Menjelang pertandingan terakhir Jerman di babak penyisihan grup melawan Ekuador, perusahaan tersebut meluncurkan aksi pemasaran tak terduga pada hari Kamis di New Jersey dengan slogan permainan kata "Hallo New Jersey", yang artinya: Halo, seragam baru.
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Aksi gerilya yang luar biasa: Nike memperkenalkan seragam baru DFB menjelang pertandingan Piala Dunia Jerman melawan Ekuador
Sebuah kapal berlayar dari Staten Island menyusuri Sungai Hudson, melewati Patung Liberty, hingga tiba di depan cakrawala Manhattan yang megah. Di atas kapal itu terpampang foto Jamal Musiala, si “Si Kaki Ajaib”, yang mengenakan seragam barunya.
Seragam berwarna putih klasik dengan kerah bulat hitam ini mengingatkan pada seragam yang dikenakan oleh “Kaisar” Franz Beckenbauer dan rekan-rekannya saat meraih gelar juara dunia kedua pada tahun 1974 di München. Di bagian dada seragam baru tersebut terpampang lambang elang DFB dan logo Nike Swoosh yang terkenal.
Nike menggantikan adidas sebagai sponsor DFB setelah 70 tahun
Namun demikian: Karena produsen perlengkapan asal AS tersebut belum diizinkan untuk memperlihatkan seragam tersebut secara utuh, seragam tersebut masih ditampilkan dalam bentuk piksel pada foto Musiala. Hingga akhir tahun ini, tim nasional Jerman masih akan didukung oleh adidas, seperti halnya pada Piala Dunia saat pertandingan melawan Ekuador (pukul 22.00/ARD dan Magenta).
Perusahaan asal Herzogenaurach ini telah mendampingi tim nasional selama lebih dari 70 tahun. Pada Maret 2024, Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengumumkan bahwa mereka akan menjalin kemitraan dengan Nike mulai 1 Januari 2027 hingga 2034. Menurut laporan, perusahaan asal AS tersebut akan membayar DFB sebesar 100 juta euro per tahun di masa mendatang.
Skuad Jerman di Piala Dunia 2026
Posisi Pemain Klub Nomor punggung Penjaga gawang Oliver Baumann TSG Hoffenheim 12 Kiper Manuel Neuer FC Bayern München 1 Gol Alexander Nübel VfB Stuttgart 21 Bek Waldemar Anton Borussia Dortmund 3 Bek Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 18 Pertahanan Pascal Groß Brighton & Hove Albion 13 Pertahanan Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Bek Felix Nmecha Borussia Dortmund 23 Pertahanan Aleksandar Pavlovic FC Bayern München 5 Bek David Raum RB Leipzig 22 Pertahanan Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Pertahanan Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 15 Pertahanan Angelo Stiller VfB Stuttgart 16 Pertahanan Jonathan Tah FC Bayern München 4 Bek Malick Thiaw Newcastle United 24 Serang Nadiem Amiri Mainz 05 20 Penyerang Maximilian Beier Borussia Dortmund 14 Serangan Leon Goretzka FC Bayern München 8 Penyerang Kai Havertz FC Arsenal 7 Serangan Assan Ouedraogo RB Leipzig 25 Serangan Jamie Leweling VfB Stuttgart 9 Serangan Jamal Musiala FC Bayern München 10 Penyerang Leroy Sané Galatasaray Istanbul 19 Penyerang Deniz Undav VfB Stuttgart 26 Penyerang Florian Wirtz FC Liverpool 17 Penyerang Nick Woltemade Newcastle United 11