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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Aksi 'spider cam' yang menentukan: gol pertama Bellingham bermula dari sentuhan pada tali, protes dari Norwegia

World Cup
England
Norway

Pada pertandingan Norwegia vs Inggris yang berakhir 1-2, hal ini sangat langka dan, mungkin, tak akan terulang lagi

Sebuah insiden yang pasti akan menjadi bahan perbincangan menandai akhir babak pertama pertandingan Norwegia vs Inggris 1-2, pada babak perempat final Piala Dunia. Gol penyama kedudukan 1-1 yang dicetak Inggris melalui Bellingham pada masa tambahan waktu tersebut sebenarnya bermula dari situasi yang sangat tidak biasa dan sulit terulang: bola yang ditendang keluar oleh kiper Norwegia, Nyland, mengenai kabel kamera spider yang tergantung di atas lapangan.


Setelah bertabrakan dengan kabel kamera tersebut, lintasan bola berubah, sehingga memudahkan Inggris untuk merebut kembali bola. Gordon segera mengembangkan serangan di sayap kiri dan mengoper bola ke tengah kepada Bellingham, yang dengan cerdik melewati dua pemain bertahan dan mengalahkan Nyland dengan tendangan diagonal yang menyamakan kedudukan.


  • SENSOR TIDAK MENDETEKSI BENTURAN

    Para pemain Norwegia, yang dipimpin oleh Nyland sendiri, langsung mengajukan protes kepada wasit, berusaha menunjukkan bahwa bola telah menyentuh kabel tersebut. Namun, protes mereka tidak mengubah keputusan tim wasit dan gol tersebut tetap sah.


    Menurut peraturan, permainan seharusnya dihentikan jika bola bersentuhan dengan benda eksternal seperti kabel spider cam. Namun, selama pertandingan berlangsung, FIFA menjelaskan bahwa sensor yang terpasang di dalam bola tidak mendeteksi adanya benturan dengan kabel tersebut. Tanpa adanya konfirmasi teknologi, baik wasit Turpin maupun VAR tidak melakukan intervensi, dan pertandingan berlanjut hingga gol penyama kedudukan Inggris tercipta. Insiden luar biasa ini berisiko memicu perdebatan mengenai penggunaan teknologi dan penanganan situasi yang sangat jarang terjadi.


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