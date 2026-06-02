Alisson dianggap 'tak tergantikan' di Liverpool meski Arne Slot hengkang
Pihak manajemen Anfield menghalangi kepergiannya
Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, sikap Liverpool terhadap Alisson tetap sama sekali tidak berubah meskipun terjadi gejolak baru-baru ini di bangku cadangan. Kiper berusia 33 tahun itu sempat santer dikaitkan dengan kepulangan ke Italia setelah Juventus dilaporkan mengincarnya sebagai pilihan utama baru mereka. Namun, pihak Anfield sama sekali tidak berniat melepasnya, mengingat mereka telah mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak pada awal tahun ini untuk menjamin masa depannya dalam jangka panjang.
Romano menegaskan sikapnya yang tegas
Spekulasi seputar kiper veteran tersebut semakin memanas setelah ia kembali dari cedera saat melawan Brentford, sehingga membuat sebagian penggemar khawatir bahwa itu adalah penampilan perpisahannya. Menanggapi rumor kepergiannya di media sosial, Romano menjelaskan sikap klub di X: “Meskipun ada pergantian manajer, sikap Liverpool terhadap Alisson diperkirakan tidak akan berubah. Pihak manajemen LFC menganggap kiper asal Brasil itu sebagai pemain yang tak tergantikan musim panas ini.”
Ketertarikan Turin ditolak mentah-mentah
Meskipun Juventus menawarkan kontrak yang lebih panjang dan La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa pembicaraan mengenai persyaratan pribadi telah dilakukan pada bulan Mei, kedua klub tak pernah mencapai kesepakatan. Alisson, yang kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027, tetap menjadi pilar yang tak tergantikan bagi The Reds setelah tampil dalam 26 pertandingan Liga Premier dan mencatatkan delapan clean sheet pada musim lalu. Stabilitasnya sangat penting mengingat Slot dipecat pada hari Sabtu setelah tim finis di peringkat kelima yang mengecewakan.
Piala Dunia sudah di depan mata
Alisson kini akan mengalihkan fokusnya ke tugas-tugas tim nasional setelah bergabung dengan skuad Brasil menjelang Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Utara. Penampilan gemilang di panggung internasional niscaya akan membuat klub-klub Eropa yang tertarik tetap waspada, namun Liverpool sangat yakin bahwa ia akan tetap menjadi kiper utama tak tergantikan mereka musim depan. Dengan kiper andalan mereka yang sudah aman, klub kini harus menghadapi bursa transfer musim panas yang padat serta proses perekrutan manajer yang krusial.