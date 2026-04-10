Alessandro Bastoni dari Inter tidak terkesan dengan tawaran Barcelona meskipun spekulasi transfer semakin gencar
Komitmen terhadap Nerazzurri
Meskipun Barcelona telah gencar mengejar pemain berusia 26 tahun tersebut, menurut Corriere dello Sport, pemain timnas Italia itu tidak sedang mencari jalan keluar dari San Siro. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Bastoni saat ini lebih memprioritaskan perebutan Scudetto daripada kemungkinan pindah ke Catalonia. Ini bukan pertama kalinya ia menolak godaan klub raksasa Eropa, karena ia telah menunjukkan loyalitas serupa di masa lalu ketika klub-klub lain datang meminangnya.
Bek tengah ini memiliki sejarah menolak minat besar untuk tetap bertahan di Inter. Sebelumnya, ketika Manchester City dan Pep Guardiola mendekatinya, Bastoni secara pribadi meminta klub untuk mengabaikan tawaran tersebut. Sikapnya saat ini mencerminkan sentimen yang sama, karena ia tetap sangat terikat dengan proyek di Milan meskipun ada minat besar dari petinggi Spotify Camp Nou.
Ketertarikan Barcelona masih sepihak
Tak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi kontak antara Barcelona dan pihak pemain. Klub raksasa Spanyol itu bertekad untuk memperkuat lini pertahanan mereka dan memandang pemain asal Italia tersebut sebagai target utama. Namun, meski minat dari pihak Spanyol sudah jelas, kesediaan sang pemain untuk pindah masih jauh dari pasti. Belum ada tanda-tanda yang jelas dari Bastoni sendiri bahwa ia siap menyetujui kepindahan tersebut.
Inter belum menerima komunikasi resmi apa pun dari sang pemain terkait keinginannya untuk hengkang. Sebaliknya, fokusnya sepenuhnya tertuju pada lapangan. Meskipun wajar bagi pemain sekelasnya untuk mendengarkan tawaran dari klub seperti Barca, ia belum memberikan jawaban "ya" yang pasti yang diharapkan Blaugrana pada tahap musim ini.
Dukungan di San Siro terbukti menjadi penentu
Suasana di Inter telah memainkan peran penting dalam keinginan Bastoni untuk tetap bertahan. Belakangan ini, ia menjadi sorotan para pendukung rival setelah melakukan aksi diving yang kontroversial saat melawan Juventus dan menerima kartu merah yang tidak menguntungkan saat membela timnas Italia. Meskipun sering dicemooh di berbagai stadion tandang, sambutan yang diterimanya di kandang tetap sangat positif.
Dalam pertandingan melawan Roma baru-baru ini, para penggemar tuan rumah menunjukkan dukungan mereka dengan jelas. Penonton di San Siro memberikan tepuk tangan meriah kepada sang bek saat ia meninggalkan lapangan, sebuah gestur yang dilaporkan semakin memperkuat komitmennya terhadap klub. Dengan dukungan setia para penggemar Nerazzurri dan dukungan dari manajemen, Bastoni merasa dihargai di tempatnya saat ini.
Nasib musim ini bergantung pada episode terakhir
Meskipun saat ini pintu ke Barcelona tampak tertutup, hasil akhir musim Serie A masih bisa memengaruhi pertimbangan jangka panjang sang bek. Kemenangan gelar juara kemungkinan besar akan semakin mempererat ikatannya dengan klub. Namun, mereka tetap harus menghadapi kenyataan finansial di bursa transfer serta kemungkinan tawaran yang lebih menggiurkan dari luar negeri.