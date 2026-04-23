Berita ini menjadi pukulan telak bagi Arda Güler, tim Real Madrid, dan seluruh negara: Bintang penyerang yang menjadi tumpuan harapan Turki di Piala Dunia mendatang ini mengalami cedera otot serius di bagian belakang paha.
Apakah ia terancam tersingkir dari Piala Dunia? Kabar mengejutkan bagi Arda Güler di Real Madrid
Hal ini terungkap dalam pernyataan resmi dari Real Madrid. Belum jelas berapa lama Güler akan absen, namun diperkirakan musim ini di Real Madrid sudah berakhir bagi pemain berusia 21 tahun tersebut. Bagi Los Blancos, tampaknya tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan: Di Liga Champions, Real tersingkir di perempat final oleh FC Bayern, sedangkan di Piala Spanyol, perjalanan mereka sudah berakhir di babak 16 besar melawan Albacete yang bermain di divisi dua.
Di Liga Spanyol, Real juga tertinggal jauh: Dengan enam pertandingan tersisa, Real tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Barcelona. Musim tanpa gelar ini kemungkinan besar tidak akan berlalu tanpa konsekuensi bagi Los Blancos; menurut kabar, pelatih Alvaro Arbeloa akan dipecat paling lambat setelah musim berakhir.
Arda Güler telah menjalani musim terbaiknya bersama Real Madrid sejak pindah dari Fenerbahçe ke klub tersebut pada tahun 2023. Dalam 50 pertandingan resmi, pemain berusia 21 tahun ini terlibat langsung dalam 20 gol (6 gol, 14 assist). Di Liga Champions, ia nyaris menjadi pahlawan kemenangan pada leg kedua perempat final dengan mencetak dua gol - gol-gol pertamanya di Liga Champions.
Namun, gol-gol di menit-menit akhir dari Luis Diaz dan Michael Olise menghancurkan semua harapan untuk lolos, dan Güler begitu marah setelah pertandingan berakhir akibat kartu merah kontroversial yang diberikan kepada Eduardo Camavinga, hingga ia pun mendapat kartu merah karena makiannya yang keras.
Kini, Güler harus memastikan dirinya kembali dalam kondisi prima tepat waktu untuk Piala Dunia. Gelandang serang ini adalah harapan besar Turki. Bahkan selama kualifikasi Piala Dunia pertama sejak 2002, ia menjadi salah satu pemain menonjol dengan empat assist dan satu gol. Turki akan menghadapi Australia terlebih dahulu, kemudian Paraguay, dan terakhir tuan rumah AS pada babak penyisihan grup di turnamen yang digelar di AS, Kanada, dan Meksiko.
Real Madrid mengumumkan dua kabar mengejutkan: Musim Eder Militao pun telah berakhir
Bagi tim Real Madrid, situasi semakin memburuk setelah cedera Güler, karena Eder Militao—yang baru pulih dari cedera otot parah pada bulan April—diperkirakan juga akan absen hingga akhir musim. Pemain timnas Brasil yang sebelumnya sudah absen sejak pertengahan Desember hingga awal April ini kembali mengalami cedera paha.
Dengan demikian, timnas Brasil pun harus khawatir menjelang Piala Dunia, karena Militao—jika saja cedera tidak menghalanginya dalam beberapa tahun terakhir—sebenarnya merupakan pilihan utama di posisi bek tengah. Namun, selama masa pemulihan cedera yang berulang kali memakan waktu lama, duet Gabriel dan Marquinhos pun berhasil mengukuhkan diri.