Masa depan Mohamed Salah setelah kepergiannya dari Liverpool bukan sekadar perlombaan antara sejumlah klub, melainkan berubah menjadi salah satu kisah transfer paling menarik dalam beberapa hari terakhir.

Dari Besiktas hingga Al Ittihad Saudi, dari Al Diriyah hingga Atletico Madrid, sampai ke Trabzonspor, nama kapten timnas Mesir itu berpindah-pindah di antara berbagai proyek yang masing-masing memiliki kelebihan dan tantangannya, sebelum akhirnya Trabzonspor memenangkan perlombaan hari ini dengan pengumuman resmi mereka merekrut sang pemain.

Namun pertanyaan yang kini mengemuka adalah: Apakah Mohamed Salah membuat pilihan yang tepat dengan memilih Trabzonspor?