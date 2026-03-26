Akan hengkang dari Liverpool pada musim panas: Siapa yang pertama kali tertarik pada Mohamed Salah?

Di masa lalu, Al-Ittihad sering dikaitkan dengan Salah, namun tidak pernah ada perkembangan konkret terkait transfer tersebut. Setidaknya setelah perpanjangan kontrak pemain berusia 33 tahun itu pada April 2025, situasi pun kembali tenang; namun, kabar mengejutkan tentang kepergiannya di akhir musim membuat rumor tersebut kembali memanas.

Menurut laporan ESPN, hanya Al Qadsiah yang memiliki dana untuk membiayai kepindahan Salah ke gurun pasir. Klub CR7, Al Nassr, dan Al Hilal, mantan klub bintang Brasil Neymar, tampaknya tidak masuk dalam perburuan.

Klub yang akan merekrutnya tampaknya tidak perlu membayar biaya transfer untuk pemain asal Mesir tersebut. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, Salah dan Liverpool telah sepakat bahwa sang pemain dapat meninggalkan The Reds tanpa biaya transfer.