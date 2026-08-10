Tottenham secara resmi mengumumkan bahwa Van de Ven telah menandatangani kontrak baru dengan klub, sebagai ganjaran atas perkembangan pesatnya sejak bergabung dari VfL Wolfsburg pada Agustus 2023. Bek asal Belanda itu, yang secara luas dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa, telah menjadi pilar lini pertahanan tim dan simbol perkembangan klub belakangan ini di bawah arahan taktik Roberto De Zerbi.

Berbicara kepada situs resmi klub setelah menandatangani kontrak barunya, Van de Ven menyoroti kedekatannya yang mendalam dengan Tottenham dan optimismenya terhadap masa depan. "Ini adalah momen spesial untuk menandatangani kontrak baru dan momen yang membanggakan bagi saya dan keluarga saya," kata sang bek. "Saya selalu mencintai Tottenham, sejak hari pertama saya datang ke sini. Saya mencintai klub ini, saya mencintai para penggemar dan saya berkembang dengan sangat baik di sini. Jelas arah yang ingin dituju klub ini, dan saya ingin menjadi bagian dari itu. Saya antusias menyambut apa yang akan datang."