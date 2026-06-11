Argentina kembali menduduki peringkat teratas dalam Peringkat Dunia FIFA Putra seiring dimulainya Piala Dunia 2026

Argentina kembali menduduki peringkat teratas dalam Peringkat Dunia FIFA Putra pada pembaruan terbaru yang dirilis hanya beberapa jam sebelum turnamen 2026 dimulai. Albiceleste naik dua peringkat untuk menyalip Prancis dan Spanyol, memastikan mereka memulai pertahanan gelar sebagai negara dengan peringkat tertinggi di dunia.

Ini adalah pertama kalinya raksasa Amerika Selatan tersebut menduduki posisi teratas sejak Juli 2025. Kenaikan peringkat ini terjadi berkat performa sempurna mereka dalam rangkaian pertandingan persahabatan terakhir menjelang turnamen, termasuk kemenangan telak 5-0 atas Zambia dan kemenangan 3-0 atas Islandia.