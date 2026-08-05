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Diterjemahkan oleh

Antara Spanyol, Arab Saudi, dan Turki: Apakah Mohamed Salah Sudah Mengambil Keputusan yang Tepat?

FEATURES
M. Salah
Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
Trabzonspor vs TBD
Europa League Qualification
Atletico Madrid vs Malaga
Atletico Madrid
Malaga
LaLiga
Besiktas vs Eyupspor
Besiktas
Eyupspor
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
AFC Champions League Elite Qualification
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Mesir
Turki
Spanyol
Arab Saudi
Uni Emirat Arab

Kelebihan dan Kekurangan Memilih Trabzonspor

Masa depan Mohamed Salah setelah kepergiannya dari Liverpool bukan sekadar perlombaan antara sejumlah klub, melainkan berubah menjadi salah satu kisah transfer paling menarik dalam beberapa hari terakhir.

Dari Besiktas hingga Al Ittihad Saudi, dari Al Diriyah hingga Atletico Madrid, sampai ke Trabzonspor, nama kapten timnas Mesir itu berpindah-pindah di antara berbagai proyek yang masing-masing memiliki kelebihan dan tantangannya, sebelum akhirnya Trabzonspor memenangkan perlombaan hari ini dengan pengumuman resmi mereka merekrut sang pemain.

Namun pertanyaan yang kini mengemuka adalah: Apakah Mohamed Salah membuat pilihan yang tepat dengan memilih Trabzonspor?

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  • Awal mula bersama Besiktas

    Pada hari-hari awal negosiasi setelah Piala Dunia, terlihat bahwa Besiktas menjadi tujuan yang paling dekat bagi sang bintang Mesir.

    Kabar tersebut sampai pada tahap pembicaraan mengenai nomor punggung yang akan dikenakannya (11), nilai kontrak, bahkan pengambilan gambar untuk kampanye iklan milik klub, yang mencerminkan kepercayaan diri besar di dalam klub Turki tersebut untuk merampungkan transfer ini.

    Namun seiring berjalannya waktu, negosiasi tersendat akibat perselisihan kontrak, terutama terkait beberapa poin finansial dan peran agen pemain Rami Abbas, hingga kesepakatan itu terhenti pada momen-momen krusial, dan klub-klub lain pun mulai memanfaatkan situasi.

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  • Arab Saudi tampil dengan kekuatan penuh

    Setelah negosiasi Besiktas menemui jalan buntu, sejumlah klub Saudi mulai bergerak, dan Al Ittihad berada di garda terdepan.

    Beberapa laporan menyebutkan bahwa Salah telah menyetujui tawaran dari Saudi dengan gaji besar yang mencapai 25 juta dolar per tahun. Nama Al Diriyah juga muncul di antara klub-klub yang memantau situasi ini untuk bersiap turun tangan jika negosiasi dengan klub Turki gagal.

    Dari sisi finansial, tidak ada keraguan bahwa Liga Saudi menawarkan proposal yang paling kuat, terutama dengan proyek besar yang tengah dijalankan kompetisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir, serta keberhasilannya menggaet sejumlah besar bintang dunia.

    Namun sebaliknya, ada laporan yang mengindikasikan bahwa Salah masih lebih memilih untuk bertahan di Eropa, dengan menganggap bahwa fase kariernya saat ini masih memungkinkannya untuk bersaing di level benua Biru. Hal inilah yang membuat tawaran-tawaran dari Saudi, meski kuat secara finansial, tidak berubah menjadi kesepakatan final.

  • Atletico Madrid

    Beberapa hari kemudian, nama Atletico Madrid mencuat ke permukaan.

    Laporan-laporan Spanyol menyebutkan adanya pembicaraan awal, serta keinginan klub untuk memanfaatkan status Salah sebagai pemain bebas transfer, dengan menyiapkan kontrak berdurasi dua musim disertai opsi perpanjangan.

    Namun, negosiasi tetap berada dalam tahap penjajakan dan pengkajian syarat-syarat finansial, dan belum sampai pada tahap pengumuman resmi atau kesepakatan final.

    Dari sisi sportif, Atletico mungkin merupakan pilihan terbaik, karena akan memberi Salah kesempatan untuk terus tampil di salah satu liga terkuat Eropa, berlaga di Liga Champions, serta bersaing memperebutkan gelar domestik dan kontinental.

    Akan tetapi, di dunia transfer, ada perbedaan besar antara "ketertarikan" dan "tawaran resmi".

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  • Trabzon menangkan persaingan

    Ketika klub-klub lain bergerak lewat laporan media, Trabzonspor memilih untuk bergerak di lapangan nyata.

    Klub tersebut secara resmi mengumumkan dimulainya negosiasi dengan Mohamed Salah, lalu mengungkap jadwal kedatangan sang pemain ke Istanbul untuk merampungkan proses kepindahannya, sebuah langkah yang memindahkan berkas ini dari tahap spekulasi ke tahap eksekusi.

    Poin ini barangkali menjadi faktor terpenting dalam keseluruhan kisah ini, karena Salah mendapati di hadapannya sebuah proyek yang jelas dan sebuah klub yang siap merampungkan kesepakatan, alih-alih menunggu tawaran yang sebagian besar tak melewati tahap negosiasi awal, yang pada akhirnya berujung pada pengumuman resmi hari ini.

  • Mengapa keputusan ini bisa jadi tepat?

    Jika kita hanya melihat dari sisi olahraga, kita akan menemukan bahwa Trabzonspor menawarkan sejumlah keuntungan penting.

    Pertama, klub ini memenuhi keinginan Salah untuk tetap bertahan di Eropa, sebuah poin yang berulang kali disebutkan dalam lebih dari satu laporan selama beberapa hari terakhir.

    Kedua, tim ini akan berlaga di Liga Europa, yang memberi sang pemain kesempatan untuk terus tampil di kompetisi antarklub benua, alih-alih hanya berpartisipasi di kompetisi domestik.

    Ketiga, Salah akan menjadi bintang utama tanpa tandingan di dalam tim, dan sistem serangan akan dibangun di sekelilingnya, sesuatu yang mungkin tidak tersedia dengan gambaran serupa di klub-klub lain yang memiliki banyak bintang.

    Selain itu, tekanan dari suporter dan media, meski tetap ada di Turki, tampak lebih ringan dibandingkan tekanan yang akan menantinya pada sejumlah pilihan lain, terutama liga Saudi.

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  • Namun keputusan ini tidak ideal!

    Di sisi lain, pilihan Trabzon bukannya tanpa sejumlah sisi negatif. Yang paling mencolok adalah bahwa Liga Turki tetap kalah kuat dibandingkan Liga Spanyol atau Inggris, selain itu tampil di Liga Europa tentu berbeda dengan bermain di Liga Champions Eropa.

    Selain itu, Salah mungkin telah mengorbankan keuntungan finansial yang lebih besar yang bisa ia dapatkan di Liga Saudi, yang kini memiliki proyek olahraga yang kuat, dan bukan sekadar destinasi finansial sebagaimana dipandang beberapa tahun lalu.

    Adapun jika peluang Atletico Madrid benar-benar nyata dan dapat berubah menjadi tawaran resmi, wajar jika banyak orang menilai bahwa kepindahan ke LaLiga akan menjadi pilihan olahraga yang lebih baik.

  • Bagaimana dengan Rami Abbas?

    Kisah ini tidak bisa dibicarakan tanpa menyoroti peran Rami Abbas, agen Mohamed Salah.

    Menurut sejumlah laporan, Abbas hadir dalam seluruh tahapan negosiasi, dan namanya mencuat secara khusus setelah munculnya pembicaraan mengenai perbedaan kontraktual yang turut menyebabkan tersendatnya kepindahan sang pemain ke Besiktas.

    Meski sebagian pendukung mengkritik sikap keras sang agen, kenyataannya menunjukkan bahwa peran utamanya adalah melindungi kepentingan pemain serta memperoleh kontrak terbaik yang mungkin didapat dari sisi finansial dan hukum.

    Pada akhirnya, tampaknya sikap keras itu justru mungkin memberi Salah peluang yang lebih baik, setelah negosiasi berpindah dari Besiktas ke Trabzon, yang berhasil mencapai tahapan resmi dalam kesepakatan tersebut.

  • Apakah Salah cedera?

    Pada akhirnya, saat ini belum bisa dipastikan apakah Mohamed Salah tepat atau salah dalam memilih Trabzonspor, sebab setiap opsi yang tersedia di hadapannya memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Atletico Madrid memberinya peluang untuk tetap berada di level kompetisi Eropa yang tertinggi, Liga Arab Saudi menyediakan proyek olahraga dan finansial yang besar, sementara Trabzonspor memberinya peluang untuk tetap bertahan di Eropa dengan peran sebagai pemimpin di dalam tim yang mengandalkannya sebagai bintang utama.

    Namun sepak bola tidak diputuskan di atas kertas, melainkan di dalam lapangan hijau. Keputusan pindah ke Trabzonspor bisa berubah menjadi salah satu babak paling sukses dalam karier Salah jika ia mampu membawa timnya meraih pencapaian di level domestik dan tampil di Liga Champions, sebagaimana seiring berjalannya waktu bisa saja terbukti bahwa pilihan lain akan lebih sesuai.

    Karena itu, pertanyaan ini tetap tanpa jawaban pasti untuk saat ini, sebab penilaian yang sesungguhnya tidak akan dibentuk oleh berita atau spekulasi, melainkan oleh apa yang akan ditampilkan sang bintang Mesir di atas lapangan dengan seragam klub Turki tersebut.

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