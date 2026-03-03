Goal.com
Sarina Wiegman England GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Apakah ini penampilan terakhir Sarina Wiegman? Tim Lionesses memulai perjuangan mereka untuk meraih kejayaan di Piala Dunia Wanita 2027 di tengah ketidakpastian mengenai masa depan manajer Inggris

Bulan lalu, ketika manajer tim Lionesses, Sarina Wiegman, ditanya apakah ada kekhawatiran bahwa situasi kontraknya bisa menjadi gangguan bagi Inggris menjelang Piala Dunia Wanita 2027, dia menjawab dengan sangat optimis. "Tidak ada gangguan sama sekali," katanya. "Semua orang benar-benar fokus pada kualifikasi ini. Saya belum mendengar ada orang di tim atau staf saya yang terpengaruh oleh hal itu."

Namun, meskipun tidak ada alasan sama sekali untuk meragukannya, pertanyaan besar ini tetap menggantung di atas tim Inggris saat mereka menatap masa depan. Kontrak Wiegman akan berakhir pada akhir Piala Dunia tersebut, dan dia mengatakan dalam konferensi pers yang sama pada Februari bahwa tidak ada "perkembangan" mengenai masa depannya.

"Piala Dunia masih jauh," tambahnya. "Saya sudah mengatakan sebelumnya, kami terus berdiskusi dan kedua belah pihak masih sangat bahagia. Saat ini kami benar-benar fokus pada kualifikasi ini. Kami ingin lolos dan cara terbaik untuk melakukannya adalah pada Juni. Kami akan mengejar itu dan mari kita lakukan itu terlebih dahulu."

Sekitar waktu ini pada siklus turnamen sebelumnya, Wiegman menandatangani perpanjangan kontrak terbarunya, yaitu pada Januari 2024, segera setelah Piala Dunia Wanita 2023 dan sebelum kualifikasi untuk Kejuaraan Eropa 2025 dimulai. Namun, delapan bulan setelah kesuksesan Euro 2025 dan dengan kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 dimulai pada Selasa melawan Ukraina, belum jelas apakah Wiegman akan tetap berada di sana setelah turnamen berikutnya.

Apakah pelatih paling sukses dalam sejarah Lionesses ini sedang memasuki 'tarian terakhirnya'? Atau apakah ini hanya formalitas yang akan diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan? Apakah Wiegman akan tetap memimpin tim Inggris ini setelah 2027? Atau apakah Asosiasi Sepak Bola (FA) perlu mulai memikirkan masa depan setelah kepergian pelatih asal Belanda ini?

  • Sarina Wiegman Euro 2025 trophyGetty Images

    Kesuksesan yang tak terbantahkan

    Sulit membayangkan tim Lionesses tanpa Wiegman. Sejak mengambil alih tim ini pada September 2021, ia telah menjadi sosok yang sangat sukses dalam perannya dan membawa kemenangan gemilang yang belum pernah dialami Inggris sejak tim pria memenangkan Piala Dunia pada 1966.

    Dalam turnamen besar pertamanya, Euro 2022 yang digelar di kandang sendiri, ia memecahkan rekor saat Lionesses menang di Wembley Stadium, tempat yang tak terduga, dan mengalahkan Jerman dalam perpanjangan waktu untuk meraih trofi besar pertama mereka. Musim panas itu mengubah sepak bola wanita di Inggris, dan warisan turnamen tersebut masih terasa hingga hari ini.

    Namun, Wiegman dan Lionesses-nya mampu mengikuti prestasi luar biasa itu dengan kesuksesan lebih lanjut. Setahun kemudian, Inggris mencapai final Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya, dan pada 2025, mereka mempertahankan gelar Eropa mereka.

  • Aggie Beever-Jones Sarina Wiegman England Women 2024Getty Images

    Kemajuan melampaui hasil

    Bukan hanya momen-momen di lapangan yang menonjolkan Wiegman sebagai sosok sukses dalam peran ini. Wanita asal Belanda ini juga telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam mengintegrasikan talenta muda Inggris, bekerja sama dengan baik bersama pelatih tim nasional muda untuk membawa pemain muda ke tim senior.

    Ini adalah upaya kolaboratif. Tim U-23 dibentuk kembali sekitar waktu kedatangan Wiegman, keputusan yang sangat baik dari FA, dan lingkungan ini telah menjadi jembatan penting antara tim U-20 dan Lionesses, dengan lebih dari selusin pemain yang bermain untuk tim U-23 selama masa jabatan Wiegman sebelum kemudian dipromosikan ke tim senior.

    Komunikasi antara wanita Belanda ini dan semua pihak yang terlibat dalam jalur pengembangan sangat baik, dan hal itulah yang menghasilkan keputusan yang tepat dalam memindahkan pemain antar kelompok usia. Juga patut dicatat bahwa pemain yang kembali ke tim U-23 dari Lionesses seringkali menerima kekecewaan tersebut dengan baik dan mengarahkannya secara positif, sesuatu yang hanya dapat dicapai melalui komunikasi yang baik dan penjelasan yang jelas tentang jalur ke depan.

  • Sarina Wiegman 2025Getty Images

    Tantangan baru?

    Jika dilihat dari segala aspek, Asosiasi Sepak Bola (FA) tentu tidak ingin melihat Wiegman pergi. Lalu, mengapa dia bisa memilih untuk pergi?

    Well, dia telah menjabat dalam peran ini selama lebih dari empat tahun, dan meskipun tidak ada indikasi bahwa Wiegman tidak lagi menikmati setiap harinya, selalu ada rasa penasaran dari siapa pun di dunia olahraga ini tentang prospek tantangan baru. Seseorang tentu tidak akan menyalahkan wanita Belanda ini jika ada kesempatan baru yang menarik minatnya, entah itu melatih di tempat lain atau mengambil peran yang sama sekali berbeda.

    Tentu saja, banyak orang di seluruh dunia yang memperhatikan situasi Wiegman. Ini adalah manajer yang telah memenangkan ketiga gelar Kejuaraan Eropa terakhir dan mencapai final Piala Dunia dalam dua edisi terakhir.

    Apa yang dia lakukan di Belanda, sebelum pindah ke Inggris, sangat transformatif, membawa Oranje meraih kemenangan tak terduga di Kejuaraan Eropa kandang mereka yang mengubah persepsi tentang sepak bola wanita di negara itu. Seperti Lionesses, Belanda kini menjadi salah satu kekuatan teratas dalam sepak bola wanita, sebagian besar berkat apa yang dilakukan Wiegman.

    Dia telah membawa dua negara ke level berikutnya; bisakah dia melakukannya dengan negara ketiga?

  • Sarina Wiegman World Cup trophy 2023Getty Images

    Akhir yang sempurna?

    Ini hampir menjadi 'tarian terakhir' yang sempurna. Pada 2023, tim Inggris asuhan Wiegman hampir saja meraih gelar di final Piala Dunia, namun kalah 1-0 dari Spanyol, empat tahun setelah tim Belanda asuhannya kalah dalam final yang sengit melawan Amerika Serikat. Dia memiliki urusan yang belum tuntas di turnamen yang mungkin menjadi turnamen terakhirnya sebagai pelatih tim Lionesses.

    Jika dia membawa tim Inggris ini ke Brasil musim panas mendatang dan berhasil membawa mereka meraih gelar, memberikan gelar Piala Dunia Wanita pertama dalam sejarah negara dan kemenangan senior pertama di panggung terbesar sejak 1966, bukankah itu waktu yang sempurna untuk mundur?

  • FBL-WOMEN-ENG-BRA-FRIENDLYAFP

    Masih banyak yang harus dicapai

    Namun, itu belum semuanya yang bisa dicapai Wiegman dalam peran ini. Bukan berarti dia akan kehabisan motivasi atau tujuan untuk dikejar jika memang Inggris keluar sebagai juara di Brasil.

    Ada juga Olimpiade, yang merupakan salah satu tujuan paling sulit untuk dicapai, dan tentu saja salah satu yang paling memuaskan sebagai hasilnya. Sementara sepak bola pria di Olimpiade adalah turnamen U23, edisi wanita ditujukan untuk tim senior dan, karenanya, dianggap hampir setara dengan Piala Dunia. Faktanya, mengingat betapa sulitnya kualifikasi, terutama dari Eropa, ditambah statusnya sebagai perayaan berbagai cabang olahraga, bukan hanya sepak bola, Olimpiade adalah yang terbesar bagi beberapa orang.

    Membawa tim Great Britain meraih kejayaan di Olimpiade pasti akan menjadi hal yang membangkitkan semangat Wiegman. Liga Bangsa-Bangsa Wanita 2027 akan berfungsi sebagai kualifikasi untuk Olimpiade 2028 bagi tim UEFA, sementara Liga Bangsa-Bangsa adalah turnamen lain yang belum pernah dimenangkan Inggris, jika seseorang ingin mencentang semua kotak. Berperforma baik di turnamen tersebut, Wiegman—yang akan memimpin Tim GB jika Inggris lolos ke Olimpiade 2024—dapat memiliki kesempatan untuk meraih prestasi istimewa lainnya.

    Ini bukan hanya tentang mengumpulkan trofi dan kompetisi. Dalam lanskap yang juga menampilkan tim Spanyol yang luar biasa, tim AS yang menarik di bawah Emma Hayes, dan banyak lagi, sensasi mengalahkan semua pesaing dan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini juga ada.

  • England v Australia - Women's International FriendlyGetty Images Sport

    Hasil yang tidak pasti

    Saat ini, sulit untuk memprediksi ke mana arah ini akan berlanjut. Mengingat lamanya ia menjabat dan prestasi yang telah diraihnya, tidak akan mengejutkan jika Wiegman ingin pindah ke tantangan baru. Di sisi lain, mengingat apa yang telah dia bangun selama empat tahun terakhir dan masa depan yang menjanjikan bagi tim Inggris ini, juga tidak akan mengejutkan jika Wiegman ingin tetap tinggal. Lagi pula, ini adalah peran yang jelas dia nikmati.

    Para optimis berharap komentar Wiegman tentang situasi bulan lalu merupakan pertanda perpanjangan kontrak.

    "Kami sekarang benar-benar fokus pada kualifikasi ini. Kami ingin lolos dan cara terbaik untuk melakukannya adalah pada bulan Juni. Kami akan mengejar itu dan mari kita lakukan itu terlebih dahulu," katanya, kata-kata terakhirnya mungkin menyiratkan bahwa setelah itu diputuskan, situasi kontrak bisa menjadi prioritas utama.

    Dan jika pada saat itu jelas bahwa Wiegman ingin pergi? Dia memberi Belanda pemberitahuan yang cukup saat pindah ke Inggris, dengan berita diumumkan setahun sebelum dia pindah. FA akan berharap memiliki waktu serupa untuk menangani proses sulit menggantikannya, jika diperlukan.

    Untuk saat ini, fokusnya adalah pada tugas di depan. Inggris akan menghadapi Ukraina pada Selasa dalam kualifikasi Piala Dunia pertama mereka, sebelum menjamu Islandia pada Sabtu. Ini adalah grup yang sulit, dengan juara dunia Spanyol, dan hanya pemenang yang akan lolos otomatis ke turnamen di Brasil. Sisanya akan masuk ke babak playoff.

    The Lionesses berharap hal itu tidak terjadi, dan tempat mereka dapat dipastikan secepatnya pada Juni. Jika demikian, hal itu akan memberi Inggris waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk Piala Dunia, sambil juga memungkinkan FA untuk fokus pada masa depan Wiegman dan tim ini bersama-sama.

