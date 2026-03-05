Alvaro Arbeloa menanggapi kabar Jude Bellingham terbang ke London di tengah masalah cedera yang dialami Real Madrid

Madrid saat ini menghadapi krisis ketersediaan pemain yang signifikan pada titik krusial musim ini. Bellingham telah berangkat ke London untuk rehabilitasi khusus akibat cederaotot paha, sementara Kylian Mbappe kembali ke Prancis untuk memulihkan diri dari cedera lutut yang telah mengganggunya sejak awal tahun.

Keputusan untuk mengizinkan kedua bintang tersebut meninggalkan Spanyol untuk menjalani perawatan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung Madrid, meskipun Arbeloa dengan cepat menjelaskan bahwa perjalanan ini merupakan bagian dari rencana pemulihan yang sangat terkoordinasi, yang dirancang untuk mengembalikan duo tersebut ke kondisi prima secepat mungkin.