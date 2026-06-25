Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Germany Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

Diterjemahkan oleh

Aksi gerilya yang luar biasa: Nike memperkenalkan seragam baru DFB menjelang pertandingan Piala Dunia Jerman melawan Ekuador

World Cup
Ecuador vs Germany
Germany
J. Musiala

Raksasa perlengkapan olahraga AS, Nike, akan menjadi penyedia seragam tim nasional sepak bola Jerman mulai tahun 2027 — dan kini telah memberikan gambaran awal tentang seperti apa tampilannya nanti.

Menjelang pertandingan terakhir Jerman di babak penyisihan grup melawan Ekuador, perusahaan tersebut meluncurkan aksi pemasaran tak terduga pada hari Kamis di New Jersey dengan slogan permainan kata "Hallo New Jersey", yang artinya: Halo, seragam baru.

  • Sebuah kapal berlayar dari Staten Island menyusuri Sungai Hudson, melewati Patung Liberty, hingga tiba di depan cakrawala Manhattan yang megah. Di atas kapal itu terpampang foto Jamal Musiala, si “Si Kaki Ajaib”, yang mengenakan seragam barunya.

    Seragam berwarna putih klasik dengan kerah bulat hitam ini mengingatkan pada seragam yang dikenakan oleh “Kaisar” Franz Beckenbauer dan rekan-rekannya saat meraih gelar juara dunia kedua pada tahun 1974 di München. Di bagian dada seragam baru tersebut terpampang lambang elang DFB dan logo Nike Swoosh yang terkenal.

    • Iklan

  • Nike menggantikan adidas sebagai sponsor DFB setelah 70 tahun

    Namun demikian: Karena produsen perlengkapan asal AS tersebut belum diizinkan untuk memperlihatkan seragam tersebut secara utuh, seragam tersebut masih ditampilkan dalam bentuk piksel pada foto Musiala. Hingga akhir tahun ini, tim nasional Jerman masih akan didukung oleh adidas, seperti halnya pada Piala Dunia saat pertandingan melawan Ekuador (pukul 22.00/ARD dan Magenta).

    Perusahaan asal Herzogenaurach ini telah mendampingi tim nasional selama lebih dari 70 tahun. Pada Maret 2024, Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengumumkan bahwa mereka akan menjalin kemitraan dengan Nike mulai 1 Januari 2027 hingga 2034. Menurut laporan, perusahaan asal AS tersebut akan membayar DFB sebesar 100 juta euro per tahun di masa mendatang.

  • Skuad Jerman di Piala Dunia 2026

    PosisiPemainKlubNomor punggung
    Penjaga gawangOliver BaumannTSG Hoffenheim12
    KiperManuel NeuerFC Bayern München1
    GolAlexander NübelVfB Stuttgart21
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund3
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt18
    PertahananPascal GroßBrighton & Hove Albion13
    PertahananJoshua KimmichFC Bayern München6
    BekFelix NmechaBorussia Dortmund23
    PertahananAleksandar PavlovicFC Bayern München5
    BekDavid RaumRB Leipzig22
    PertahananAntonio RüdigerReal Madrid2
    PertahananNico SchlotterbeckBorussia Dortmund15
    PertahananAngelo StillerVfB Stuttgart16
    PertahananJonathan TahFC Bayern München4
    BekMalick ThiawNewcastle United24
    SerangNadiem AmiriMainz 0520
    PenyerangMaximilian BeierBorussia Dortmund14
    SeranganLeon GoretzkaFC Bayern München8
    PenyerangKai HavertzFC Arsenal7
    SeranganAssan OuedraogoRB Leipzig25
    SeranganJamie LewelingVfB Stuttgart9
    SeranganJamal MusialaFC Bayern München10
    PenyerangLeroy SanéGalatasaray Istanbul19
    PenyerangDeniz UndavVfB Stuttgart26
    PenyerangFlorian WirtzFC Liverpool17
    PenyerangNick WoltemadeNewcastle United11
World Cup
Ecuador crest
Ecuador
ECU
Germany crest
Germany
GER