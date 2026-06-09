Apakah Neymar akan siap untuk Piala Dunia? Brasil memberikan kabar terbaru mengenai cedera

Brasil mendapat kabar menggembirakan setelah hasil pemindaian MRI terbaru Neymar menunjukkan kemajuan positif dalam proses pemulihannya dari cedera otot tingkat dua di betis kanannya. Cedera tersebut dialaminya pada 17 Mei saat bermain untuk Santos. CBF mengonfirmasi bahwa pemeriksaan tersebut menghasilkan hasil yang menggembirakan dan menunjukkan bahwa sang penyerang tetap berada di jalur yang tepat dalam program rehabilitasinya. Tim medis meyakini pemulihannya berjalan sesuai dengan jadwal yang diharapkan.

Meskipun ada kabar positif ini, Brasil diperkirakan tidak akan terburu-buru memaksakan Neymar kembali beraksi. Fokus tetap pada penyelesaian pemulihannya dan persiapan fisik sebelum ia kembali ke kompetisi sepak bola.