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Micky van de Ven Tottenham 2025-26Getty
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

'Aku mencintai klub ini' - Micky van de Ven mengikat masa depannya di Tottenham dengan kontrak baru

M. van de Ven
Tottenham Hotspur
Premier League

Tottenham Hotspur telah mengamankan masa depan jangka panjang Micky van de Ven, dengan pemain internasional Belanda itu resmi menandatangani kontrak baru di klub London Utara tersebut. Bek tengah itu telah memantapkan dirinya sebagai salah satu talenta terbaik di Premier League sejak datang dari Bundesliga.

  • Van de Ven berkomitmen pada proyek Tottenham Hotspur

    Tottenham secara resmi mengumumkan bahwa Van de Ven telah menandatangani kontrak baru dengan klub, sebagai ganjaran atas perkembangan pesatnya sejak bergabung dari VfL Wolfsburg pada Agustus 2023. Bek asal Belanda itu, yang secara luas dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa, telah menjadi pilar lini pertahanan tim dan simbol perkembangan klub belakangan ini di bawah arahan taktik Roberto De Zerbi.

    Berbicara kepada situs resmi klub setelah menandatangani kontrak barunya, Van de Ven menyoroti kedekatannya yang mendalam dengan Tottenham dan optimismenya terhadap masa depan. "Ini adalah momen spesial untuk menandatangani kontrak baru dan momen yang membanggakan bagi saya dan keluarga saya," kata sang bek. "Saya selalu mencintai Tottenham, sejak hari pertama saya datang ke sini. Saya mencintai klub ini, saya mencintai para penggemar dan saya berkembang dengan sangat baik di sini. Jelas arah yang ingin dituju klub ini, dan saya ingin menjadi bagian dari itu. Saya antusias menyambut apa yang akan datang."

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    De Zerbi puji bek kelas dunia

    De Zerbi vokal soal pentingnya sang bek dalam sistemnya, bahkan memberinya ban kapten dalam enam laga krusial terakhir musim lalu saat Tottenham menahan ancaman degradasi hingga hari terakhir. Pelatih asal Italia itu meyakini bahwa mempertahankan pemain dengan kaliber Van de Ven sangat penting agar Spurs bisa melewati perjuangan itu dan membangun kembali untuk bersaing memperebutkan gelar tertinggi di sepakbola Inggris dan Eropa.

    De Zerbi melontarkan pujian besar kepada sang bek dengan menyatakan: "Micky adalah salah satu bek tengah terbaik di Eropa dan pemain penting bagi kami. Dia memiliki kualitas, mentalitas, dan ambisi yang kami inginkan di Tottenham Hotspur, dan saya sangat senang dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya bersama klub ini. Kami sedang membangun sesuatu yang kuat di sini, dan pemain seperti Micky adalah bagian penting dari masa depan itu. Keputusannya menandatangani kontrak baru menunjukkan keyakinannya terhadap apa yang sedang kami bangun bersama."

  • Mendekati 100 penampilan

    Sejak kedatangannya di London utara, Van de Ven terbukti tampil sangat konsisten, dan dengan cepat mendekati tonggak 100 penampilan untuk klub. Musim lalu, ia bermain dalam 45 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 34 penampilan di Premier League, sehingga total catatannya menjadi 96 laga.

    Namun, aksi heroiknya di lini pertahananlah yang benar-benar membuatnya dicintai para pendukung setia Tottenham. Sapuan akrobatiknya untuk menggagalkan Rasmus Hojlund pada final Liga Europa 2025 di Bilbao membantu mempertahankan kemenangan 1-0 atas Manchester United, dan tetap menjadi salah satu gambar paling ikonis dalam sejarah modern klub.

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    Bintang yang sedang naik daun untuk klub dan tim nasional

    Lahir di Wormer, Belanda, perjalanan Van de Ven menuju puncak sepakbola Eropa dimulai di FC Volendam sebelum ia pindah ke Jerman bersama Wolfsburg pada 2021. Perkembangannya yang pesat di Bundesliga memberinya kepindahan bergengsi ke Premier League, tempat ia kemudian berkembang menjadi talenta kelas dunia.

    Di level internasional, Van de Ven menjalani debut seniornya untuk Belanda melawan Prancis pada Oktober 2023. Ia kemudian mewakili negaranya di Euro 2024 dan Piala Dunia musim panas ini, sehingga total penampilannya untuk Belanda menjadi 24 caps.

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