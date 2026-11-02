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Al Shabab v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Al-Ahli dan Al-Sadd: 90 Menit Tanpa Pemenang

Al-Sadd vs Al Ahli
Al-Sadd
Al Ahli
AFC Champions League Elite
Qatar
Arab Saudi

Hasil imbang yang menentukan

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Klub Qatar Al Sadd dan klub Arab Saudi Al Ahli bermain imbang tanpa gol pada Senin malam ini, dalam pertandingan pekan keempat fase liga Liga Champions Asia Elite.

Al Ahli mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan, namun gagal mengubah keunggulannya menjadi gol setelah dibentur oleh penampilan gemilang kiper Meshaal Barsham, yang menggagalkan beberapa peluang berbahaya, sementara klub Qatar itu menyia-nyiakan peluang untuk mengejutkan lawannya.

Pertandingan diwarnai sejumlah cedera dan pergantian pemain, sebelum upaya-upaya Al Ahli berlanjut di menit-menit akhir tanpa mampu merobek jala gawang.

Al Sadd menambah koleksi poinnya menjadi dua angka di peringkat kelima belas, posisi kedua dari bawah, sementara di sisi lain koleksi poin Al Ahli menjadi 8 angka yang membawanya menempati peringkat ketiga.

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  • Pukulan dini bagi Al Ahly, Barsham tampil gemilang

    Kedua tim memulai pertandingan dengan hati-hati, dengan upaya saling mengancam gawang, dan peluang paling menonjol dari Al-Sadd datang lewat Roberto Firmino, yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit kedelapan, tetapi barisan pertahanan menghalaunya.

    Al-Ahli menerima pukulan dini pada menit ke-15, setelah Valentin Atangana mengalami cedera, lalu meninggalkan lapangan tiga menit kemudian, dan Ziyad Al-Jahni masuk menggantikannya. Pada menit ke-23, Akram Afif, pemain Al-Sadd, menerima kartu kuning, sebelum Galeno mendapatkan kartu kuning kedua dalam pertandingan pada menit ke-26.

    Al-Ahli berupaya menembus gawang lawannya, dan Edward Spertsyan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-27, tetapi melayang di samping tiang gawang, sementara Al-Sadd membalas dengan dua upaya berbahaya lewat Claudinho dan Giovani, tetapi Edouard Mendy menepis tembakan yang pertama pada menit ke-30, sedangkan tembakan yang kedua melambung di atas mistar.

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    Al-Ahli nyaris membuka skor pada menit ke-39, setelah Roger Ibañez melompat menyambut umpan silang Spertsyan dan menyundulnya ke arah gawang, tetapi penjaga gawang Meshaal Barsham menepis upaya itu dengan cemerlang.

    Galeno kembali mengancam gawang Al-Sadd pada menit ke-41 dengan tembakan keras dari dalam kotak penalti, namun Barsham kembali tampil gemilang dan membuang bola ke sepak pojok.

    Pada masa tambahan waktu, Claudinho menyia-nyiakan peluang baru bagi Al-Sadd dengan tembakan dari luar kotak penalti yang melambung di atas mistar, hingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

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  • Al Ahli menekan, Al Sadd bertahan

    Al Ahli Saudi melanjutkan upayanya untuk menjebol gawang Al Sadd Qatar sepanjang babak kedua, tetapi gagal mengubah peluang menjadi gol, di tengah tampilnya gemilang kiper Meshaal Barsham, sementara tim Saudi itu mengalami dua pukulan baru akibat cedera, dalam pertandingan yang tetap berakhir imbang tanpa gol.

    Al Ahli membuka babak kedua dengan tekanan ofensif, dan Ivan Toney nyaris membuka keunggulan pada menit ke-46, setelah menerima umpan silang Galeno dan melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, tetapi bolanya melintas di samping tiang, sebelum ia menyia-nyiakan peluang lain pada menit ke-50 dengan tembakan yang melintas dekat gawang.

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    Al Sadd membalas dengan percobaan berbahaya lewat Roberto Firmino pada menit ke-52, tetapi Edouard Mendy mementahkan tembakannya dari dalam kotak penalti, serta menepis percobaan Claudinho dari luar kotak pada menit ke-64.

    Al Sadd melakukan dua pergantian, dengan masuknya Mustafa Meshaal menggantikan Mohammed Kamara pada menit ke-51, dan Hashem Ali menggantikan Guiñiani pada menit ke-69, sementara Al Ahli terpaksa menarik keluar Mohammed Suleiman pada menit ke-59 akibat cedera, sehingga Rayan Hamed masuk menggantikannya.

    Rayan Hamed menerima kartu kuning pada menit ke-67, sebelum Al Ahli terpaksa melakukan tiga pergantian terakhirnya sekaligus pada menit ke-81, dengan masuknya Firas Al Buraikan, Ibrahima Diaby, dan Matheus Gonçalves menggantikan Ivan Toney, Artem Bondarenko, dan Trincão.

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  • Upaya saling balas

    Menit-menit terakhir diwarnai serangan silih berganti, di mana Mendy menggagalkan tembakan Firmino pada menit ke-77, sementara Galeno dan Spertsyan mencoba mengancam gawang Al Sadd, namun lini pertahanan tim Qatar itu berhasil mematahkan upaya mereka.

    Pada menit ke-84, Matheus Gonçalves menguji kiper Meshaal Barsham dengan tembakan dari dalam kotak penalti, tetapi sang penjaga gawang berhasil menghalaunya, sehingga skor imbang tanpa gol tetap bertahan.

    Al Ahli terus menekan pada menit-menit terakhir, dan Meshaal Barsham menggagalkan sundulan Ibrahima Diabaté pada menit ke-88, sebelum Roger Ibañez menyia-nyiakan peluang lain lewat sundulan yang melambung di atas mistar, setelah umpan silang dari Edward Spertsyan, hingga pertandingan berakhir sama seperti saat dimulai, tanpa gol.

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AHL

Saudi Pro League

07 Nov 2026

ALT

ALT

ALS

ALS

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08 Nov 2026

ALR

ALR