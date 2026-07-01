Pada hari Senin, pemain penyerang berusia 19 tahun dari 1. FC Köln mengunggah serangkaian foto dirinya yang mengenakan seragam DFB di akun TikTok-nya. Di bawah foto-foto tersebut, ia awalnya menulis, "Apakah ini sepadan?" disertai beberapa emoji yang menunjukkan rasa merenung.
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"Apakah itu sepadan?" Pesan tersembunyi dari Said El Mala setelah kekalahan telak tim DFB di Piala Dunia?
Banyak yang menafsirkan postingan tersebut sebagai pesan yang jelas ditujukan kepada Nagelsmann, yang tidak memasukkan El Mala ke dalam skuad beranggotakan 26 pemainnya untuk Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko, meskipun pemain berusia 19 tahun itu tampil gemilang saat membela Effzeh pada musim lalu.
Pelatih timnas Jerman itu beralasan bahwa pemain berusia 19 tahun tersebut tidak mendapatkan waktu bermain yang cukup di bawah asuhan mantan pelatih Köln, Lukas Kwasniok, serta perilaku defensif El Mala yang menurutnya masih kurang matang. “Ada perbedaan besar antara bermain di Bayern dan di Köln. Dia harus mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Köln,” tegas Nagelsmann pada awal Maret.
Bahkan setelah Lennart Karl dari Bayern München mundur dari Piala Dunia karena cedera—ketika banyak pihak mengharapkan El Malas dipanggil sebagai pengganti—pelatih DFB tersebut tetap mengabaikan pemain berusia 19 tahun itu dan malah memanggil Assan Ouedraogo dari Leipzig ke dalam skuadnya.
Tak lama setelah postingan tersebut dipublikasikan secara daring, keterangan foto El Malas dalam bentuk aslinya sudah tidak dapat ditemukan lagi — tampaknya pemain asal Köln itu telah menghapusnya sebagai tanggapan atas kegemparan yang terjadi.
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Jerman secara mengejutkan tersingkir dari Piala Dunia oleh Paraguay
Tanpa El Mala, Jerman secara mengejutkan tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia pada Senin malam oleh Paraguay yang tidak diunggulkan. Melawan tim Amerika Selatan tersebut, timnas Jerman tidak mampu melampaui hasil imbang 1-1 setelah 120 menit, dan pada adu penalti, Kai Havertz, Nick Woltemade, dan Jonathan Tah akhirnya gagal mengeksekusi tendangan penalti mereka.
Namun, dari sudut pandang El Mala, musim panas ini belum sepenuhnya berjalan tanpa peristiwa, mengingat rumor transfer yang terus beredar seputar pemain berusia 19 tahun tersebut. Liverpool dilaporkan telah menjadikannya sebagai target utama untuk lini serang mereka setelah Yan Diomande dikabarkan menolak tawaran tersebut. Sebelumnya, Brighton & Hove Albion dan Brentford FC juga telah menunjukkan minat untuk merekrutnya.
Karena kontraknya dengan 1. FC Köln masih berlaku hingga 2030—dan kabarnya tidak memiliki klausul pelepasan—klub asal Köln tersebut meminta biaya transfer sekitar 50 juta euro untuk pemain muda tersebut.