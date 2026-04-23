Apakah ia terancam tersingkir dari Piala Dunia? Kabar mengejutkan bagi Arda Güler di Real Madrid

Arda Güler telah menjalani musim terbaiknya bersama Real Madrid sejak pindah dari Fenerbahçe ke klub tersebut pada tahun 2023. Dalam 50 pertandingan resmi, pemain berusia 21 tahun ini terlibat langsung dalam 20 gol (6 gol, 14 assist). Di Liga Champions, ia nyaris menjadi pahlawan kemenangan pada leg kedua perempat final dengan mencetak dua gol - gol-gol pertamanya di Liga Champions.

Namun, gol-gol di menit-menit akhir dari Luis Diaz dan Michael Olise menghancurkan semua harapan untuk lolos, dan Güler begitu marah setelah pertandingan berakhir akibat kartu merah kontroversial yang diberikan kepada Eduardo Camavinga, hingga ia pun mendapat kartu merah karena makiannya yang keras.

Kini, Güler harus memastikan dirinya kembali dalam kondisi prima tepat waktu untuk Piala Dunia. Gelandang serang ini adalah harapan besar Turki. Bahkan selama kualifikasi Piala Dunia pertama sejak 2002, ia menjadi salah satu pemain menonjol dengan empat assist dan satu gol. Turki akan menghadapi Australia terlebih dahulu, kemudian Paraguay, dan terakhir tuan rumah AS pada babak penyisihan grup di turnamen yang digelar di AS, Kanada, dan Meksiko.