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Saudi Arabia and Indonesia - AFC Asian qualifiers 4th Round Group BGetty Images Sport
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Arab Saudi vs Qatar: El Clasico Teluk yang bisa membuka tembakan!

FEATURES
Analysis
Saudi Arabia vs Qatar
Saudi Arabia
Qatar
Gulf Cup
Arab Saudi
Qatar

Persaingan sengit yang dinanti

Ada pertandingan yang segala sesuatunya berakhir bersamaan dengan tiupan peluit akhir, dan ada pula pertandingan yang kisah sesungguhnya justru baru dimulai setelah peluit panjang. Duel Arab Saudi melawan Qatar di semifinal Piala Teluk termasuk jenis yang kedua, karena hasilnya tidak hanya akan menentukan siapa yang lolos ke final, tetapi juga bisa menentukan bagaimana wajah hari-hari mendatang di tubuh timnas Arab Saudi.

Secara kasat mata, laga ini adalah el clasico Teluk yang dinantikan semua orang sebagai pertandingan sengit antara dua tim yang sama-sama saling mengenal dengan baik. Namun khusus bagi Arab Saudi, perhitungannya tampak jauh lebih rumit.

Kemenangan berarti satu langkah baru menuju gelar dan mungkin bisa meredam banyak suara kritik, sementara kekalahan bisa membuka pintu lebar-lebar bagi kritik, serta kembali mengangkat isu seputar pelatih, para pemain, dan para pejabat ke permukaan.

  • Kekalahan bisa menyulut api dalam diri Timnas Arab Saudi

    Timnas Arab Saudi tidak memandang laga ini sekadar pertandingan sistem gugur, karena tersingkir pada tahap ini akan memberi ruang luas bagi para pengkritik untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan sulit seputar bentuk permainan tim dan levelnya, serta yang terpenting seputar Georgios Donis yang penunjukannya pada awalnya terkait dengan kepengurusan Yasser Al-Misehal sebelumnya.

    Karena itu, kegagalan apa pun di hadapan Qatar bisa dengan cepat berubah menjadi perdebatan yang melampaui sekadar hasil. Apakah pemilihan Donis sudah tepat? Apakah pelatih asal Yunani itu benar-benar berhasil membangun timnas yang mampu bersaing? Apakah para pemain memikul tanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam lapangan? Kemudian pertanyaan terbesar kembali tertuju kepada kepengurusan saat ini: apakah mereka akan melanjutkan proyek yang sama atau mulai mencari perubahan baru?

    Masalahnya, pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan menunggu lama jika perjalanan Arab Saudi berakhir di semifinal, karena para suporter biasanya tidak memberi banyak waktu setelah kegagalan, terlebih ketika timnas dituntut bersaing memperebutkan gelar, bermain di kandang sendiri dan di hadapan pendukungnya.

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    Donis menghadapi ujian yang tak boleh gagal

    Bagi Deynis, laga melawan Qatar mungkin menjadi salah satu pertandingan paling sensitif sejak ia mengambil alih kendali timnas Arab Saudi. Pertandingan ini tidak hanya memberinya peluang untuk melaju ke final, tetapi juga memberinya kesempatan untuk menegaskan bahwa penunjukannya bukan sekadar kelanjutan dari keputusan manajemen sebelumnya.

    Pelatih asal Yunani itu perlu menunjukkan bahwa timnas memiliki karakter yang jelas di atas lapangan, dan bahwa ia mampu menghadapi pertandingan sistem gugur melawan lawan yang kuat, terlebih setiap kemunduran atau kebingungan dalam pengambilan keputusan bisa berubah menjadi bahan baru untuk kritik.

    Yang terpenting, Deynis tidak hanya akan menghadapi Qatar, melainkan juga akan menghadapi tekanan lain yang berbeda jenis; tekanan untuk membuktikan bahwa proyeknya bersama Arab Saudi layak untuk dilanjutkan. Tersingkir bisa membuat setiap keputusan yang ia ambil selama periode lalu menjadi bahan perdebatan, sementara lolos akan memberinya ruang yang lebih besar untuk melanjutkan pekerjaannya jauh dari hiruk-pikuk kritik.

  • El Clasico tak mengenal perhitungan

    Namun menyederhanakan pertandingan ini hanya sebatas krisis Arab Saudi akan menjadi ketidakadilan bagi timnas Qatar, karena Qatar tidak akan memasuki laga ini sekadar menjadi bagian dari kisah yang berkaitan dengan lawannya. Qatar memiliki motivasinya sendiri, dan tahu bahwa kemenangan atas Arab Saudi di semifinal berarti mencapai partai final dan bersaing memperebutkan gelar.

    Karena itu, pertandingan ini akan berlangsung sengit dari kedua belah pihak, terutama karena laga antara Arab Saudi dan Qatar kerap memiliki karakter tersendiri, serta membutuhkan konsentrasi tinggi dan kemampuan menghadapi tekanan suporter maupun detail-detail kecil.

    Tidak bisa diprediksi akan ada pertandingan mudah bagi pihak mana pun, karena sifat laga semifinal membuat setiap bola begitu diperhitungkan, dan setiap kesalahan mampu mengubah jalannya pertandingan.

    Qatar akan mencari cara memanfaatkan setiap celah dalam barisan Arab Saudi, sementara Arab Saudi akan berusaha menerapkan gayanya sejak awal dan memaksimalkan unsur-unsur kekuatan yang dimilikinya.

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  • Arab Saudi unggul, tapi lapangan punya kata akhir

    Di atas kertas, kondisi teknis timnas Arab Saudi tampak lebih meyakinkan, terutama dengan memanfaatkan faktor tuan rumah dan dukungan suporter, sebuah elemen yang bisa memberikan dorongan tambahan bagi Arab Saudi dalam laga sebesar ini.

    Para suporter Arab Saudi akan hadir untuk mengejar tiket lolos, dan dukungan ini bisa berubah menjadi tekanan positif jika timnas berhasil mencetak gol lebih awal, tetapi bisa menjadi beban jika gol tertunda atau Qatar mulai memaksakan iramanya pada pertandingan.

    Dan di sinilah tugas Dونيس dan para pemainnya adalah mengubah keunggulan teoretis menjadi dominasi nyata di dalam lapangan, karena Qatar tidak akan memberikan mereka tiket final secara cuma-cuma.

    Jika Arab Saudi berhasil memaksimalkan kondisi teknis dan dukungan suporternya, mereka bisa mendekati kelolosan, tetapi jika mereka terjebak dalam perhitungan yang rumit dan membiarkan tekanan menyusup ke dalam keputusan-keputusan mereka, mereka bisa menghadapi malam yang panjang.

    Pada akhirnya, Arab Saudi dan Qatar berada di hadapan sebuah el clasico Teluk yang tidak menoleransi banyak kesalahan, namun bahaya terbesar tampaknya berada di sisi Arab Saudi secara khusus, karena kemenangan bisa membuka jalan menuju final dan memberikan Denis serta para pemain dosis besar kepercayaan diri, sementara kekalahan bisa melepaskan tembakan ke arah semua pihak, mulai dari pelatih dan para pemain hingga keputusan-keputusan manajemen sebelumnya, dan mungkin menjadikan masa depan Denis sendiri sebagai tanda tanya.

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