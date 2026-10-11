Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu mengembalikan ketenangan di Arsenal setelah kekalahan mengejutkan 3-0 dari Brighton sebelum jeda internasional. Shearer menyoroti bahwa tim awalnya tampak lesu dan pasif pada babak pertama melawan Leeds, terlalu mengandalkan banyak umpan ke samping tanpa penetrasi yang cukup. Namun, mantan striker itu segera menepis kekhawatiran yang masih tersisa soal skuad Arteta.

"Saya tidak khawatir dengan performa Arsenal belakangan ini," tambah Shearer. "Saya rasa terutama pada laga-laga awal setelah jeda internasional, semua pemain mungkin baru kembali pada Rabu atau Kamis. Mereka masih belum punya waktu untuk pulih.

"Saya hanya berpikir ini adalah kemenangan yang sangat penting. Tidak masalah bagaimana mereka melakukannya setelah apa yang terjadi di Brighton tiga pekan lalu. Mereka harus bangkit kembali dan meraih kemenangan. Dan mereka berhasil melakukannya di sini."