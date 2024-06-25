Sadio Mane Cristiano Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty
Yosua Arya dan Chris Burton

TERUNGKAP! Sadio Mane Ternyata Enggak Nyaman Di Al-Nassr, OTW Main Bareng Karim Benzema Di Al-Ittihad

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Sadio Mane dilaporkan "tidak nyaman" di Al-Nassr, dan ada spekulasi bahwa dia akan pindah ke klub rival.

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  • Mane pindah ke Timur Tengah pada tahun 2023
  • Cetak 19 gol di musim 2023/24
  • Berpotensi pindah ke Al-Ittihad
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