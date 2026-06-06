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Agen Jurgen Klopp angkat bicara menyusul kabar sensasional yang mengaitkannya dengan Real Madrid
Pemilihan di Bernabeu memicu spekulasi soal manajer
Madrid kini berada di persimpangan jalan yang krusial saat para anggotanya bersiap menyambut pemilihan presiden pertama dalam 20 tahun terakhir pada Minggu ini. Penantang Riquelme telah gencar menyerang mantan manajer Liverpool, Klopp, dengan berjanji bahwa direktur olahraga yang akan datang, Raul Gonzalez, akan segera menghubungi pelatih asal Jerman itu pada hari Senin. Namun, agen Klopp, Marc Kosicke, dengan cepat membantah janji kampanye tersebut, menegaskan komitmen kliennya terhadap peran eksekutifnya saat ini, dan memberikan pukulan publik kedua berturut-turut terhadap manifesto olahraga ambisius Riquelme.
- Peter Byrne/PA Wire
Kosicke menampik kabar kembalinya ke bangku cadangan
Kantor calon penantang tersebut sebelumnya berargumen bahwa daya tarik unik Bernabeu akan meyakinkan pelatih ikonik itu untuk mengakhiri masa istirahat singkatnya dari dunia kepelatihan. Namun, menanggapi pernyataan publik tersebut melalui Sport, agen Klopp, Kosicke, mengatakan: “Ini menjengkelkan! Jurgen Klopp bahagia dengan perannya di Red Bull dan tidak memiliki ambisi untuk bekerja sebagai pelatih di sebuah klub.”
Kampanye Riquelme sebelumnya telah mencoba membenarkan upaya tersebut melalui pernyataan resmi dari kantornya, yang berbunyi: “Kami tahu bahwa Jurgen Klopp telah secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak berniat kembali ke bangku cadangan dalam waktu dekat, dan bahwa ia telah menolak banyak tawaran.
"Itulah tepatnya mengapa kami percaya tantangan Real Madrid berbeda. Karena ada banyak klub besar, tetapi hanya ada satu Real Madrid. Hanya ada satu institusi yang mampu menyatukan tradisi dan masa depan, nilai-nilai dan ambisi, gairah dan keunggulan.
"Oleh karena itu, jika para anggota memberikan kepercayaan kepada saya pada hari Minggu ini, pada hari Senin, 8 Juni, Raul Gonzalez Blanco [direktur olahraga Real Madrid] akan menghubungi Jurgen Klopp untuk menyampaikan kepadanya secara pribadi proyek olahraga kami dan harapan kami agar ia menjadi orang yang memimpin, dari bangku cadangan, era baru kami di Real Madrid."
Para calon saling melontarkan janji
Penolakan ini menandai pekan yang penuh gejolak bagi Riquelme, yang klaimnya mengenai kesepakatan untuk merekrut Erling Haaland sebelumnya telah dibantah mentah-mentah oleh perwakilan striker Manchester City tersebut dan ayahnya, Alfie.
Membela janji transfernya, yang juga mencakup upaya untuk mendatangkan gelandang City, Rodri, Riquelme menyatakan di El Hormiguero: "Jika saya melanggar janji saya terkait salah satu dari kedua pemain ini, saya telah menandatangani jaminan bahwa saya akan membayar 100 persen biaya keanggotaan untuk musim depan. Haaland memiliki klausul pelepasan, dan dia ingin datang ke Madrid."
Menanggapi hal tersebut, juru bicara City menyatakan: "Berita yang beredar dari Spanyol mengenai masa depan Erling Haaland tidak benar. Tidak ada kemungkinan hal ini terjadi dan tidak ada klausul kontrak yang memungkinkan hal tersebut. Kami sedang mempertimbangkan tindakan hukum atas penggunaan citra pemain kami dalam konteks ini."
Perwakilan Haaland menambahkan dalam pernyataan bersama: "Semua ini sangat menghibur tapi tidak benar. Kami mengucapkan yang terbaik bagi kedua calon dalam pemilihan presiden Real Madrid."
Sementara itu, presiden petahana Florentino Perez membalas dengan menyelesaikan kesepakatan dengan Jose Mourinho, bersama dengan rencana untuk mendatangkan Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, dan tawaran €150 juta untuk seorang bintang top Eropa.
- Goal - GFX
Para pemilih menentukan masa depan
Seluruh arah olahraga klub bergantung pada pemungutan suara hari Minggu, yang akan langsung memicu strategi perekrutan yang bertolak belakang. Jika Perez berhasil mempertahankan jabatannya sebagai presiden, reuni sensasional dengan Mourinho akan disepakati minggu depan.
Sebaliknya, kemenangan mengejutkan bagi Riquelme akan menguji jaminan keuangan keanggotaan yang dijanjikannya, memaksa pemerintahannya menghadapi perlawanan hukum yang agresif dari City dan pintu ruang direksi yang terkunci dari kubu Klopp.