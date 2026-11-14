Digelar di hadapan sedikit penonton di La Bombonera, derbi Clasico del Rio de la Plata pada Jumat menjadi pertandingan pertama Argentina sejak Messi pensiun seusai kemenangan dalam laga persahabatan melawan Benin bulan lalu, sekaligus yang pertama sejak Scaloni menandatangani perpanjangan kontraknya. Tanpa sosok andalan mereka selama bertahun-tahun, runner-up Piala Dunia 2026 itu banyak menguasai bola, tetapi tidak menemukan cara yang jelas untuk menembus pertahanan Uruguay asuhan Forlan yang tertata rapi.
Argentina vs Uruguay: Papan taktik, blok pertahanan rendah Diego Forlan meredam Argentina
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Skema taktik Argentina
Scaloni menurunkan timnya dengan formasi 4-3-3. Exequiel Palacios beroperasi sebagai gelandang bertahan di belakang Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister, sementara Nico Paz bermain di sayap kanan, Thiago Almada di kiri, dan Julian Alvarez menjadi ujung tombak. Karena Uruguay menumpuk pemain di tengah lapangan, kedua bek sayap, Gonzalo Montiel dan Facundo Medina, maju untuk memberi kelebaran serangan.
Argentina mendominasi penguasaan bola sepanjang babak pertama, tetapi kesulitan menciptakan peluang berarti. Mereka kerap hanya melepaskan tembakan lemah dari jarak jauh, termasuk tembakan Medina yang dengan mudah ditangkap Cristopher Fiermarin. Peluang terbaik mereka datang ketika Mac Allister mengirim umpan kepada Alvarez. Tembakannya ditepis Fiermarin, lalu seorang bek memblok tembakan susulan Almada hingga menghasilkan sepak pojok. Fiermarin juga melakukan penyelamatan bagus untuk menggagalkan peluang Paz sebelum jeda.
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Skema taktik Uruguay
Meninggalkan tekanan satu lawan satu yang agresif pada era kepelatihan sebelumnya, Forlan menempatkan Uruguay dalam dua barisan rapat berisi empat pemain di wilayah pertahanan sendiri. Rodrigo Bentancur dan Lucas Torreira melindungi empat bek, Giorgian de Arrascaeta menghubungkan lini tengah dengan penyerang tunggal Darwin Nunez, sementara tim tamu menunggu lawan melakukan kesalahan. Setelah bertahan selama 25 menit pertama, Uruguay mulai menguasai bola melalui Bentancur untuk meredam tekanan Argentina.
- Getty Images Sport
Perubahan saat jeda dan gol-gol dari situasi bola mati
Jalannya pertandingan berubah saat jeda babak pertama ketika Scaloni mengganti Palacios dengan pemain sayap Matias Soule untuk menambah kekuatan serangan. Namun, keputusan menarik keluar gelandang bertahannya justru menyisakan celah di tengah lapangan yang dimanfaatkan De Arrascaeta. Tuan rumah pun dihukum lewat dua situasi bola mati dalam waktu singkat.
Pada menit ke-48, Nunez menyundul bola dari tendangan bebas De Arrascaeta di sisi kiri. Lisandro Martinez berusaha menyundul bola untuk menghalaunya, tetapi bola malah membentur bagian belakang kepala Leonardo Balerdi dan masuk ke gawang sendiri. Empat menit kemudian, Nunez mengungguli Balerdi dan memaksa Geronimo Rulli melakukan penyelamatan gemilang. Dari sepak pojok De Arrascaeta yang menyusul pada menit ke-53, Maximiliano Araujo bergerak cepat ke tiang dekat dan membelokkan bola dengan bahunya melewati Rulli untuk mengubah skor menjadi 2-0.
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Penyesuaian selama pertandingan
Forlan memasukkan Federico Valverde menggantikan Agustin Canobbio pada menit ke-58 untuk memperkuat lini tengah, sementara Scaloni memasukkan Gianluca Prestianni menggantikan Almada pada menit ke-60. Bersama Soule, yang mengirim umpan terobosan kepada Paz hingga berhadapan satu lawan satu dengan Fiermarin, tetapi tembakannya diselamatkan, Prestianni membuat serangan Argentina lebih lebar.
Perubahan itu membuahkan hasil pada menit ke-73 ketika Fernandez mengalihkan permainan ke Prestianni. Ia merangsek di sisi lapangan lalu mengirim umpan silang yang dikontrol Alvarez sebelum melepaskan tembakan ke sisi dalam tiang gawang. Scaloni memasukkan dua bek sayap, Agustin Giay dan Roman Vega, untuk sepuluh menit terakhir, sementara Forlan merespons dengan memasukkan Facundo Pellistri dan Rodrigo Aguirre untuk melancarkan serangan balik.
Meski tembakan Fernandez diblok pada menit ke-88 dan Alvarez mendapat peluang pada masa tambahan waktu, Uruguay mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir laga untuk memberi Forlan kemenangan ketiganya sebagai pelatih.
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