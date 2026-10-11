Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Alan Shearer terpukau oleh duet baru lini tengah Arsenal dalam comeback melawan Leeds
Arsenal raih kemenangan comeback vital atas Leeds
Arsenal meraih kemenangan comeback krusial atas Leeds pada Sabtu untuk bangkit dari rangkaian performa yang mengecewakan. James Justin membuka skor untuk tim asuhan Daniel Farke pada menit ke-55, menempatkan tim tuan rumah dalam posisi sulit. Arteta merespons dengan cepat dengan melakukan pergantian pemain seketika untuk mengubah jalannya pertandingan. Masuknya Guimaraes menggantikan Myles Lewis-Skelly terbukti menjadi penentu saat Arsenal akhirnya bangkit untuk mengamankan tiga poin.
- Getty Images Sport
Shearer memuji duet gelandang baru atas dampaknya
Shearer secara khusus menyoroti duet gelandang tengah baru Arsenal, Rice dan Guimaraes, atas peran vital mereka dalam membalikkan keadaan pertandingan. Guimaraes, rekrutan musim panas dari Newcastle United, bekerja sama dengan sangat baik dengan Rice untuk mencetak gol penentu kemenangan dan menuntaskan sebuah serangan mengalir.
"Mereka mengalirkan bola jauh lebih baik di babak kedua," jelas Shearer, seperti dikutip oleh Metro. "Saya rasa semuanya sedikit terlalu lambat, pasif, dan agak lesu di babak pertama, dengan terlalu banyak operan ke samping, tidak cukup menusuk. Begitu Bruno masuk dan mengalirkan bola sedikit lebih baik, dia mencetak gol yang hebat. Declan Rice, menurut saya, sangat bagus di babak kedua."
Bangkit dari keterkejutan atas kekalahan dari Brighton
Kemenangan yang diraih dengan susah payah itu mengembalikan ketenangan di Arsenal setelah kekalahan mengejutkan 3-0 dari Brighton sebelum jeda internasional. Shearer menyoroti bahwa tim awalnya tampak lesu dan pasif pada babak pertama melawan Leeds, terlalu mengandalkan banyak umpan ke samping tanpa penetrasi yang cukup. Namun, mantan striker itu segera menepis kekhawatiran yang masih tersisa soal skuad Arteta.
"Saya tidak khawatir dengan performa Arsenal belakangan ini," tambah Shearer. "Saya rasa terutama pada laga-laga awal setelah jeda internasional, semua pemain mungkin baru kembali pada Rabu atau Kamis. Mereka masih belum punya waktu untuk pulih.
"Saya hanya berpikir ini adalah kemenangan yang sangat penting. Tidak masalah bagaimana mereka melakukannya setelah apa yang terjadi di Brighton tiga pekan lalu. Mereka harus bangkit kembali dan meraih kemenangan. Dan mereka berhasil melakukannya di sini."
- AFP
Menatap Lille dan Nottingham Forest
Kemenangan penting itu mengangkat Arsenal ke posisi kedua klasemen Liga Primer dengan 15 poin dari enam pertandingan awal mereka. Saat ini mereka berada di belakang pemuncak klasemen Manchester City hanya karena selisih gol, meski City telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.
Arteta kini akan menyiapkan skuadnya untuk segera kembali ke kompetisi Eropa dalam beberapa hari ke depan. Arsenal akan menghadapi Lille di Liga Champions, sebelum bertandang untuk melawan Nottingham Forest di Liga Primer akhir pekan depan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami