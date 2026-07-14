Seperti yang dilaporkan oleh pakar transfer Sacha Tavolieri untuk cabang Sky di Swiss, klub papan atas Arab Saudi Al-Hilal "bermimpi" untuk merekrut penyerang tim nasional Inggris tersebut.
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Apakah memang ada klausul pelepasan? Rumor aneh dari Arab Saudi seputar Harry Kane di FC Bayern München
Menurut laporan tersebut, pihak klub telah menghubungi tim penasihat pemain berusia 32 tahun itu untuk menguji kesediaannya secara prinsipil untuk pindah pada jendela transfer musim panas ini.
Yang paling menarik dalam konteks ini adalah munculnya kembali pembicaraan mengenai adanya klausul pelepasan dalam kontrak Kane. Menurut informasi dari Tavolieri, pemain asal Inggris tersebut dapat meninggalkan juara terbanyak Jerman itu pada musim panas ini dengan biaya transfer yang telah ditetapkan sebesar 65 juta euro.
Baru-baru ini, Ketua FCB Uli Hoeneß justru menyatakan hal yang sebaliknya. Dalam sebuah wawancara dengan Bild awal tahun ini, ia menegaskan bahwa meskipun Kane memang memiliki klausul tersebut dalam kontraknya, klausul tersebut telah kedaluwarsa. Artinya: Untuk jendela transfer musim panas 2026, pemain berusia 32 tahun itu tidak dapat meninggalkan klub Munich melalui klausul pelepasan.
Namun, pada saat yang sama, Hoeneß juga telah memperingatkan sejak saat itu mengenai kemungkinan tawaran dari Arab Saudi. “Dari apa yang saya dengar dan rasakan,” kata Hoeneß, “dia dan keluarganya merasa sangat nyaman di sini.” Namun, presiden kehormatan itu langsung menyusul dengan peringatan: “Tapi kita tidak pernah tahu, jika ada orang Saudi yang datang dan menawar dengan uang yang sangat besar … Tapi dia merasa sangat nyaman di sini!”
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Apakah Harry Kane akan memperpanjang kontraknya bersama FC Bayern München?
Kane, yang kontraknya bersama FCB masih berlaku hingga 2027, belum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Namun, baik sang penyerang maupun FC Bayern telah berulang kali memberi isyarat dalam beberapa minggu dan bulan terakhir bahwa mereka ingin melanjutkan kerja sama ini — meskipun dengan ketentuan yang (masih) berbeda.
Penyerang asal Inggris itu dilaporkan lebih memilih perpanjangan kontrak selama tiga tahun lagi, sementara FCB tampaknya hanya ingin menandatangani kontrak hingga tahun 2029 untuk saat ini. Kane baru-baru ini menegaskan bahwa kontrak mendatang akan menjadi kontrak besar terakhir dalam kariernya dan karena itu ia ingin “memanfaatkannya semaksimal mungkin”.
“Tentu saja sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal itu. Kami sangat santai menghadapi situasi ini. Kami telah mengatakan bahwa kami ingin menyelesaikan musim ini terlebih dahulu — dan jika memungkinkan, juga Piala Dunia. Kedua belah pihak sangat puas satu sama lain,” tegasnya setelah penutupan musim bersama FC Bayern.
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FC Bayern tampaknya ingin mengakomodasi Harry Kane
Namun, perpanjangan kontrak sangat mungkin terjadi; lagipula, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, pihak Munich kini bersedia memenuhi permintaan pemain berusia 32 tahun tersebut. Dikabarkan bahwa mereka akan “memberikan apa yang dia inginkan”. Transfer ke FC Barcelona, yang hingga baru-baru ini masih menjadi pembicaraan, kini sudah tidak lagi menjadi opsi.
Kane bergabung dengan juara Bundesliga terbanyak itu pada tahun 2023 dari Tottenham Hotspur dengan biaya transfer hampir 100 juta euro dan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di sana, yaitu 25 juta euro per tahun. Pada musim lalu, ia mencetak 61 gol yang mengesankan untuk FCB dalam 51 pertandingan resmi di semua kompetisi. Selain itu, ia juga memberikan tujuh assist yang berujung pada gol.
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