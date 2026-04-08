Al-Hamdan dan Al-Hilal... Krisis "panas" mengguncang Al-Nasr pasca keputusan Komite Profesionalisme

Pelatih terus memburu mantan bintang timnya

Klub Al-Hilal terus melanjutkan langkah-langkah hukumnya untuk menindak mantan pemainnya, Abdullah Al-Hamdan, yang baru-baru ini bergabung dengan klub rival abadinya, Al-Nassr, selama bursa transfer musim dingin lalu, sebuah langkah yang memicu banyak kontroversi di kalangan dunia olahraga.

Al-Hilal berupaya mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menindak pemain tersebut, di tengah perselisihan terkait pemutusan kontraknya dan kepindahannya ke rival tradisionalnya, dalam kasus yang masih terus berlanjut antara pihak-pihak yang terlibat.

    Keluhan dan Penolakan

    Krisis ini bermula setelah sang pemain memutuskan untuk membatalkan kontraknya dengan Al-Hilal selama bursa transfer musim dingin lalu, dan bergabung dengan Al-Nassr, di mana ia langsung memulai kariernya di sana, hanya 48 jam setelah didaftarkan.

    Hal ini tidak luput dari perhatian Al-Hilal, yang mengajukan keluhan resmi ke Komite Profesional karena meragukan proses pendaftaran dan pemutusan kontrak tersebut, serta menuntut agar pemain tersebut dihukum dan diskors.

    Hal ini menyebabkan Komite Profesional mengeluarkan keputusan resmi pada Sabtu malam, di mana mereka mengumumkan penerimaan pengaduan secara formal namun menolaknya secara substansial.

    Hal ini terjadi di tengah belum adanya keputusan final dari pihak berwenang mengenai keabsahan pemutusan kontrak yang mengikat Al-Hamdan dengan Al-Hilal sebelum ia pindah ke barisan Al-Nassr, yang membuat pertimbangan atas pengaduan tersebut masih prematur.

    Namun, pada saat yang sama, Komite menegaskan bahwa keputusan ini tidak sepenuhnya menutup pintu bagi klub, karena keputusan tersebut dapat diajukan banding ke Pusat Arbitrase Olahraga Saudi, sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang memungkinkan sengketa hukum berlanjut jika Al-Hilal ingin melanjutkan kasusnya ke tingkat arbitrase.


  • Krisis yang memanas... Al-Hilal ingin meningkatkan intensitas

    Jurnalis Abdullah Al-Hunyan mengomentari perkembangan kasus ini, dengan menegaskan bahwa kasus ini tampaknya belum akan segera ditutup mengingat klub Al-Hilal dari Arab Saudi bersikeras untuk melanjutkan proses hukum.

    Al-Hunayan mengatakan dalam pernyataannya di Radio "Al-Arabiya FM" bahwa kasus ini kemungkinan akan berlanjut untuk waktu yang lebih lama, sambil mencatat bahwa Al-Hilal berencana mengajukan banding atas putusan yang baru-baru ini dikeluarkan, serta adanya pembicaraan di internal klub mengenai kemungkinan mengajukan gugatan baru terhadap pemain Abdullah Al-Hamdan ke Badan Penyelesaian Sengketa.

    Dia menambahkan bahwa manajemen Al-Hilal tidak cenderung menyelesaikan kasus ini melalui penyelesaian damai, melainkan cenderung menuju eskalasi hukum, dalam upaya menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum yang tersedia.

    Laporan menunjukkan bahwa Al-Nassr khawatir akan eskalasi tersebut karena pemain tersebut tidak dikenai skorsing pada fase krusial musim ini.



    Apa saja yang telah dicapai Abdullah Al-Hamdan bersama Al-Nassr?

    Al-Hamdan memulai perjalanannya bersama Al-Nassr pada paruh kedua musim ini, setelah bergabung dengan tim atas undangan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus.

    Al-Hamdan berhasil tampil impresif hingga saat ini, dengan mencetak 4 gol dan memberikan satu assist dalam 10 pertandingan yang ia jalani di berbagai kompetisi.