TERUNGKAP! Sadio Mane Ternyata Enggak Nyaman Di Al-Nassr, OTW Main Bareng Karim Benzema Di Al-Ittihad

GettyYosua Arya dan Chris BurtonTERUNGKAP! Sadio Mane Ternyata Enggak Nyaman Di Al-Nassr, OTW Main Bareng Karim Benzema Di Al-IttihadSadio ManeCristiano RonaldoSaudi Pro LeagueTransfersKarim BenzemaAl Nassr FCAl IttihadSadio Mane dilaporkan "tidak nyaman" di Al-Nassr, dan ada spekulasi bahwa dia akan pindah ke klub rival.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowMane pindah ke Timur Tengah pada tahun 2023Cetak 19 gol di musim 2023/24Berpotensi pindah ke Al-IttihadArtikel dilanjutkan di bawah ini