Anak ajaib asal Bosnia yang bermimpi bermain untuk Real Madrid

Penampilan Alajbegovic musim ini telah menarik perhatian beberapa klub papan atas Eropa, mengingat di negaranya beredar rumor tentang ketertarikan klub-klub seperti Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter, dan Roma. Namun, masa depannya dalam waktu dekat sudah pasti.
Delapan bulan setelah menjual pemain sayap tersebut ke Salzburg, bahkan sebelum ia melakukan debutnya di tim utama, Leverkusen telah mengaktifkan klausul pembelian kembali sebesar delapan juta euro dalam kontrak sang remaja, yang jauh di bawah nilai pasarnya saat ini sebesar 22 juta euro. Klub Jerman tersebut juga langsung memberikan kontrak berdurasi lima tahun.
Kesepakatan ini sudah dikonfirmasi pada bulan Maret, di mana Simon Rolfes, direktur olahraga Leverkusen, mengatakan bahwa sang talenta 'tidak hanya memenuhi ekspektasi tinggi di Salzburg, tetapi bahkan melampauinya dalam waktu yang sangat singkat'.
Alajbegovic sendiri berkomentar tentang kepindahannya: ''Bagi saya, ini adalah langkah ke level yang lebih tinggi. Saya mengenal klub ini, dan Leverkusen menerapkan standar tertinggi. Ini adalah klub 16 besar di Eropa yang selalu bersaing untuk posisi teratas di Bundesliga. Banyak pemain muda telah sukses di sini. Itu juga tujuan saya.''
Namun, masih ada kemungkinan bahwa Leverkusen akan mempertimbangkan untuk menjualnya begitu ia kembali. Ayah dan agen sang pemain baru-baru ini mengatakan kepadaBILD bahwa 'banyak klub tertarik' pada putranya: ''Kami secara sadar memilih untuk menempuh jalan bersama Bayer Leverkusen. Hubungan kami dengan klub dan dengan manajemen sangat baik.''
Namun jelas bahwa BayArena bukanlah tujuan akhir Alajbegovic. Dalam wawancara baru-baru ini dengan FACE TV mengenai ambisinya yang sangat tinggi, pemuda ini mengatakan: ''Saya belum menjadi bintang besar! Itu akan datang! Memang benar bahwa saya akan melakukan segala upaya untuk menjadi salah satunya. Saya ingin bermain untuk Real Madrid. Sejak kecil, saya sudah memimpikan klub itu. Namun, jika itu Barcelona, saya juga tidak masalah dengan itu.''