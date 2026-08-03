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Apa Hubungannya dengan Spanyol dan Argentina? Ancelotti Pimpin Revolusi Menyeluruh di Brasil

FEATURES
C. Ancelotti
Brazil
World Cup
Vinicius Junior
Raphinha
Spain
Argentina
Brasil

Setelah tirai Piala Dunia 2026 ditutup, dan melewati keterkejutan akibat tersingkir lebih awal, Brasil kembali bekerja.

Dalam sebuah laporan, surat kabar AS menyebutkan bahwa federasi Brasil bersiap, bekerja sama dengan pelatih asal Italia Carlo Ancelotti, untuk meluncurkan revolusi menyeluruh pada awal siklus yang baru. 

Para pengawal lama akan secara bertahap memberi jalan bagi generasi baru, sementara para pemimpin baru tim Samba diharapkan memikul tanggung jawab mereka, mulai bulan September mendatang, selama periode jeda internasional yang akan datang.

Tugas ini tidak akan mudah, sebab tim Brasil telah mencapai level terendahnya, dan membutuhkan restrukturisasi mendalam yang nyaris dimulai dari fondasi. Namun Ancelotti siap untuk tugas ini.

Rencana Brasil adalah melanjutkan Ancelotti di puncak kepemimpinan teknis tim utama, dan karena itu kepercayaan kepadanya telah diperbarui, sebelum dan setelah Piala Dunia, dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2030.

Hal ini disebabkan federasi Brasil, yang menegaskan telah belajar dari kesalahan masa lalu, menganggap stabilitas sebagai kuncinya, dan ingin melanjutkan proyek sang pelatih asal Italia, atau lebih tepatnya meluncurkannya secara penuh dan menyeluruh.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Baru Samba

    Dari 26 pemain yang tampil di Piala Dunia 2026, hanya sekitar 20 pemain yang akan melanjutkan perjalanan bersama timnas, sesuai perkembangan fase mendatang, setelah dipastikannya pensiun dari level internasional bagi Neymar, Casemiro, Danilo, Weverton, Alex Sandro, dan Fabinho.

    Masih ada ketidakpastian mengenai masa depan Alisson dan Ederson, di tengah ketiadaan pewaris yang jelas bagi legenda Liverpool tersebut, di samping Marquinhos di lini pertahanan.

    Untuk saat ini, fondasi utama proyek Carlo Ancelotti tampak jelas, yaitu lima pemain: Eder Militao, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Raphinha, dan Vinicius Junior.

    Rencananya, setelah Marquinhos mundur, ban kapten akan diberikan kepada Bruno Guimaraes dalam jangka menengah, dengan persetujuan Ancelotti sendiri, sementara Raphinha dan Vinicius akan menjadi kapten kedua dan ketiga secara berurutan.

    Timnas Brasil yang baru akan dibangun bertolak dari lima pemain ini, dan tim pelatih juga mencari pemain-pemain berpengalaman di level tertinggi untuk mendukung proyek Ancelotti. Daftar awal telah memasukkan nama-nama berikut: Bremer, Matheus Cunha, Igor Thiago, Joao Pedro, Ederson, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, dan Wesley, di samping menanti kembalinya Savinho dan Yan Couto ke level terbaik mereka.

    Dengan rata-rata usia 26 tahun, Federasi Sepak Bola Brasil berharap para pemain ini melangkah maju satu langkah dan membantu para kapten baru dalam memimpin generasi mendatang.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Wajah-Wajah Baru untuk Brasil

    Brasil menaruh harapan besar pada generasi baru yang dipimpin oleh Estevao, Ryan, Andre Santos, Vitor Reis, dan Endrick.

    Federasi Sepakbola Brasil ingin mengintegrasikan para pemain ini secara bertahap ke dalam rencana Ancelotti dalam waktu dekat, bahkan memberi mereka peran utama lebih cepat dari yang diperkirakan, terutama dua bakat akademi Palmeiras, Estevao dan Endrick.

    Meski sejumlah keraguan masih ada, federasi tidak ingin membebani mereka dengan tekanan dini seperti yang terjadi pada Endrick setelah kekalahan dari Norwegia, tetapi pada saat yang sama federasi memandang bahwa masa depan tim Samba akan berada di kaki mereka.

    Hal itu tidak hanya terbatas pada mereka saja, sebab sepanjang musim lalu Federasi Sepakbola Brasil mengikuti dari dekat perkembangan sejumlah pemain yang dinominasikan untuk bergabung dalam proyek tersebut, di antaranya Kaua Prates yang pindah pada musim panas ini ke Borussia Dortmund, Souza (Tottenham), Arthur (Bayer Leverkusen), Kevin (Fulham), dan Alisson Santos (Napoli). Serta Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

    Tanpa melupakan para pemain yang masih aktif di Liga Brasil, seperti Gabriel Mec, Eduardo Conceicao, Del, Ze Lucas, Ruan Pablo, Vitinho, Andre, Breno Bidon.

  • ancelotti(C)Getty Images

    Restrukturisasi Menyeluruh dan Target yang Jelas

    Atas permintaan Ancelotti, Federasi Sepak Bola Brasil memulai proses reorganisasi menyeluruh terhadap sektor kelompok usia.

    Tujuannya adalah mengadopsi gaya bermain dan sistem taktik yang seragam di seluruh tim nasional kelompok usia, untuk memudahkan transisi para pemain ke tim nasional senior, sembari memantau bakat-bakat yang mungkin melompati tahap-tahap usia dan langsung dipanggil ke tim nasional senior di bawah kepemimpinan pelatih Italia tersebut.

    Federasi Brasil ingin bersikap realistis, sebab bersaing memperebutkan gelar dalam waktu singkat tampak bagai khayalan, terutama setelah hampir tujuh tahun tanpa meraih satu pun gelar, sejak juara Copa America 2019.

    Copa America 2028 akan menjadi ujian nyata pertama bagi generasi baru ini, dengan adanya suara-suara di dalam federasi yang menuntut merebut kembali gelar juara Amerika Selatan. Namun, kembali pada pendekatan realistis yang sama, para pejabat tidak ingin menaikkan ekspektasi secara berlebihan.

    Tim nasional Brasil menjadikan pengalaman Spanyol dan Argentina sebagai model yang patut diteladani untuk kembali ke puncak, sebab kedua tim itu juga melewati periode kemunduran besar dan terpaksa membangun kembali diri mereka melalui proyek jangka panjang yang berlangsung bertahun-tahun, sebelum kembali ke podium juara.

    Brasil ingin mengulangi jalur ini, pertama untuk membangun sebuah kelompok yang kuat yang tidak lagi bergantung pada bintang-bintang individu, dan kedua karena karakter sepak bola di negara itu tidak mendukung, sebab media dan suporter tidak memiliki kesabaran, dan federasi berupaya mengubah budaya ini.

    Sejak Samir Xaud menjabat sebagai presiden Federasi Brasil, salah satu tujuan utamanya adalah memodernisasi struktur federasi dan sepak bola Brasil, melalui profesionalisasi perwasitan, pendirian akademi pelatih Federasi Brasil, serta proyek-proyek lainnya, dengan mengambil inspirasi dari model kesuksesan yang diterapkan Federasi Sepak Bola Spanyol pada awal abad ini.

    Jika Brasil ingin merebut kembali gelar Piala Dunia, maka jalannya dimulai dengan menciptakan kembali diri mereka sendiri. Adapun gelar dunia keenam tidak akan datang dengan cepat, melainkan membutuhkan kerja panjang dan kesabaran, dengan persaingan sesungguhnya untuk gelar Piala Dunia 2030 menjadi target terbesar dari keseluruhan proyek ini.

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