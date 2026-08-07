Masa depan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal Arab Saudi, memicu perdebatan luas dalam beberapa jam terakhir, setelah beredar kabar simpang siur mengenai sikap manajemen klub atas keberlanjutannya, antara pembicaraan tentang kepergiannya yang sudah dekat dan pencarian pengganti, serta penegasan lain yang menunjukkan bahwa sang pelatih merupakan bagian penting dari proyek Al Hilal dalam beberapa tahun ke depan.
Perkembangan ini muncul di saat Al Hilal bersiap menyongsong dimulainya musim baru, di tengah penantian besar dari para suporter untuk mengetahui wujud tim di bawah komando Inzaghi, terutama setelah berbagai perubahan yang dialami klub dalam periode terakhir.