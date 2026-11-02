Al-Hilal atau Barcelona? Impian Felix tanpa jaminan

Sport mengomentari: "Langkah potensial ini bertentangan dengan keinginan sang pemain untuk mengembalikan kehadirannya di panggung Eropa, menurut laporan yang mengindikasikan bahwa agennya, Jorge Mendes, menjajaki kemungkinan menghindari perpanjangan kontrak, demi menjaga opsi kepergian tetap terbuka".

Barcelona tetap hadir dalam perhitungan Felix, yang menyimpan kenangan khusus dari pengalaman sebelumnya bersama tim tersebut, serta menempatkan kepulangan ke Stadion Camp Nou sebagai salah satu ambisi pribadinya, namun keinginan ini hingga kini belum berubah menjadi langkah konkret, di tengah kerumitan finansial yang terkait dengan transfer tersebut.

Di antara keinginan Al Nassr untuk memperpanjang kontraknya, kemungkinan masuknya Al Hilal ke dalam persaingan, dan ambisi sang pemain untuk kembali ke Eropa, masa depan Felix tampak terbuka terhadap beberapa kemungkinan dalam beberapa bulan mendatang, sementara impian untuk kembali ke Barcelona masih tetap ada tanpa jaminan akan terwujud.

Baca juga: Menyamakannya dengan penyihir Brasil: Ayah Yamal meluruskan kesalahan umum tentang putranya, dan menantang Madrid

Baca juga: Celah Mourinho dan indikator Parisi: Pintu Real Madrid tak akan tertutup bagi Hakimi