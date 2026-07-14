Menurut laporan tersebut, pihak klub telah menghubungi tim penasihat pemain berusia 32 tahun itu untuk menguji kesediaannya secara prinsipil untuk pindah pada jendela transfer musim panas ini.

Yang paling menarik dalam konteks ini adalah munculnya kembali pembicaraan mengenai adanya klausul pelepasan dalam kontrak Kane. Menurut informasi dari Tavolieri, pemain asal Inggris tersebut dapat meninggalkan juara terbanyak Jerman itu pada musim panas ini dengan biaya transfer yang telah ditetapkan sebesar 65 juta euro.

Baru-baru ini, Ketua FCB Uli Hoeneß justru menyatakan hal yang sebaliknya. Dalam sebuah wawancara dengan Bild awal tahun ini, ia menegaskan bahwa meskipun Kane memang memiliki klausul tersebut dalam kontraknya, klausul tersebut telah kedaluwarsa. Artinya: Untuk jendela transfer musim panas 2026, pemain berusia 32 tahun itu tidak dapat meninggalkan klub Munich melalui klausul pelepasan.

Namun, pada saat yang sama, Hoeneß juga telah memperingatkan sejak saat itu mengenai kemungkinan tawaran dari Arab Saudi. “Dari apa yang saya dengar dan rasakan,” kata Hoeneß, “dia dan keluarganya merasa sangat nyaman di sini.” Namun, presiden kehormatan itu langsung menyusul dengan peringatan: “Tapi kita tidak pernah tahu, jika ada orang Saudi yang datang dan menawar dengan uang yang sangat besar … Tapi dia merasa sangat nyaman di sini!”



