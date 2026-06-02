Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Anak ajaib asal Bosnia yang bermimpi bermain untuk Real Madrid

Kerim Alajbegovic, pemain berusia 18 tahun yang berasal dari akademi muda Bayer Leverkusen, telah mencatatkan kemajuan pesat sejak ia pindah dari Bundesliga Jerman ke liga Austria. Musim panas lalu, ia pindah ke Red Bull Salzburg, bahkan sebelum ia melakukan debutnya di tim utama di BayArena. Namun, ia telah menunjukkan performa yang cukup untuk meyakinkan klub lamanya agar mengaktifkan klausul pembelian kembali dalam kontraknya.

Namun, itu tentu saja tidak akan menjadi langkah besar terakhir dalam apa yang berpotensi menjadi karier gemilang di level tertinggi. Tidak mustahil Leverkusen akan segera mencoba memanfaatkan Alajbegovic, mengingat minat dari sejumlah besar klub top Eropa, dan sang pemain sendiri telah mengakui bahwa ia bermimpi bermain untuk Real Madrid.

Berikut ini semua yang perlu Anda ketahui tentang bintang baru sepak bola Bosnia.

    Awal

    Meskipun ia merupakan pemain internasional yang sedang naik daun untuk Bosnia dan Herzegovina, Alajbegovic sebenarnya lahir di Köln, sebagai putra dari orang tua asal Bosnia. Ayahnya sekaligus manajernya, Semin, juga pernah menjadi pemain sepak bola dan menghabiskan seluruh kariernya di divisi-divisi bawah di Jerman.

    Kerim sudah memulai langkah pertamanya di dunia sepak bola sejak usia sangat muda dan bergabung dengan akademi muda klub asal kota kelahirannya, 1. FC Köln, pada tahun 2013. Ia menghabiskan delapan tahun di sana untuk mengembangkan kemampuannya, sebelum direkrut oleh rival lokal Leverkusen, yang ternyata menjadi langkah awal yang menentukan kariernya.

    Leverkusen jelas melihat potensi besar dalam dirinya, karena pada musim 2022/23 ia sudah bersinar di tim U-17 pada usia lima belas tahun. Musim berikutnya, Alajbegovic sudah bermain untuk Leverkusen U-19 dan catatan luar biasa berupa 28 gol dan assist di kelompok usia tersebut, termasuk rentetan 14 gol dalam 13 pertandingan, pada musim 2024/25 menarik minat Salzburg.

    Terobosan

    Meskipun tampil gemilang di tim junior, Aljabegovic anehnya tidak pernah benar-benar bermain untuk tim utama Leverkusen. Meskipun demikian, mantan pelatih Xabi Alonso memasukkannya ke dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan Bundesliga maupun Liga Champions pada musim terakhirnya sebagai pelatih.

    Akibatnya, Aljabegovic mencari peruntungan di tempat lain dan pada Juli 2025 bergabung dengan Salzburg, yang merupakan bagian dari grup Red Bull, sama seperti RB Leipzig, dengan biaya transfer hanya dua juta euro. Hal itu terjadi hanya beberapa bulan setelah ia menandatangani kontrak profesional pertamanya di Leverkusen.

    Pemain yang saat itu berusia tujuh belas tahun itu langsung membuat klub lamanya menyesali keputusan untuk melepasnya. Ia mencetak gol pada debut kompetisinya di Piala Austria dan kemudian melakukan debut resminya di Bundesliga Austria dengan mencetak satu gol dan satu assist melawan Grazer AK. Golnya sangatlah luar biasa: Aljabegovic mengambil posisi di tepi kotak penalti dan menendang bola dengan tendangan keras dan melengkung melewati kiper.

  • Lalu bagaimana?

    Itulah awal dari musim yang menjadi titik balik bagi Alajbegovic di lingkungan barunya. Pemain remaja ini meraih kesuksesan demi kesuksesan, yang secara mengejutkan membuat Leverkusen memutuskan untuk membelinya kembali hanya delapan bulan setelah kepergiannya. Padahal, pada bulan September, tak lama setelah ia genap berusia delapan belas tahun, ia baru saja menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun bersama Salzburg.

    Pemain sayap muda ini telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain inti di Die Roten Bullen dan telah mencatatkan total tujuh belas gol dan assist dalam 44 pertandingan di semua kompetisi, termasuk sebuah gol yang menakjubkan di Liga Europa melawan FC Basel.

    Di level internasional, Aljabegovic dengan cepat naik ke tim nasional Bosnia, setelah sebelumnya mewakili negaranya di semua tim junior. Mungkin hal ini dilakukan untuk menahan minat dari klub-klub Jerman.

    Alajbegovic juga akan mewakili negaranya di Piala Dunia, setelah ia memainkan peran kunci dalam babak kualifikasi. Ia memberikan assist kepada Dzeko yang legendaris untuk gol penyama kedudukan yang krusial di semifinal babak play-off melawan Wales, kemudian tetap tenang dengan mencetak penalti penentu kemenangan yang sangat penting dalam adu penalti, dan mengulangi prestasi ini dalam kemenangan sensasional atas Italia di final.

    Kelebihan

    Profil online Alajbegovic di situs web Salzburg sudah menjelaskan semua yang perlu Anda ketahui tentang potensinya, meskipun dengan kata-kata yang agak berlebihan: ''Bakat liar ini memukau dengan kreativitas, kecepatan, teknik yang sangat halus, dan kesediaannya untuk memberikan segalanya demi tim.''

    Namun, jika Anda melihatnya beraksi, sulit untuk membantahnya. Alajbegovic adalah tipe pemain sayap yang menundukkan kepalanya dan menerjang para bek. Ia memiliki semua teknik dan kecepatan yang Anda harapkan dari seorang pemain sayap top modern, dikombinasikan dengan satu sifat yang benar-benar membedakannya.

    Alajbegovic adalah pemain yang bisa menggunakan kedua kakinya, yang berarti dia bisa memotong ke dalam dari sayap kiri dan melepaskan tendangan keras—sesuatu yang dia sukai—atau menciptakan peluang bagi salah satu rekan setimnya. Gol-golnya melawan Grazer dan Basel adalah contoh yang sangat baik. Kemampuan menggunakan kedua kakinya ini juga berarti bahwa ia cukup serba bisa untuk bermain di kedua sayap atau sebagai nomor 10.

    Alajbegovic memiliki tinggi 1,85 meter, sehingga secara fisik ia sudah sangat mengesankan, dan itu adalah sesuatu yang dapat ia manfaatkan untuk keuntungannya di masa depan.

    Jelas bahwa pemain muda ini juga memiliki mentalitas dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk sukses. Dalam wawancara baru-baru ini dengan FACE TV, ia mengatakan: ''Saat berada di lapangan, saya tidak takut pada siapa pun! Saya sangat percaya diri dan saya melakukan hal yang sama, baik saat melawan tim level atas maupun bawah.''

    Hal-hal yang perlu diperbaiki

    Di usia delapan belas tahun, Alajbegovic masih bisa dimaklumi jika dalam beberapa hal ia masih seperti berlian yang belum terasah. Pemain remaja ini kemungkinan besar ingin meningkatkan kualitas umpan silangnya. Mengingat posisi-posisi yang sangat baik yang sering berhasil ia raih, catatan total empat assist di semua kompetisi terasa agak kurang.

    Seperti yang bisa diduga, terutama mengingat usianya yang masih muda, Alajbegovic terkadang bisa terlalu berlebihan. Sudah ada yang mencatat bahwa dia kadang-kadang menghilang dalam pertandingan. Penyerang ini juga harus meningkatkan kerja kerasnya dalam bertahan, terutama di kompetisi level yang lebih tinggi.

    Pemain internasional Bosnia ini juga telah menerima empat kartu kuning pada musim debutnya di Austria, yang menunjukkan bahwa ia juga perlu meningkatkan disiplinnya.


    Ousmane Dembélé yang baru?

    Meskipun ia menganggap Lionel Messi sebagai panutannya, gaya bermain Alajbegovic sebenarnya memiliki kemiripan yang mencolok dengan dua bintang Paris Saint-Germain: Ousmane Dembélé danKhvicha Kvaratskhelia.

    Ia tidak hanya memiliki latar belakang Eropa Timur, gaya menggiring bola dengan kepala menunduk, dan tinggi badan seperti Kvaratskhelia, tetapi juga memiliki tinggi badan dan kemampuan menggunakan kedua kaki yang menjadikan Dembélé sebagai talenta yang begitu istimewa.

    Penguasaan bolanya memang sangat mirip dengan Dembélé, di mana Alajbegovic sering memotong ke dalam dan menendang dengan kedua kaki dari luar kotak penalti. Ia juga memiliki kemampuan untuk beroperasi di ruang sempit, dan pemain sayap ini juga memiliki wawasan untuk menciptakan celah bagi rekan-rekannya.

  • Masa depan

    Penampilan Alajbegovic musim ini telah menarik perhatian beberapa klub papan atas Eropa, mengingat di negaranya beredar rumor tentang ketertarikan klub-klub seperti Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter, dan Roma. Namun, masa depannya dalam waktu dekat sudah pasti.

    Delapan bulan setelah menjual pemain sayap tersebut ke Salzburg, bahkan sebelum ia melakukan debutnya di tim utama, Leverkusen telah mengaktifkan klausul pembelian kembali sebesar delapan juta euro dalam kontrak sang remaja, yang jauh di bawah nilai pasarnya saat ini sebesar 22 juta euro. Klub Jerman tersebut juga langsung memberikan kontrak berdurasi lima tahun.

    Kesepakatan ini sudah dikonfirmasi pada bulan Maret, di mana Simon Rolfes, direktur olahraga Leverkusen, mengatakan bahwa sang talenta 'tidak hanya memenuhi ekspektasi tinggi di Salzburg, tetapi bahkan melampauinya dalam waktu yang sangat singkat'.

    Alajbegovic sendiri berkomentar tentang kepindahannya: ''Bagi saya, ini adalah langkah ke level yang lebih tinggi. Saya mengenal klub ini, dan Leverkusen menerapkan standar tertinggi. Ini adalah klub 16 besar di Eropa yang selalu bersaing untuk posisi teratas di Bundesliga. Banyak pemain muda telah sukses di sini. Itu juga tujuan saya.''

    Namun, masih ada kemungkinan bahwa Leverkusen akan mempertimbangkan untuk menjualnya begitu ia kembali. Ayah dan agen sang pemain baru-baru ini mengatakan kepadaBILD bahwa 'banyak klub tertarik' pada putranya: ''Kami secara sadar memilih untuk menempuh jalan bersama Bayer Leverkusen. Hubungan kami dengan klub dan dengan manajemen sangat baik.''

    Namun jelas bahwa BayArena bukanlah tujuan akhir Alajbegovic. Dalam wawancara baru-baru ini dengan FACE TV mengenai ambisinya yang sangat tinggi, pemuda ini mengatakan: ''Saya belum menjadi bintang besar! Itu akan datang! Memang benar bahwa saya akan melakukan segala upaya untuk menjadi salah satunya. Saya ingin bermain untuk Real Madrid. Sejak kecil, saya sudah memimpikan klub itu. Namun, jika itu Barcelona, saya juga tidak masalah dengan itu.''