Al-Hilal atau Barcelona? Impian Felix tanpa jaminan

Al Hilal masuk dalam pusaran spekulasi mengenai masa depan pemain Portugal, Joao Felix, setelah namanya muncul sebagai tujuan potensial bagi penyerang yang saat ini bermain di barisan Al Nassr tersebut, dan ia tidak menyembunyikan keinginannya untuk suatu hari nanti kembali ke Barcelona serta mengenakan kembali seragam klub Catalan itu.
Pembicaraan soal ketertarikan Al Hilal disampaikan oleh Tariq Al Tuwaijri, mantan direktur eksekutif klub, saat tampil dalam program "Al Manassa" melalui platform "Thmanyah" Saudi, di mana ia mengungkapkan harapannya agar Felix tetap bertahan di Liga Saudi, serta membuka pintu bagi kepindahannya ke Al Hilal atau salah satu rival mereka.