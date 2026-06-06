Agen Jurgen Klopp angkat bicara menyusul kabar sensasional yang mengaitkannya dengan Real Madrid

Kantor calon penantang tersebut sebelumnya berargumen bahwa daya tarik unik Bernabeu akan meyakinkan pelatih ikonik itu untuk mengakhiri masa istirahat singkatnya dari dunia kepelatihan. Namun, menanggapi pernyataan publik tersebut melalui Sport, agen Klopp, Kosicke, mengatakan: “Ini menjengkelkan! Jurgen Klopp bahagia dengan perannya di Red Bull dan tidak memiliki ambisi untuk bekerja sebagai pelatih di sebuah klub.”

Kampanye Riquelme sebelumnya telah mencoba membenarkan upaya tersebut melalui pernyataan resmi dari kantornya, yang berbunyi: “Kami tahu bahwa Jurgen Klopp telah secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak berniat kembali ke bangku cadangan dalam waktu dekat, dan bahwa ia telah menolak banyak tawaran.

"Itulah tepatnya mengapa kami percaya tantangan Real Madrid berbeda. Karena ada banyak klub besar, tetapi hanya ada satu Real Madrid. Hanya ada satu institusi yang mampu menyatukan tradisi dan masa depan, nilai-nilai dan ambisi, gairah dan keunggulan.

"Oleh karena itu, jika para anggota memberikan kepercayaan kepada saya pada hari Minggu ini, pada hari Senin, 8 Juni, Raul Gonzalez Blanco [direktur olahraga Real Madrid] akan menghubungi Jurgen Klopp untuk menyampaikan kepadanya secara pribadi proyek olahraga kami dan harapan kami agar ia menjadi orang yang memimpin, dari bangku cadangan, era baru kami di Real Madrid."