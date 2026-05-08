"Sejak kedatanganku di Barcelona, spekulasi mengenai kepergianku dari klub ini sudah beredar sejak hari pertama," kata Raphinha sambil menyindir media Spanyol dengan tegas: "Ada seorang pria yang hanya berbohong." Pemain berusia 29 tahun itu memang tidak menyebutkan secara jelas siapa "pria" yang dimaksud. Namun, sudah jelas laporan mana yang membuatnya begitu marah.

Media olahraga yang berbasis di Barcelona, Sport, pada awal Mei melaporkan adanya "keraguan eksistensial" pada diri Raphinha, yang ia temukan dalam "fase refleksi diri" selama beberapa minggu terakhir. Menurut laporan tersebut, ia bahkan telah memberi tahu pihak klub tentang hal ini dan membiarkan keputusannya untuk tetap bertahan terbuka. Namun, menurut sang penyerang, hal itu tidak pernah terjadi.