruk Salah Salah gagal mencetak gol dalam lima pertandingan terakhirnya Liverpool kalah 3-2 melawan Fulham Ikuti GOAL di WhatsApp! 🟢📱