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Al Nassr v Neftchi Fargona - AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Al-Hilal atau Barcelona? Impian Felix tanpa jaminan

Barcelona
Al Hilal
Al Nassr FC
J. Felix
Saudi Pro League
LaLiga
Spanyol
Arab Saudi
Portugal

Al Nassr mengasah senjata untuk membentengi bintangnya

Al Hilal masuk dalam pusaran spekulasi mengenai masa depan pemain Portugal, Joao Felix, setelah namanya muncul sebagai tujuan potensial bagi penyerang yang saat ini bermain di barisan Al Nassr tersebut, dan ia tidak menyembunyikan keinginannya untuk suatu hari nanti kembali ke Barcelona serta mengenakan kembali seragam klub Catalan itu.

Pembicaraan soal ketertarikan Al Hilal disampaikan oleh Tariq Al Tuwaijri, mantan direktur eksekutif klub, saat tampil dalam program "Al Manassa" melalui platform "Thmanyah" Saudi, di mana ia mengungkapkan harapannya agar Felix tetap bertahan di Liga Saudi, serta membuka pintu bagi kepindahannya ke Al Hilal atau salah satu rival mereka.

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  • Pernyataan Al Hilal dan manuver Al Nassr

    Al-Tuwaijri mengatakan: "Pertama, saya berharap Felix tidak meninggalkan Liga Roshn. Jika Al-Hilal mampu mengontraknya, itu akan bagus, dan hal yang sama berlaku untuk Al-Ittihad dan Al-Ahli". Pernyataan mantan pejabat Al-Hilal itu memicu spekulasi mengenai masa depan sang pemain, namun surat kabar Spanyol "Sport" menegaskan belum adanya negosiasi resmi antara Al-Hilal dan Al-Nassr sejauh ini terkait bintang Portugal tersebut.

    Situasi semakin rumit akibat langkah-langkah Al-Nassr untuk mempertahankan sang pemain, di mana surat kabar Saudi "Al-Riyadiah" baru-baru ini menyebutkan bahwa klub sedang mempertimbangkan untuk mengaktifkan klausul yang memungkinkannya memperpanjang kontrak Felix secara sepihak hingga Juni 2029, dengan peningkatan gaji tahunannya dari 10 juta euro saat ini menjadi sekitar 12,5 juta.

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  • Barcelona: Mimpi tanpa jaminan

    Sport mengomentari: "Langkah potensial ini bertentangan dengan keinginan sang pemain untuk mengembalikan kehadirannya di panggung Eropa, menurut laporan yang mengindikasikan bahwa agennya, Jorge Mendes, menjajaki kemungkinan menghindari perpanjangan kontrak, demi menjaga opsi kepergian tetap terbuka".

    Barcelona tetap hadir dalam perhitungan Felix, yang menyimpan kenangan khusus dari pengalaman sebelumnya bersama tim tersebut, serta menempatkan kepulangan ke Stadion Camp Nou sebagai salah satu ambisi pribadinya, namun keinginan ini hingga kini belum berubah menjadi langkah konkret, di tengah kerumitan finansial yang terkait dengan transfer tersebut.

    Di antara keinginan Al Nassr untuk memperpanjang kontraknya, kemungkinan masuknya Al Hilal ke dalam persaingan, dan ambisi sang pemain untuk kembali ke Eropa, masa depan Felix tampak terbuka terhadap beberapa kemungkinan dalam beberapa bulan mendatang, sementara impian untuk kembali ke Barcelona masih tetap ada tanpa jaminan akan terwujud.

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