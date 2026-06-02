Anak ajaib asal Bosnia yang bermimpi bermain untuk Real Madrid

Profil online Alajbegovic di situs web Salzburg sudah menjelaskan semua yang perlu Anda ketahui tentang potensinya, meskipun dengan kata-kata yang agak berlebihan: ''Bakat liar ini memukau dengan kreativitas, kecepatan, teknik yang sangat halus, dan kesediaannya untuk memberikan segalanya demi tim.''

Namun, jika Anda melihatnya beraksi, sulit untuk membantahnya. Alajbegovic adalah tipe pemain sayap yang menundukkan kepalanya dan menerjang para bek. Ia memiliki semua teknik dan kecepatan yang Anda harapkan dari seorang pemain sayap top modern, dikombinasikan dengan satu sifat yang benar-benar membedakannya.

Alajbegovic adalah pemain yang bisa menggunakan kedua kakinya, yang berarti dia bisa memotong ke dalam dari sayap kiri dan melepaskan tendangan keras—sesuatu yang dia sukai—atau menciptakan peluang bagi salah satu rekan setimnya. Gol-golnya melawan Grazer dan Basel adalah contoh yang sangat baik. Kemampuan menggunakan kedua kakinya ini juga berarti bahwa ia cukup serba bisa untuk bermain di kedua sayap atau sebagai nomor 10.

Alajbegovic memiliki tinggi 1,85 meter, sehingga secara fisik ia sudah sangat mengesankan, dan itu adalah sesuatu yang dapat ia manfaatkan untuk keuntungannya di masa depan.

Jelas bahwa pemain muda ini juga memiliki mentalitas dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk sukses. Dalam wawancara baru-baru ini dengan FACE TV, ia mengatakan: ''Saat berada di lapangan, saya tidak takut pada siapa pun! Saya sangat percaya diri dan saya melakukan hal yang sama, baik saat melawan tim level atas maupun bawah.''