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Ritabrata Banerjee dan Muhammad Zaki

'Ada Yang Salah Dengan Liverpool" - Pengakuan Arne Slot Jelang Hadapi AC Milan Di Liga Champions

LiverpoolA. SlotAC Milan vs LiverpoolAC MilanChampions League

Bos Liverpool Arne Slot mengaku timnya harus memperbaiki diri setelah kekalahan mengecewakan kontra Nottingham Forest.

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  • Slot mengaku ada yang salah di Liverpool
  • Berang setelah dibekap Nottingham Forest
  • Liverpool hadapi AC Milan di Liga Champions
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