Jurnalis Mohammed Al-Bukairi memastikan bahwa hari-hari Inzaghi bersama Al-Hilal tinggal menghitung hari, seraya menyebutkan bahwa klub sudah mulai bergerak untuk mencari pelatih baru sebagai penggantinya pada periode mendatang.

Al-Bukairi mengatakan bahwa Al-Hilal saat ini sedang mengkaji tiga berkas kepelatihan dari kandidat berkebangsaan Portugal, Swiss, dan Spanyol, sebagai persiapan untuk menggantikan pelatih asal Italia itu sebelum musim dimulai.

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Ia menjelaskan bahwa Inzaghi tidak lagi mendapat penerimaan di lingkungan Al-Hilal, baik di level manajemen, suporter, maupun media, yang mungkin mendorong klub untuk mengambil keputusan mengakhiri hubungan kerja dalam waktu dekat mendatang.