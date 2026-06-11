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Argentina kembali menduduki peringkat teratas dalam Peringkat Dunia FIFA Putra seiring dimulainya Piala Dunia 2026
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Juara kembali ke puncak
Argentina kembali menduduki peringkat teratas dalam Peringkat Dunia FIFA Putra pada pembaruan terbaru yang dirilis hanya beberapa jam sebelum turnamen 2026 dimulai. Albiceleste naik dua peringkat untuk menyalip Prancis dan Spanyol, memastikan mereka memulai pertahanan gelar sebagai negara dengan peringkat tertinggi di dunia.
Ini adalah pertama kalinya raksasa Amerika Selatan tersebut menduduki posisi teratas sejak Juli 2025. Kenaikan peringkat ini terjadi berkat performa sempurna mereka dalam rangkaian pertandingan persahabatan terakhir menjelang turnamen, termasuk kemenangan telak 5-0 atas Zambia dan kemenangan 3-0 atas Islandia.
- Getty Images Sport
Nasib yang berbeda bagi Prancis dan Spanyol
Sementara Lionel Messi dan rekan-rekannya merayakan kembalinya mereka ke puncak klasemen, Prancis mengalami sedikit penurunan peringkat. Les Bleus turun dari posisi teratas ke peringkat ketiga setelah kalah dalam laga persahabatan melawan Pantai Gading, sebelum bangkit kembali dengan kemenangan atas Irlandia Utara.
Spanyol berhasil mempertahankan posisi kuatnya dalam tatanan global, tetap kokoh di peringkat ke-2. La Roja menjalani masa persiapan yang sukses, yang diakhiri dengan kemenangan 3-1 atas Peru. Inggris melengkapi empat besar, sementara Portugal naik ke peringkat kelima berdasarkan model perhitungan berbasis Elo terbaru yang digunakan oleh FIFA.
Tim tuan rumah dan tim-tim unggulan tetap stabil
Dari tiga tuan rumah bersama edisi 2026, Meksiko tetap menjadi wakil dengan peringkat tertinggi, naik satu peringkat ke posisi ke-14 dunia. Tim nasional putra Amerika Serikat turun satu peringkat ke posisi ke-17 setelah kekalahan baru-baru ini dari Jerman, sementara Kanada menduduki peringkat ke-30 saat mereka bersiap untuk pertandingan pembuka fase grup di kandang sendiri.
Sisa sepuluh besar diisi oleh tim-tim kuat yang konsisten seperti Belgia dan Brasil. Maroko terus memimpin sepak bola Afrika, mencapai peringkat tertinggi baru di posisi ke-7, sementara Belanda dan Jerman juga mempertahankan posisi mereka di jajaran elit sepak bola internasional.
Tanjakan curam dan turunan tajam
Di luar sepuluh besar, Indonesia muncul sebagai negara dengan kenaikan peringkat tertinggi dalam jendela peringkat kali ini, naik empat peringkat berkat hasil-hasil positif. Yaman juga mencatat kemajuan signifikan, dengan mengumpulkan poin terbanyak selama jendela pertandingan internasional baru-baru ini.
Di sisi lain, Lebanon mengalami penurunan peringkat terbesar, turun tujuh peringkat setelah kehilangan lebih dari 15 poin. Di puncak, sorotan tetap tertuju pada Argentina, yang akan berusaha membuktikan status mereka sebagai tim terbaik di dunia saat mereka memulai kampanye Piala Dunia melawan Aljazair di Kansas City.