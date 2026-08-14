Carragher secara terbuka mempertanyakan logika di balik kesiapan Arsenal untuk menguangkan salah satu lulusan akademi Hale End paling cemerlang mereka.

Berbicara di The Overlap Fan Debate, Carragher mengungkapkan keterkejutannya: "Itulah hal yang sedikit aneh tentang ini. Rasanya hampir seperti Arsenal menawarkan Myles Lewis-Skelly kepada Manchester United. Bukan Myles Lewis-Skelly yang mengatakan, saya ingin pergi, atau pihaknya membocorkan sesuatu. Di situlah letak keterkejutannya, bukan terlalu pada sisi pemain."

Pundit televisi itu memperingatkan bahwa Arsenal akan membuat kesalahan besar jika berpisah dengan talenta yang sudah terbukti di level elite. Ia menambahkan: "Saya masih tidak percaya. Jelas, musim lalu tidak terlalu bagus baginya sepanjang musim, tetapi ketika seorang pemain muda sudah menampilkan performa seperti yang saya lihat darinya di Bernabeu, mungkin lebih dari setahun atau 18 bulan lalu, sebagai bek kiri, dia mengendalikan permainan di Bernabeu, lalu penampilannya di final sebagai gelandang tengah melawan Paris Saint-Germain. Anda tidak bisa bermain di level itu kecuali Anda memang sangat spesial di usia tersebut.

"Semua pemain muda punya naik turun. Musim lalu dia tidak bermain sebanyak yang mungkin dia inginkan. Tetapi plafonnya sangat tinggi melihat performa yang sudah dia tampilkan sebagai anak berusia 20 tahun. Saya tidak percaya Arsenal bahkan akan memikirkan untuk melepasnya. Ini memang terasa seperti sesuatu yang aneh."