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'Agak aneh' - Jamie Carragher bingung dengan kesediaan Arsenal melepas Myles Lewis-Skelly
Arsenal mempertimbangkan penjualan mengejutkan
Juara Premier League Arsenal dilaporkan terbuka untuk mengizinkan kepergian Lewis-Skelly, setelah menawarkan gelandang berusia 19 tahun itu kepada United dan Chelsea. Sikap tak terduga itu menyusul kedatangan Bruno Guimaraes dari Newcastle United senilai £75 juta, yang telah memperketat persaingan di lini tengah di London utara. Meski mengawali kampanye sebelumnya dengan frustrasi, pemain internasional Inggris itu berhasil menembus tim pada fase akhir musim, menjadi orang Inggris termuda kedua yang menjadi starter di final Liga Champions dalam kekalahan Arsenal melalui adu penalti dari Paris Saint-Germain.
- Focus Images
Carragher pertanyakan sikap transfer
Carragher secara terbuka mempertanyakan logika di balik kesiapan Arsenal untuk menguangkan salah satu lulusan akademi Hale End paling cemerlang mereka.
Berbicara di The Overlap Fan Debate, Carragher mengungkapkan keterkejutannya: "Itulah hal yang sedikit aneh tentang ini. Rasanya hampir seperti Arsenal menawarkan Myles Lewis-Skelly kepada Manchester United. Bukan Myles Lewis-Skelly yang mengatakan, saya ingin pergi, atau pihaknya membocorkan sesuatu. Di situlah letak keterkejutannya, bukan terlalu pada sisi pemain."
Pundit televisi itu memperingatkan bahwa Arsenal akan membuat kesalahan besar jika berpisah dengan talenta yang sudah terbukti di level elite. Ia menambahkan: "Saya masih tidak percaya. Jelas, musim lalu tidak terlalu bagus baginya sepanjang musim, tetapi ketika seorang pemain muda sudah menampilkan performa seperti yang saya lihat darinya di Bernabeu, mungkin lebih dari setahun atau 18 bulan lalu, sebagai bek kiri, dia mengendalikan permainan di Bernabeu, lalu penampilannya di final sebagai gelandang tengah melawan Paris Saint-Germain. Anda tidak bisa bermain di level itu kecuali Anda memang sangat spesial di usia tersebut.
"Semua pemain muda punya naik turun. Musim lalu dia tidak bermain sebanyak yang mungkin dia inginkan. Tetapi plafonnya sangat tinggi melihat performa yang sudah dia tampilkan sebagai anak berusia 20 tahun. Saya tidak percaya Arsenal bahkan akan memikirkan untuk melepasnya. Ini memang terasa seperti sesuatu yang aneh."
Arteta menghindari spekulasi transfer
Lewis-Skelly, yang masih terikat kontrak di Emirates Stadium hingga 2030, menegaskan keinginannya untuk bertahan dengan merayakan gol ke gawang Como lewat gestur hati kepada suporter tuan rumah.
Membahas masa depan sang remaja setelah pertandingan, manajer Mikel Arteta menolak menanggapi rumor tersebut: "Saya tidak akan membicarakan spekulasi apa pun. Jika ada spekulasi tentang para pemain kami, itu pertanda bagus. Itu berarti kami menarik perhatian dan mereka melakukan pekerjaan dengan baik."
Sementara itu, Arsenal terus memburu tambahan kekuatan di lini belakang di bursa transfer, dengan mengajukan pendekatan kedua untuk Ezri Konsa milik Aston Villa sekaligus membuka pembicaraan untuk bek tengah Bayer Leverkusen Jarell Quansah.
- Getty Images Sport
Persaingan memperebutkan tempat menanti pemain muda
Lewis-Skelly menghadapi pertarungan yang menentukan untuk mendapatkan menit bermain reguler saat ia berusaha menembus rotasi lini tengah Arteta yang padat. Arsenal membuka kampanye mereka melawan Manchester City di Community Shield akhir pekan ini menjelang upaya mempertahankan gelar Premier League. Di balik layar, petinggi Emirates harus memutuskan apakah akan mempertahankan pemain muda serbabisa itu atau menyetujui transfer domestik berprofil tinggi sebelum tenggat waktu berakhir.
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