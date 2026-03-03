Namun, meskipun tidak ada alasan sama sekali untuk meragukannya, pertanyaan besar ini tetap menggantung di atas tim Inggris saat mereka menatap masa depan. Kontrak Wiegman akan berakhir pada akhir Piala Dunia tersebut, dan dia mengatakan dalam konferensi pers yang sama pada Februari bahwa tidak ada "perkembangan" mengenai masa depannya.

"Piala Dunia masih jauh," tambahnya. "Saya sudah mengatakan sebelumnya, kami terus berdiskusi dan kedua belah pihak masih sangat bahagia. Saat ini kami benar-benar fokus pada kualifikasi ini. Kami ingin lolos dan cara terbaik untuk melakukannya adalah pada Juni. Kami akan mengejar itu dan mari kita lakukan itu terlebih dahulu."

Sekitar waktu ini pada siklus turnamen sebelumnya, Wiegman menandatangani perpanjangan kontrak terbarunya, yaitu pada Januari 2024, segera setelah Piala Dunia Wanita 2023 dan sebelum kualifikasi untuk Kejuaraan Eropa 2025 dimulai. Namun, delapan bulan setelah kesuksesan Euro 2025 dan dengan kualifikasi Piala Dunia Wanita 2027 dimulai pada Selasa melawan Ukraina, belum jelas apakah Wiegman akan tetap berada di sana setelah turnamen berikutnya.

Apakah pelatih paling sukses dalam sejarah Lionesses ini sedang memasuki 'tarian terakhirnya'? Atau apakah ini hanya formalitas yang akan diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan? Apakah Wiegman akan tetap memimpin tim Inggris ini setelah 2027? Atau apakah Asosiasi Sepak Bola (FA) perlu mulai memikirkan masa depan setelah kepergian pelatih asal Belanda ini?