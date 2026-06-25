Aksi gerilya yang luar biasa: Nike memperkenalkan seragam baru DFB menjelang pertandingan Piala Dunia Jerman melawan Ekuador

Namun demikian: Karena produsen perlengkapan asal AS tersebut belum diizinkan untuk memperlihatkan seragam tersebut secara utuh, seragam tersebut masih ditampilkan dalam bentuk piksel pada foto Musiala. Hingga akhir tahun ini, tim nasional Jerman masih akan didukung oleh adidas, seperti halnya pada Piala Dunia saat pertandingan melawan Ekuador (pukul 22.00/ARD dan Magenta).

Perusahaan asal Herzogenaurach ini telah mendampingi tim nasional selama lebih dari 70 tahun. Pada Maret 2024, Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) mengumumkan bahwa mereka akan menjalin kemitraan dengan Nike mulai 1 Januari 2027 hingga 2034. Menurut laporan, perusahaan asal AS tersebut akan membayar DFB sebesar 100 juta euro per tahun di masa mendatang.