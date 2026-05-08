CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports
Tim Ursinus

"Ada seorang pria yang hanya suka berbohong": Bintang Barcelona Raphinha membalas serangan itu

Raphinha

Menanggapi rumor tentang kemungkinan kepergiannya dari FC Barcelona, Raphinha melontarkan kritik tajam kepada media Spanyol.

Dalam wawancara dengan ESPN, pemain asal Brasil itu membantah spekulasi yang menyebutkan bahwa ia meragukan masa depannya di Barca.

  • "Sejak kedatanganku di Barcelona, spekulasi mengenai kepergianku dari klub ini sudah beredar sejak hari pertama," kata Raphinha sambil menyindir media Spanyol dengan tegas: "Ada seorang pria yang hanya berbohong." Pemain berusia 29 tahun itu memang tidak menyebutkan secara jelas siapa "pria" yang dimaksud. Namun, sudah jelas laporan mana yang membuatnya begitu marah.

    Media olahraga yang berbasis di Barcelona, Sport, pada awal Mei melaporkan adanya "keraguan eksistensial" pada diri Raphinha, yang ia temukan dalam "fase refleksi diri" selama beberapa minggu terakhir. Menurut laporan tersebut, ia bahkan telah memberi tahu pihak klub tentang hal ini dan membiarkan keputusannya untuk tetap bertahan terbuka. Namun, menurut sang penyerang, hal itu tidak pernah terjadi.

  FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports

    Raphinha: Kembali bermain melawan Real Madrid di El Clásico?

    Kontrak Raphinha masih berlaku hingga 2028, sehingga pembicaraan mengenai perpanjangan kerja sama belum terlalu mendesak. Pemain timnas Brasil ini juga tampil gemilang dengan performa apik di musim ini. Meskipun beberapa kali terhambat cedera, Raphinha telah mencetak 19 gol dan delapan assist dalam 31 pertandingan resmi.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Raphinha absen karena cedera paha, sebelum kembali masuk skuad untuk pertama kalinya sejak akhir Maret dalam kemenangan 2-1 atas CA Osasuna. Raphinha berpotensi merayakan kembalinya ke lapangan tepat pada laga Clasico melawan Real Madrid pada Minggu ini, saat Barca berkesempatan memastikan gelar juara secara definitif.

  • Raphinha: Data performa dan statistik di FC Barcelona

    Permainan175
    Gol73
    Assist59
