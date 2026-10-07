Getty Images Sport
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Andoni Iraola meragukan kebugaran Alexander Isak dan Cody Gakpo jelang laga kontra Manchester City
Kekhawatiran cedera untuk para penyerang kunci
Berbicara kepada beIN SPORTS, Iraola memberikan kabar terbaru tentang Isak dan Gakpo setelah keduanya masing-masing mengalami cedera paha dan pergelangan kaki. Isak mundur dari skuad Swedia, sementara Gakpo ditarik keluar lebih awal saat Belanda menang atas Serbia. Iraola mengatakan: "Saya pikir Alex Isak dan Cody Gakpo sama-sama harus meninggalkan tim nasional karena cedera. Sekarang persoalannya adalah apakah mereka akan pulih tepat waktu untuk membantu kami di pertandingan berikutnya atau tidak. Namun saat ini mereka berdua cedera."
- Getty Images Sport
Tantangan berat menanti di Anfield
Liverpool menghadapi ujian berat melawan Manchester City, yang telah memenangi kelima pertandingan liga mereka. Iraola mengakui tantangan yang dibawa tim tamu, tetapi tetap percaya diri dengan perkembangan timnya belakangan ini.
Ia mengatakan: "Kami belum terkalahkan, tetapi mereka memenangi semuanya, jadi itu membuat perbedaan besar bagi tim mereka. Saya pikir kami harus bermain sangat, sangat bagus jika ingin mengalahkan City karena mereka, terutama dalam menyerang, belakangan ini mencetak banyak gol. Kami tahu nama-nama yang sangat berbahaya. Tetapi saya pikir kami juga telah menunjukkan peningkatan yang bagus dalam bertahan belakangan ini dan saya berharap kami bisa meredam ancaman yang mereka miliki dan juga menyakiti mereka di sisi lain."
Ambisi meraih gelar dan pertumbuhan struktural
Sang manajer meyakini jeda internasional memberikan kesempatan berharga untuk mengevaluasi performa awal mereka. Dengan menetapkan ekspektasi tinggi untuk musim ini, ia menjelaskan: "Saya pikir jeda internasional adalah momen untuk berefleksi karena biasanya kami memiliki jadwal yang lebih padat. Anda menjalani dua, tiga hari untuk mempersiapkan pertandingan berikutnya. Lalu Anda perlu, menurut saya, jeda, menganalisis bagaimana musim sejauh ini berjalan. Saya pikir kami sudah memiliki jumlah pertandingan yang cukup untuk dianalisis dan melihat hal-hal yang telah kami lakukan dengan baik dan hal-hal yang menurut saya bisa ditingkatkan. Kami tidak memiliki poin [total] tertentu atau posisi ini atau ini. Tidak, saya pikir kami harus mencapai setinggi mungkin, kami harus menjadi tim terbaik yang kami bisa. Saya tidak tahu itu akan menempatkan kami di mana, tetapi saya yakin bahwa jika kami bisa memberi para pemain ini fondasi yang baik, struktur yang baik, kami akan ada di sana untuk bersaing memperebutkan gelar, ya."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Liverpool
Liverpool kini akan menanti dengan cemas kondisi kebugaran Isak dan Gakpo jelang laga besar hari Minggu di Anfield. Jika duo penyerang itu dipastikan absen, Iraola mungkin harus mengandalkan Lewis Koumas sebagai satu-satunya penyerang senior murni yang dimilikinya saat menghadapi Manchester City yang tangguh.
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