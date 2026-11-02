Al-Ahli dan Al-Sadd: 90 Menit Tanpa Pemenang

Klub Qatar Al Sadd dan klub Arab Saudi Al Ahli bermain imbang tanpa gol pada Senin malam ini, dalam pertandingan pekan keempat fase liga Liga Champions Asia Elite.

Al Ahli mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan, namun gagal mengubah keunggulannya menjadi gol setelah dibentur oleh penampilan gemilang kiper Meshaal Barsham, yang menggagalkan beberapa peluang berbahaya, sementara klub Qatar itu menyia-nyiakan peluang untuk mengejutkan lawannya.

Pertandingan diwarnai sejumlah cedera dan pergantian pemain, sebelum upaya-upaya Al Ahli berlanjut di menit-menit akhir tanpa mampu merobek jala gawang.

Al Sadd menambah koleksi poinnya menjadi dua angka di peringkat kelima belas, posisi kedua dari bawah, sementara di sisi lain koleksi poin Al Ahli menjadi 8 angka yang membawanya menempati peringkat ketiga.

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