Alessandro Bastoni dari Inter tidak terkesan dengan tawaran Barcelona meskipun spekulasi transfer semakin gencar

Meskipun Barcelona telah gencar mengejar pemain berusia 26 tahun tersebut, menurut Corriere dello Sport, pemain timnas Italia itu tidak sedang mencari jalan keluar dari San Siro. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Bastoni saat ini lebih memprioritaskan perebutan Scudetto daripada kemungkinan pindah ke Catalonia. Ini bukan pertama kalinya ia menolak godaan klub raksasa Eropa, karena ia telah menunjukkan loyalitas serupa di masa lalu ketika klub-klub lain datang meminangnya.

Bek tengah ini memiliki sejarah menolak minat besar untuk tetap bertahan di Inter. Sebelumnya, ketika Manchester City dan Pep Guardiola mendekatinya, Bastoni secara pribadi meminta klub untuk mengabaikan tawaran tersebut. Sikapnya saat ini mencerminkan sentimen yang sama, karena ia tetap sangat terikat dengan proyek di Milan meskipun ada minat besar dari petinggi Spotify Camp Nou.