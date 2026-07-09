Analisis... Wahbi menghancurkan impian Maroko dan memberi Prancis tiket lolos!

Kekalahan Maroko dari Prancis tidak bisa hanya dikaitkan dengan perbedaan kualitas individu semata, karena semua orang menyadari bahwa tim “Les Bleus” memiliki lini serang yang menakutkan di bawah kepemimpinan Kylian Mbappé dan Ousmane Dembélé, ditambah dengan kekuatan fisik dan organisasi taktis yang lebih baik dalam banyak hal.

Namun demikian, tampaknya Mohamed Wahbi memasuki pertandingan dengan mentalitas yang mengutamakan tidak kalah, bukan berusaha menang, dan hal ini membuat Prancis menguasai pertandingan sepenuhnya sejak menit-menit awal.

Maroko telah menampilkan performa luar biasa dan layak mendapat pujian atas apa yang mereka lakukan sepanjang Piala Dunia, namun pertandingan melawan Prancis sangat berbeda, karena tim Maroko terlalu dini melepaskan senjata terpentingnya, yaitu keberanian dalam menyerang.