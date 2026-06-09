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Apakah Neymar akan siap untuk Piala Dunia? Brasil memberikan kabar terbaru mengenai cedera
Hasil MRI memberikan harapan bagi Brasil
Brasil mendapat kabar menggembirakan setelah hasil pemindaian MRI terbaru Neymar menunjukkan kemajuan positif dalam proses pemulihannya dari cedera otot tingkat dua di betis kanannya. Cedera tersebut dialaminya pada 17 Mei saat bermain untuk Santos. CBF mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut menghasilkan hasil yang menggembirakan dan menunjukkan bahwa sang penyerang tetap berada di jalur yang tepat dalam program rehabilitasinya. Tim medis meyakini pemulihannya berjalan sesuai dengan jadwal yang diharapkan.
Meskipun ada kabar positif ini, Brasil diperkirakan tidak akan terburu-buru memaksakan Neymar kembali beraksi. Fokus tetap pada penyelesaian pemulihannya dan persiapan fisik sebelum ia kembali ke kompetisi sepak bola.
- Getty Images Sport
CBF mengonfirmasi adanya kemajuan dalam proses rehabilitasi
Staf medis Brasil mengambil pendekatan yang hati-hati untuk menghindari kemunduran apa pun yang dapat mengancam partisipasi Neymar di tahap selanjutnya turnamen ini. Rencananya adalah meningkatkan beban latihannya secara bertahap sebelum mempertimbangkan kembalinya ia ke lapangan. CBF menjelaskan kondisi Neymar dalam buletin medis resmi setelah pemeriksaan MRI pada Senin lalu.
Pernyataan tersebut berbunyi: "Atlet Neymar menjalani pemindaian MRI pada hari Senin ini. Pemeriksaan menunjukkan kemajuan yang baik dalam perawatannya, sesuai dengan parameter yang diharapkan. Ia akan melanjutkan proses pemulihan dan persiapan fisik yang direncanakan oleh staf medis Tim Nasional Brasil."
Brasil lebih mengutamakan kebugaran jangka panjang daripada kembalinya pemain lebih awal
Meskipun proses pemulihan Neymar berjalan lancar, pertandingan pembuka Brasil di babak penyisihan grup melawan Maroko diperkirakan masih terlalu cepat baginya. Ia diperkirakan tidak akan masuk dalam skuad pertandingan karena masih menjalani rehabilitasi. Strategi saat ini difokuskan untuk memastikan Neymar siap bertanding pada tahap-tahap akhir babak penyisihan grup dan, yang lebih penting lagi, babak gugur.
Ia diperkirakan akan menghabiskan beberapa hari ke depan untuk meningkatkan intensitas latihan fisiknya di bawah pengawasan tim dokter. Meskipun sejauh ini ia hanya melakukan sesi latihan di gym dan fisioterapi, ia mungkin akan segera beralih ke latihan individu di lapangan jika pemulihannya terus berjalan sesuai jadwal.
- AFP
Pertandingan melawan Haiti muncul sebagai target yang realistis
Brasil akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia melawan Maroko tanpa Neymar. Laga kedua fase grup melawan Haiti pada 20 Juni saat ini dianggap sebagai tanggal kembalinya Neymar yang paling realistis. Harapan di dalam skuad Brasil adalah agar Neymar dapat turut bermain dalam pertandingan tersebut, sehingga ia dapat meningkatkan ketajaman permainannya menjelang laga terakhir fase grup melawan Skotlandia pada 24 Juni dan babak-babak penentuan turnamen.