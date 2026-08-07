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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Antara Bantahan dan Kepastian: Bagaimana Kebenaran Kepergian Inzaghi dari Al Hilal Saudi?

S. Inzaghi
Al Hilal
Saudi Pro League
Italia
Arab Saudi

Sang pelatih Italia mungkin akan pergi!

Masa depan pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, yang menangani Al Hilal Arab Saudi, memicu perdebatan luas dalam beberapa jam terakhir, setelah beredar kabar simpang siur mengenai sikap manajemen klub atas keberlanjutannya, antara pembicaraan tentang kepergiannya yang sudah dekat dan pencarian pengganti, serta penegasan lain yang menunjukkan bahwa sang pelatih merupakan bagian penting dari proyek Al Hilal dalam beberapa tahun ke depan.

Perkembangan ini muncul di saat Al Hilal bersiap menyongsong dimulainya musim baru, di tengah penantian besar dari para suporter untuk mengetahui wujud tim di bawah komando Inzaghi, terutama setelah berbagai perubahan yang dialami klub dalam periode terakhir.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inzaghi Akan Pergi, Al-Hilal Cari Pengganti

    JurnalisMohammed Al-Bukairi memastikan bahwa hari-hari Inzaghi bersama Al-Hilal tinggal menghitung hari, seraya menyebutkan bahwa klub sudah mulai bergerak untuk mencari pelatih baru sebagai penggantinya pada periode mendatang.

    Al-Bukairi mengatakan bahwa Al-Hilal saat ini sedang mengkaji tiga berkas kepelatihan dari kandidat berkebangsaan Portugal, Swiss, dan Spanyol, sebagai persiapan untuk menggantikan pelatih asal Italia itu sebelum musim dimulai.

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    Ia menjelaskan bahwa Inzaghi tidak lagi mendapat penerimaan di lingkungan Al-Hilal, baik di level manajemen, suporter, maupun media, yang mungkin mendorong klub untuk mengambil keputusan mengakhiri hubungan kerja dalam waktu dekat mendatang.

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  • Riwayat lain

    Di sisi lain, jurnalis Abdulaziz Al-Muraisel membantah keras kabar tersebut, menegaskan bahwa Al-Hilal sama sekali tidak berpikir untuk mengakhiri kontrak Inzaghi.

    Al-Muraisel mengutip pernyataan seorang sumber dari Al-Hilal yang menyebut bahwa kabar mengenai keinginan klub untuk melepas pelatih asal Italia itu "tidak benar", seraya menekankan bahwa hal itu bahkan tidak pernah menjadi bahan pembahasan sama sekali.

    Bahkan, sumber tersebut menyatakan lebih jauh lagi, menegaskan bahwa Inzaghi merupakan pilar utama dalam proyek Al-Hilal ke depan, dan bahwa manajemen memiliki kepercayaan besar terhadap kemampuannya membawa tim menuju target-targetnya.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kejutan besar

    Kejutan terbesar datang dari pernyataan sumber Al Hilal tentang kemungkinan Inzaghi bertahan untuk periode yang lebih panjang, setelah ia mengisyaratkan bahwa klub tengah mempertimbangkan gagasan memperpanjang kontrak pelatih Italia itu agar tetap memimpin tim kepelatihan pada Piala Dunia Antarklub 2029, menurut berbagai laporan.

    Menurut versi yang sama, Al Hilal tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan reaksi emosional, melainkan sesuai dengan standar teknis dan ilmiah, yang memperkuat gagasan Inzaghi bertahan dan diberi cukup waktu untuk merealisasikan proyeknya.

    Di antara versi yang menegaskan kepergian sang pelatih dan versi lain yang berbicara tentang perpanjangan kontraknya, masa depan Inzaghi bersama Al Hilal tetap terbuka bagi segala kemungkinan. Namun yang pasti, hari-hari mendatang akan mengungkap versi mana yang lebih mendekati kebenaran.

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