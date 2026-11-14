Scaloni menurunkan timnya dengan formasi 4-3-3. Exequiel Palacios beroperasi sebagai gelandang bertahan di belakang Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister, sementara Nico Paz bermain di sayap kanan, Thiago Almada di kiri, dan Julian Alvarez menjadi ujung tombak. Karena Uruguay menumpuk pemain di tengah lapangan, kedua bek sayap, Gonzalo Montiel dan Facundo Medina, maju untuk memberi kelebaran serangan.

Argentina mendominasi penguasaan bola sepanjang babak pertama, tetapi kesulitan menciptakan peluang berarti. Mereka kerap hanya melepaskan tembakan lemah dari jarak jauh, termasuk tembakan Medina yang dengan mudah ditangkap Cristopher Fiermarin. Peluang terbaik mereka datang ketika Mac Allister mengirim umpan kepada Alvarez. Tembakannya ditepis Fiermarin, lalu seorang bek memblok tembakan susulan Almada hingga menghasilkan sepak pojok. Fiermarin juga melakukan penyelamatan bagus untuk menggagalkan peluang Paz sebelum jeda.