"Apakah itu sepadan?" Pesan tersembunyi dari Said El Mala setelah kekalahan telak tim DFB di Piala Dunia?

Banyak yang menafsirkan postingan tersebut sebagai pesan yang jelas ditujukan kepada Nagelsmann, yang tidak memasukkan El Mala ke dalam skuad beranggotakan 26 pemainnya untuk Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko, meskipun pemain berusia 19 tahun itu tampil gemilang saat membela Effzeh pada musim lalu.

Pelatih timnas Jerman itu beralasan bahwa pemain berusia 19 tahun tersebut tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup di bawah asuhan mantan pelatih Köln, Lukas Kwasniok, serta perilaku defensif El Mala yang menurutnya masih kurang matang. “Ada perbedaan besar antara bermain di Bayern dan di Köln. Dia harus mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Köln,” tegas Nagelsmann pada awal Maret.

Bahkan setelah Lennart Karl dari Bayern München mundur dari Piala Dunia karena cedera—ketika banyak pihak mengharapkan El Malas dipanggil sebagai pengganti—pelatih DFB tersebut tetap mengabaikan pemain berusia 19 tahun itu dan malah memanggil Assan Ouedraogo dari Leipzig ke dalam skuadnya.

Tak lama setelah postingan tersebut dipublikasikan secara daring, keterangan foto El Malas dalam bentuk aslinya sudah tidak dapat ditemukan lagi — tampaknya pemain asal Köln itu telah menghapusnya sebagai tanggapan atas kegemparan yang terjadi.