Namun, Eichhorn tampaknya tidak akan bertahan di ManCity. Rencana The Skyblues tampaknya adalah meminjamkan gelandang tersebut segera setelah transfer selesai, agar ia bisa mendapatkan pengalaman bertanding. Laporan tersebut menyebut Bayer 04 Leverkusen sebagai klub tujuan peminjaman yang mungkin.

Dengan demikian, Eichhorn setidaknya akan melangkah ke Bundesliga, meskipun bukan ke BVB atau FC Bayern München, yang menurut kabar juga menunjukkan minat besar pada pemain berusia 16 tahun ini dan menaruh harapan untuk periode transfer mendatang.

Terutama Dortmund yang belakangan ini terus-menerus disebut sebagai tujuan transfer Eichhorn yang paling mungkin. Menurut informasi dari Bild, The Black and Yellows memiliki "peluang terbaik" untuk merekrutnya - pertemuan antara direktur olahraga Dortmund, Ole Book, dan pemain berusia 16 tahun itu menjadi alasan utamanya.