AFP
Arne Slot angkat bicara setelah Liverpool dicemooh oleh para pendukungnya usai hasil imbang yang membosankan melawan Tottenham
Slot memahami kekecewaan di Anfield
Saat berbicara kepada Sky Sports setelah pertandingan, Slot menegaskan bahwa reaksi dari tribun penonton merupakan konsekuensiwajar dari performa tim belakangan ini. "Menurut saya, itu sangat wajar," kata Slot. "Jika tim yang Anda dukung kehilangan begitu banyak poin saat menghadapi tim-tim yang tidak Anda duga, dan hal itu terjadi berkali-kali di detik-detik terakhir pertandingan, maka saya rasa kita semua pasti merasa sangat frustrasi."
Kelemahan pertahanan terus menghantui The Reds
Hasil imbang ini menandai kali kedelapan musim ini di mana Liverpool kebobolan gol setelah menit ke-90, sebuah statistik yang menyoroti ketidakstabilan pertahanan yang mengganggu perjalanan musim mereka. Bagi tim yang memulai musim sebagai juara bertahan Liga Premier, ketidakmampuan untuk mengamankan hasil akhir pertandingan telah menjadi mimpi buruk yang berulang bagi Slot dan staf kepelatihannya.
Slot dengan cepat mengakui bahwa kesabaran para pendukung telah diuji oleh kegagalan-kegagalan di menit-menit akhir yang terus-menerus ini. "Mereka telah mengalami ini terlalu sering, lebih sering daripada yang biasa mereka alami, dan sangat wajar jika mereka menunjukkan rasa frustrasi mereka," jelas pria asal Belanda itu. "Rasa frustrasi itu dirasakan oleh saya, oleh para pemain, dan juga oleh para penggemar kami."
Szoboszlai memberikan peringatan
Gelandang Dominik Szoboszlai, yang mencetak gol pembuka dalam pertandingan tersebut, juga blak-blakan mengenai situasi sulit yang dihadapi tim saat ini.
"Saya tidak mendengar sorakan penonton, tapi saya bisa memahaminya karena musim lalu kami menjadi juara dan musim ini kami tidak tampil sebaik yang seharusnya," aku Szoboszlai. Namun, ia meminta para penggemar untuk tetap setia selama masa transisi yang sulit ini. "Mereka harus tetap mendukung kami karena musim lalu, ketika kami menjadi juara empat pertandingan sebelum akhir musim, semua orang bahagia. Dukunglah kami sekarang saat kami sedang mengalami masa-masa sulit."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Liverpool?
Dalam upaya membalas kekalahan, Liverpool segera mengalihkan fokus mereka kembali ke kompetisi Eropa, dengan menjamu Galatasaray pada Rabu mendatang dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions UEFA dan bertekad membalikkan ketertinggalan 1-0. Di kancah domestik, rangkaian pertandingan krusial menanti sang juara yang sedang mengalami penurunan performa, dimulai dengan lawatan ke markas Brighton pada Sabtu mendatang. Perebutan empat besar pada akhirnya akan ditentukan selama jadwal padat di bulan Mei, yang menampilkan laga-laga krusial melawan Manchester United, Chelsea, dan rival empat besar lainnya, Aston Villa.
