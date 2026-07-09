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FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
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Diterjemahkan oleh

Analisis... Wahbi menghancurkan impian Maroko dan memberi Prancis tiket lolos!

FEATURES
France vs Morocco
France
Morocco
World Cup
K. Mbappe
M. Ouahbi
Prancis
Maroko
AS

Analisis... Wahbi menghancurkan impian Maroko dan memberi Prancis tiket lolos!

Kekalahan Maroko dari Prancis tidak bisa hanya dikaitkan dengan perbedaan kualitas individu semata, karena semua orang menyadari bahwa tim “Les Bleus” memiliki lini serang yang menakutkan di bawah kepemimpinan Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé, ditambah dengan kekuatan fisik dan organisasi taktis yang lebih baik dalam banyak hal.

Namun demikian, tampaknya Mohamed Wahbi memasuki pertandingan dengan mentalitas yang mengutamakan tidak kalah, bukan berusaha menang, dan hal ini membuat Prancis menguasai pertandingan sepenuhnya sejak menit-menit awal.

Maroko telah menampilkan performa luar biasa dan layak mendapat pujian atas apa yang mereka lakukan sepanjang Piala Dunia, namun pertandingan melawan Prancis sangat berbeda, karena tim Maroko terlalu dini melepaskan senjata terpentingnya, yaitu keberanian dalam menyerang.

  • Pertahanan rendah tanpa celah sama sekali

    Memang benar bahwa menghadapi tim nasional yang memiliki kecepatan Mbappé, Dembélé, dan Oulissi di ruang-ruang terbuka membutuhkan kehati-hatian, namun kehati-hatian itu berubah menjadi tindakan yang jelas-jelas berlebihan.

    Sejak awal, Mohamed Wahbi, pelatih Maroko, terlalu berlebihan dalam menerapkan strategi pertahanan rendah dan menyerahkan penguasaan bola sepenuhnya kepada tim Prancis.

    Tim Maroko tidak mencoba menekan di sepertiga tengah lapangan, dan tidak memaksa Prancis melakukan kesalahan dalam membangun serangan, melainkan hanya mundur dan menunggu serangan balik, dan di sinilah masalahnya dimulai; ketika Prancis diberi waktu dan ruang, mereka akan menemukan solusi cepat atau lambat.

    Hasilnya adalah dominasi Prancis yang hampir sempurna, baik dalam penguasaan bola, transisi, maupun ritme pertandingan.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Keputusan tentang Gangguan Sistem

    Keputusan yang paling mengejutkan adalah menempatkan Ezzedine Ounahi sebagai penyerang palsu, padahal Wahbi sebenarnya bisa mengambil beberapa opsi yang lebih baik.

    Ounahi adalah gelandang yang mahir menerima bola di bawah tekanan dan menghubungkan lini-lini, tetapi dia bukanlah pemain yang mampu mengancam pertahanan Prancis di lini belakang atau memaksa para bek untuk mundur.

    Dan dengan absennya Sabiri, masuk akal untuk menurunkan Sofyan Rahimi sejak awal guna memberikan kecepatan dan pergerakan di belakang pertahanan lawan kepada tim.

    Absennya Rahimi sejak awal membuat Prancis unggul secara jumlah pemain di lini tengah, sementara Onahi tampak benar-benar terisolasi di antara jantung pertahanan Prancis, yang memudahkan “Les Bleus” untuk mengoper bola tanpa tekanan yang berarti.

  • Tekanan Prancis mencekik Maroko

    Seiring berjalannya waktu, barisan pertahanan Prancis mulai semakin maju, dan garis tekanan pun naik ke area-area depan; di sinilah kelemahan Maroko dalam mengolah bola mulai terlihat.

    Tidak ada pembangunan serangan dari belakang, tidak ada solusi di lini tengah, bahkan tidak ada umpan-umpan panjang yang efektif, karena lini depan tidak memiliki pergerakan yang tepat untuk memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Prancis.

    Tim nasional Maroko berubah menjadi tim yang terkurung di wilayahnya sendiri, sesuatu yang jarang terjadi jika dibandingkan dengan penampilan mereka dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya melawan tim-tim kuat.

    Akibat tidak adanya pemain yang mampu menekan pertahanan Prancis, bola dapat keluar dengan sangat lancar, dan bahkan saat merebutnya, tim Eropa tersebut tampil sangat dominan di lini tengah.

    Oleh karena itu, mereka merebut kembali bola secepat mungkin, namun mereka jelas unggul dalam duel satu lawan satu.

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  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Reaksi itu muncul ketika sudah terlambat

    Perubahan strategi yang sesungguhnya dari Mohamed Wahbi terjadi setelah gol pertama, ketika ia memasukkan Sufyan Rahimi dan Maroko mulai gencar menyerang.

    Memang, pola serangan mereka relatif membaik, tetapi masalahnya serangan tersebut dilakukan tanpa perhitungan yang matang; jarak antar lini menjadi terlalu jauh, dan celah-celah muncul di belakang lini tengah dan pertahanan, yang dimanfaatkan oleh Ousmane Dembélé untuk mencetak gol kedua dan secara praktis mengakhiri pertandingan.

    Ironisnya, menit-menit terbaik Maroko dalam hal serangan justru terjadi setelah mereka tertinggal, seolah-olah tim ini perlu kebobolan terlebih dahulu agar bisa bermain sesuai karakter aslinya.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hanya Bono yang menyelamatkan Maroko dari kekalahan telak

    Di tengah semua itu, Yassine Bounou menjadi bintang utama Maroko. Kiper asal Maroko itu menggagalkan lebih dari satu peluang emas, menepis tendangan penalti di babak pertama, dan menjaga timnya tetap dalam permainan untuk waktu yang lama meskipun terus-menerus mendapat tekanan dari Prancis.

    Angka-angka tersebut memperlihatkan betapa beratnya perjuangan yang dialami timnas Maroko; Prancis melepaskan 22 tembakan berbanding hanya 5 tembakan dari Maroko, sebuah selisih yang sangat besar yang mencerminkan dominasi mutlak Prancis atas jalannya pertandingan.

    Perbedaan ini tidak hanya menunjukkan keunggulan dalam serangan, tetapi juga menegaskan bahwa Maroko gagal menciptakan peluang yang cukup untuk menyamakan kedudukan, sementara Bono terus menghadapi gelombang serangan bertubi-tubi; seandainya bukan karena dia, skornya pasti akan lebih dari dua gol.

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