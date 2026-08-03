Setelah tirai Piala Dunia 2026 ditutup, dan melewati keterkejutan akibat tersingkir lebih awal, Brasil kembali bekerja.

Dalam sebuah laporan, surat kabar AS menyebutkan bahwa federasi Brasil bersiap, bekerja sama dengan pelatih asal Italia Carlo Ancelotti, untuk meluncurkan revolusi menyeluruh pada awal siklus yang baru.

Para pengawal lama akan secara bertahap memberi jalan bagi generasi baru, sementara para pemimpin baru tim Samba diharapkan memikul tanggung jawab mereka, mulai bulan September mendatang, selama periode jeda internasional yang akan datang.

Tugas ini tidak akan mudah, sebab tim Brasil telah mencapai level terendahnya, dan membutuhkan restrukturisasi mendalam yang nyaris dimulai dari fondasi. Namun Ancelotti siap untuk tugas ini.

Rencana Brasil adalah melanjutkan Ancelotti di puncak kepemimpinan teknis tim utama, dan karena itu kepercayaan kepadanya telah diperbarui, sebelum dan setelah Piala Dunia, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2030.

Hal ini disebabkan federasi Brasil, yang menegaskan telah belajar dari kesalahan masa lalu, menganggap stabilitas sebagai kuncinya, dan ingin melanjutkan proyek sang pelatih asal Italia, atau lebih tepatnya meluncurkannya secara penuh dan menyeluruh.