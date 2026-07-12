Aksi 'spider cam' yang menentukan: gol pertama Bellingham bermula dari sentuhan pada tali, protes dari Norwegia

Sebuah insiden yang pasti akan menjadi bahan perbincangan menandai akhir babak pertama pertandingan Norwegia vs Inggris 1-2, pada babak perempat final Piala Dunia. Gol penyama kedudukan 1-1 yang dicetak Inggris melalui Bellingham pada masa tambahan waktu tersebut sebenarnya bermula dari situasi yang sangat tidak biasa dan sulit terulang: bola yang ditendang keluar oleh kiper Norwegia, Nyland, mengenai kabel kamera spider yang tergantung di atas lapangan.





Setelah bertabrakan dengan kabel kamera tersebut, lintasan bola berubah, sehingga memudahkan Inggris untuk merebut kembali bola. Gordon segera mengembangkan serangan di sayap kiri dan mengoper bola ke tengah kepada Bellingham, yang dengan cerdik melewati dua pemain bertahan dan mengalahkan Nyland dengan tendangan diagonal yang menyamakan kedudukan.



