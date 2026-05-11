Menurut informasi dari Sky, rencana Manchester City untuk merekrut pemain asal Berlin yang baru berusia 16 tahun itu pada musim panas mendatang semakin konkret. Terutama pelatih Citizens, Pep Guardiola, yang dikenal sebagai penggemar berat Eichhorn dan karenanya sangat ingin membawanya ke Liga Premier.
Apakah Bayern München dan BVB akan kecewa? Klub papan atas dikabarkan serius memburu bintang muda Hertha, Kennet Eichhorn
Namun, Eichhorn tampaknya tidak akan bertahan di ManCity. Rencana The Skyblues tampaknya adalah meminjamkan gelandang tersebut segera setelah transfer selesai, agar ia bisa mendapatkan pengalaman bertanding. Laporan tersebut menyebut Bayer 04 Leverkusen sebagai klub tujuan peminjaman yang mungkin.
Dengan demikian, Eichhorn setidaknya akan melangkah ke Bundesliga, meskipun bukan ke BVB atau FC Bayern München, yang menurut kabar juga menunjukkan minat besar pada pemain berusia 16 tahun ini dan menaruh harapan untuk periode transfer mendatang.
Terutama Dortmund yang belakangan ini terus-menerus disebut sebagai tujuan transfer Eichhorn yang paling mungkin. Menurut informasi dari Bild, The Black and Yellows memiliki "peluang terbaik" untuk merekrutnya - pertemuan antara direktur olahraga Dortmund, Ole Book, dan pemain berusia 16 tahun itu menjadi alasan utamanya.
Sebelumnya, Sport Bild melaporkan bahwa Eichhorn sendiri tidak sepenuhnya terkesan dengan gaya permainan BVB di bawah asuhan pelatih Niko Kovac dan karena itu lebih memilih opsi lain seperti pindah ke Bayer Leverkusen atau RB Leipzig.
Di Bayern, menurut laporan kicker, terdapat ketidaksepakatan internal mengenai kelayakan kepindahan Eichhorn ke Säbener Straße, meskipun mereka yakin akan kualitas dasar pemain yang empat kali membela tim nasional U-17 tersebut.
Hertha juga dilaporkan belum sepenuhnya menyerah pada harapan untuk mempertahankan Eichhorn selama satu tahun lagi. Menurut Bild, rencananya adalah menjual Eichhorn melalui klausul pelepasan sebesar dua belas juta euro pada musim panas mendatang, namun meminjam kembali gelandang bertahan tersebut untuk satu musim lagi.