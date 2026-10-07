Liverpool menghadapi ujian berat melawan Manchester City, yang telah memenangi kelima pertandingan liga mereka. Iraola mengakui tantangan yang dibawa tim tamu, tetapi tetap percaya diri dengan perkembangan timnya belakangan ini.

Ia mengatakan: "Kami belum terkalahkan, tetapi mereka memenangi semuanya, jadi itu membuat perbedaan besar bagi tim mereka. Saya pikir kami harus bermain sangat, sangat bagus jika ingin mengalahkan City karena mereka, terutama dalam menyerang, belakangan ini mencetak banyak gol. Kami tahu nama-nama yang sangat berbahaya. Tetapi saya pikir kami juga telah menunjukkan peningkatan yang bagus dalam bertahan belakangan ini dan saya berharap kami bisa meredam ancaman yang mereka miliki dan juga menyakiti mereka di sisi lain."