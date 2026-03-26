Mohamed Salah
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

Akan hengkang dari Liverpool pada musim panas: Siapa yang pertama kali tertarik pada Mohamed Salah?

Setelah kabar kepergiannya dari FC Liverpool pada musim panas mendatang terungkap, Al-Ittihad tampaknya mulai melirik Mohamed Salah.

Menurut laporan ESPN, klub dari Liga Pro Arab Saudi tersebut dilaporkan telah memulai kembali negosiasi dengan bintang top asal Mesir tersebut.

  • Di masa lalu, Al-Ittihad sering dikaitkan dengan Salah, namun tidak pernah ada perkembangan konkret terkait transfer tersebut. Setidaknya setelah perpanjangan kontrak pemain berusia 33 tahun itu pada April 2025, situasi pun kembali tenang; namun, kabar mengejutkan tentang kepergiannya di akhir musim membuat rumor tersebut kembali memanas.

    Menurut laporan ESPN, hanya Al Qadsiah yang memiliki dana untuk membiayai kepindahan Salah ke gurun pasir. Klub CR7, Al Nassr, dan Al Hilal, mantan klub bintang Brasil Neymar, tampaknya tidak masuk dalam perburuan.

    Klub yang akan merekrutnya tampaknya tidak perlu membayar biaya transfer untuk pemain asal Mesir tersebut. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, Salah dan Liverpool telah sepakat bahwa sang pemain dapat meninggalkan The Reds tanpa biaya transfer.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Salah meninggalkan Liverpool: "Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata"

    Salah telah mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari Liverpool pada akhir musim ini pada hari Selasa. "Sayangnya, hari itu kini telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahanku. Aku akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini. Aku tidak pernah membayangkan betapa besarnya peran klub ini, kota ini, dan orang-orangnya dalam hidupku. Liverpool bukan sekadar klub. Ini adalah gairah. Saya bahkan tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata," kata pemain berusia 33 tahun itu dalam sebuah video yang diunggah di X.

    Selama hampir sembilan tahun mengenakan seragam LFC, Salah telah mencetak 255 gol dalam 435 penampilan. Dengan demikian, ia berada di peringkat ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liverpool, di belakang Ian Rush (346) dan Roger Hunt (285).

  Musim 2025/2026 Mohamed Salah

    Permainan

    34

    Menit bermain

    2685

    Gol

    10

    Assist

    9

