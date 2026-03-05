Getty Images Sport
Alvaro Arbeloa menanggapi kabar Jude Bellingham terbang ke London di tengah masalah cedera yang dialami Real Madrid
Bintang-bintang Real Madrid berangkat ke luar negeri untuk menjalani perawatan.
Madrid saat ini menghadapi krisis ketersediaan pemain yang signifikan pada titik krusial musim ini. Bellingham telah berangkat ke London untuk rehabilitasi khusus akibat cederaotot paha, sementara Kylian Mbappe kembali ke Prancis untuk memulihkan diri dari cedera lutut yang telah mengganggunya sejak awal tahun.
Keputusan untuk mengizinkan kedua bintang tersebut meninggalkan Spanyol untuk menjalani perawatan telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung Madrid, meskipun Arbeloa dengan cepat menjelaskan bahwa perjalanan ini merupakan bagian dari rencana pemulihan yang sangat terkoordinasi, yang dirancang untuk mengembalikan duo tersebut ke kondisi prima secepat mungkin.
Pengelolaan cedera untuk Bellingham & Mbappe
Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Celta Vigo, Arbeloa ditanya tentang penanganan cedera Bellingham dan Mbappe, yang keduanya sedang menjalani perawatan di luar negeri. Ia menjelaskan bahwa keduanya tetap berada di bawah pengawasan tim medis klub, dan kondisinya terus membaik.
"Semua hal yang berkaitan dengan cedera Bellingham dan Mbappe dikelola dengan sempurna oleh layanan medis dan departemen persiapan fisik Real Madrid. Mereka berada di London dan Paris bersama para profesional dari layanan medis klub. Semua hal tersebut sepenuhnya diawasi oleh Real Madrid," kata Arbeloa.
Harapan gelar memudar di Bernabeu
Waktu terjadinya cedera ini tidak bisa lebih buruk lagi bagi tim Arbeloa, yang pertahanan gelar La Liga mereka terganggu setelah duakekalahan berturut-turut melawan Osasuna dan Getafe. Hasil tersebut memungkinkan Barcelona asuhan Hansi Flick untuk memimpin empat poin di puncak klasemen, meninggalkan Madrid tanpa ruang untuk kesalahan.
Meskipun klub telah mengonfirmasi bahwa para ahli medis Prancis setuju dengan "perawatan konservatif" yang saat ini diterapkan untuk Mbappe, absennya pemain Prancis itu sangat dirasakan dalam kekalahan 1-0 melawan Getafe. Daftar cedera Los Blancos juga semakin panjang setelah Rodrygo mengalami cedera ACL yang mengakhiri musimnya.
Minggu yang menentukan bagi Los Blancos
Madrid akan kembali beraksi pada Jumat ini saat mereka menjamu Celta Vigo di Santiago Bernabeu. Dengan selisih empat poin dari Barcelona, kemenangan sangat penting untuk menjaga tekanan pada pemuncak klasemen sebelum jadwal Eropa semakin padat.
Tim akan kemudian fokus pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City pekan depan. Meskipun Bellingham tidak diharapkan kembali ke skuad pertandingan hingga April, masih ada harapan tipis bahwa Mbappe akan terlibat dalam pertandingan Eropa tersebut.
