Ada pertandingan yang segala sesuatunya berakhir bersamaan dengan tiupan peluit akhir, dan ada pula pertandingan yang kisah sesungguhnya justru baru dimulai setelah peluit panjang. Duel Arab Saudi melawan Qatar di semifinal Piala Teluk termasuk jenis yang kedua, karena hasilnya tidak hanya akan menentukan siapa yang lolos ke final, tetapi juga bisa menentukan bagaimana wajah hari-hari mendatang di tubuh timnas Arab Saudi.

Secara kasat mata, laga ini adalah el clasico Teluk yang dinantikan semua orang sebagai pertandingan sengit antara dua tim yang sama-sama saling mengenal dengan baik. Namun khusus bagi Arab Saudi, perhitungannya tampak jauh lebih rumit.

Kemenangan berarti satu langkah baru menuju gelar dan mungkin bisa meredam banyak suara kritik, sementara kekalahan bisa membuka pintu lebar-lebar bagi kritik, serta kembali mengangkat isu seputar pelatih, para pemain, dan para pejabat ke permukaan.