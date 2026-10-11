Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Alan Shearer terpukau oleh duet baru lini tengah Arsenal dalam comeback melawan Leeds

Arsenal
B. Guimaraes
D. Rice
Premier League
Arsenal vs Leeds United
Leeds United

Alan Shearer memuji dampak instan Declan Rice dan Bruno Guimaraes setelah Arsenal meraih kemenangan comeback yang mengesankan atas Leeds United. Striker legendaris itu menyoroti bagaimana pergantian pemain Mikel Arteta pada babak kedua benar-benar mengubah jalannya pertandingan dan memastikan tiga poin vital.

  • Arsenal raih kemenangan comeback vital atas Leeds

    Arsenal meraih kemenangan comeback krusial atas Leeds pada Sabtu untuk bangkit dari rangkaian performa yang mengecewakan. James Justin membuka skor untuk tim asuhan Daniel Farke pada menit ke-55, menempatkan tim tuan rumah dalam posisi sulit. Arteta merespons dengan cepat dengan melakukan pergantian pemain seketika untuk mengubah jalannya pertandingan. Masuknya Guimaraes menggantikan Myles Lewis-Skelly terbukti menjadi penentu saat Arsenal akhirnya bangkit untuk mengamankan tiga poin.

  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Shearer memuji duet gelandang baru atas dampaknya

    Shearer secara khusus menyoroti duet gelandang tengah baru Arsenal, Rice dan Guimaraes, atas peran vital mereka dalam membalikkan keadaan pertandingan. Guimaraes, rekrutan musim panas dari Newcastle United, bekerja sama dengan sangat baik dengan Rice untuk mencetak gol penentu kemenangan dan menuntaskan sebuah serangan mengalir.

    "Mereka mengalirkan bola jauh lebih baik di babak kedua," jelas Shearer, seperti dikutip oleh Metro. "Saya rasa semuanya sedikit terlalu lambat, pasif, dan agak lesu di babak pertama, dengan terlalu banyak operan ke samping, tidak cukup menusuk. Begitu Bruno masuk dan mengalirkan bola sedikit lebih baik, dia mencetak gol yang hebat. Declan Rice, menurut saya, sangat bagus di babak kedua."

  • Bangkit dari keterkejutan atas kekalahan dari Brighton

    Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu mengembalikan ketenangan di Arsenal setelah kekalahan mengejutkan 3-0 dari Brighton sebelum jeda internasional. Shearer menyoroti bahwa tim awalnya tampak lesu dan pasif pada babak pertama melawan Leeds, terlalu mengandalkan banyak umpan ke samping tanpa penetrasi yang cukup. Namun, mantan striker itu segera menepis kekhawatiran yang masih tersisa soal skuad Arteta.

    "Saya tidak khawatir dengan performa Arsenal belakangan ini," tambah Shearer. "Saya rasa terutama pada laga-laga awal setelah jeda internasional, semua pemain mungkin baru kembali pada Rabu atau Kamis. Mereka masih belum punya waktu untuk pulih.

    "Saya hanya berpikir ini adalah kemenangan yang sangat penting. Tidak masalah bagaimana mereka melakukannya setelah apa yang terjadi di Brighton tiga pekan lalu. Mereka harus bangkit kembali dan meraih kemenangan. Dan mereka berhasil melakukannya di sini."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    Menatap Lille dan Nottingham Forest

    Kemenangan penting itu mengangkat Arsenal ke posisi kedua klasemen Liga Primer dengan 15 poin dari enam pertandingan awal mereka. Saat ini mereka berada di belakang pemuncak klasemen Manchester City hanya karena selisih gol, meski City telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

    Arteta kini akan menyiapkan skuadnya untuk segera kembali ke kompetisi Eropa dalam beberapa hari ke depan. Arsenal akan menghadapi Lille di Liga Champions, sebelum bertandang untuk melawan Nottingham Forest di Liga Primer akhir pekan depan.

Champions League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Lille crest
Lille
LIL
Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Manchester United crest
Manchester United
MUN