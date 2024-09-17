'Ada Yang Salah Dengan Liverpool" - Pengakuan Arne Slot Jelang Hadapi AC Milan Di Liga Champions

AFPRitabrata Banerjee dan Muhammad Zaki'Ada Yang Salah Dengan Liverpool" - Pengakuan Arne Slot Jelang Hadapi AC Milan Di Liga ChampionsLiverpoolA. SlotAC Milan vs LiverpoolAC MilanChampions LeagueBos Liverpool Arne Slot mengaku timnya harus memperbaiki diri setelah kekalahan mengecewakan kontra Nottingham Forest.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowSlot mengaku ada yang salah di LiverpoolBerang setelah dibekap Nottingham ForestLiverpool hadapi AC Milan di Liga ChampionsGOAL Indonesia hadir di WhatsApp ChannelIkuti sekarangArtikel dilanjutkan di bawah ini